Seit 20 Jahren ist Jörg Roth alias Alea aus Kaiserslautern Gesicht und Stimme der Band Saltatio Mortis. Von der Straßenband, die über Mittelalter-Märkte tingelte, hat Saltatio Mortis sich zum Top-Act entwickelt, der große Festivals in ganz Deutschland bespielt. Mit „Für immer frei“ ist der Band jetzt wieder ein Chart-Album geglückt. Wie Goldene Schallplatte, Echo-Nominierung, Top-Platzierungen in den Album-Charts, ein Major Label und TV-Werbeclips sich anfühlen und worum es ihm im Leben wirklich geht, hat Alea im LEO-Interview verraten.

Wie klappt das mit einem Werbeclip auf Kabel eins? Wie fühlt es sich an, sich selbst im Fernsehen zu sehen und zu hören?

Das ist für uns eigentlich nicht mehr neu. Erstmals haben wir es mit „Zirkus Zeitgeist“ 2015 erleben können. Auch mit „Brot und Spiele“ waren wir in der Fernsehwerbung. Ohne unsere Plattenfirma wäre so etwas wohl kaum möglich.

Ihr seid beim Major Label Universal. Seid ihr da wirklich immer noch frei?

Wieso denn nicht? Was sollte sich denn groß geändert haben, außer dem, was sich zum Guten verändert hat? So viele Verpflichtungen hat man ja nun auch wieder nicht. Bei großen Labels ist das auch nicht anders als bei kleinen.

Aber es gibt doch diese Geschichten, dass die Leute nicht mehr ihre eigenen Sachen machen dürfen, nicht die Songs auswählen können und in der Kreativität beschnitten werden, damit die Kasse klingelt …

Wenn das so wäre, wären wir nicht dort unter Vertrag. Aus unserer Erfahrung sind solche Geschichten völliger Quatsch. Man macht doch Kunst, in dem Fall Musik, die dem Label interessant erscheint. Zum Vergleich: Wenn ein Rennstall an einem Pferd Interesse hat und es kauft, dann wird er ihm doch auch kein schlechtes Futter geben, damit es am Ende auf einmal langsamer läuft. Ich kann mir das nicht vorstellen. Bei uns war es jedenfalls nicht so. Diese Geschichten stammen sicher noch aus früheren Jahrzehnten, zum Beispiel aus den 80ern, wo ein Label Freddy Mercury gesagt haben soll, hey: Du brauchst Queen doch gar nicht.

Nehmen die Labels also keinen Einfluss auf die Songs?

Bei uns läuft das so: Wir schreiben die Songs in einem Songwriting-Team, das seit Jahren aus fünf Bandmitglieder besteht. Dann setzen wir uns mit der gesamten Band zusammen, um zu sehen, wie alles ankommt. Sobald Zweifel aufkommen, ein Song jemandem vielleicht gar nicht gefällt, dann wird der überarbeitet. Das Label schaltet sich erst ein, wenn es darum geht, welche Lieder für sie potenzielle Singles sind. Sie haben da aber auch nur eine beratende Funktion. Wir machen eben, was wir wollen.

Ist das sich selbst verstärkend, wenn man so ein Label zeichnet. Dass man mit deren Hilfe in die Charts kommt, und wenn man in den Charts ist durch die TV-Werbung noch weiter gepusht wird, was den Erfolg dann wieder befeuert? Ich meine, dass andere Bands ohne diesen Background gar nicht erst dorthin kommen können, wie ihr vielleicht noch vor 20 Jahren?

Ganz so ist es nicht. Die Werbung startet ja immer einige Wochen vor der Album-Release. Im Oktober kam „Für immer frei“ raus, und wie immer hatte die Platte einen langen Vorlauf. Man wird ja immer gefragt, wann kommt das nächste Album, aber sowas braucht eben seine Zeit. Man muss die Lieder schreiben und aufnehmen, braucht ne Weile um das Cover, die Fotos und alles andere, was daran noch hängt, zu erstellen. Und zu diesen Vorbereitungen auf die Veröffentlichung zählt die TV-Kampagne auch mit dazu.

Macht sich die Werbung bemerkbar? Werdet Ihr auf der Straße öfter angesprochen?

Ja, das ist schon mehr geworden, seit wir diese Medienpräsenz haben. Wir waren ja ursprünglich Spielleute in den Straßen, wo wir mit vier bis fünf Dudelsäcken und zwei Trommeln solange gespielt haben, bis man uns weggejagt hat. Schon bei unseren ersten Bühnenauftritten hatten wir ein bunt gemischtes Publikum. Von 13 bis 90 Jahren war alles dabei. Jetzt ist die Reichweite natürlich noch viel größer geworden. Keiner von uns hätte sich träumen lassen, dass es mal so kommen würde.

Du hättest vermutlich auch nicht zu träumen gewagt, 2016 mit einer Band mal für den Echo nominiert zu werden, als Du damals im Kuseler Land die ersten Konzerte mit der Coverband Impact gespielt hast?

Nein, auf keinen Fall. Witzigerweise hat Fred, der heute noch bei Impact spielt, mal gesagt: „Der Jörg wird mal ne grosse Nummer!“ Mir hat das zwar sehr geschmeichelt, aber ich habe es nie wirklich ernst genommen.

Vielleicht hat Fred damals schon gemerkt, dass du viele ungewöhnliche Ideen hast und den Funken überspringen lässt?

Was das war, das ihn dazu bewogen hat, kann ich wirklich nicht sagen. Der Fred hatte vielleicht so ein Gespür. Jedenfalls habe ich dann auf einem Mittelaltermarkt bei Hanau die Jungs kennengelernt, mit denen ich dann Saltatio Mortis gegründet habe. Ich war sofort begeistert. Und wenig später hatte ich leider keine Zeit mehr für die Auftritte mit Impact. Ich half den Jungs natürlich bei der Suche eines Nachfolgers. Das war auch so eine Geschichte, an die ich gerne zurückdenke: Ich war Fan der Band Addicted, deren Sänger Ron ganz früher mal ein großes Vorbild für mich war. Ausgerechnet ihm durfte ich dann bei einem Konzert von Impact offiziell das Mikrofon übergeben.

Irgendwas musst Du ja richtig gemacht haben, um mit Saltatio Mortis so weit zu kommen.

Wir haben sicher was richtig gemacht. Das „Wir“ hierbei ist mir sehr wichtig. Saltatio Mortis ist eine Gemeinschaft, und jeder hat seinen Teil beigetragen. Was haben wir wohl richtig gemacht? Viel Glück, harte Arbeit, viele Entbehrungen ... Und immer an sich glauben, selbst wenn 80 Prozent der Leute sagen, so wird das nichts. Vielleicht muss man einfach immer wieder etwas größer träumen und alle Bedenken in den Wind schlagen. So haben wir das gemacht. Aber ob das heute auch noch so funktionieren würde, wage ich zu bezweifeln. Da sich in der Musik-Branche doch zu viel geändert hat.

Inzwischen habt ihr euch zur Rockband entwickelt, die auf Festivals wie Wacken und Rock Harz auftritt. Auf „Für immer frei“ sind sogar echte Punkrock-Songs drauf, die genau zu dem passen, was gerade top ist. War das geplant, um kommerziellen Erfolg zu erzielen?

Das Argument, das sich etwas besser verkauft, hat für uns noch nie eine Rolle gespielt. Wir wollen auf die Bühne. Wir wollen spielen. Das war damals so, und das ist heute noch so. Ich bin jetzt 42. Da will ich nicht mehr immer nur über Met und Mädels singen. Auch wenn wir gerne mal das eine oder andere historisch anmutende Lied einstreuen, haben wir Musiker uns seitdem in der Persönlichkeit weiterentwickelt. Wir haben Ansichten, die wir teilen möchten. Erfahrungen gesammelt, die in Stücke einfließen. Ich kann auf der Bühne sagen, was ich möchte, was mich bewegt. In modernen Worten. Ich möchte es so ausdrücken: Wir haben alle Einschränkungen hinter uns gelassen, um die Musik machen zu können, die wir eigentlich wollen. Es fühlt sich echt und richtig an. Wenn ich heute auf der Bühne stehe und dabei ab und zu eine Gänsehaut kriege, dann haben wir vermutlich alles richtig gemacht.

War es ein großer Sprung vom Mittelaltermarkt in Kaiserslautern nach Wacken?

Das war sehr spannend für uns. Ich erinnere mich gut, wie ich beim ersten Mal auf dem Weg zum Festivalgelände den Kopf aus dem Fenster gehängt und die ganzen Metalheads gefilmt habe, die mit Bierbechern in den Händen den Weg gesäumt haben. Das war wirklich Wahnsinn. Damals war der Auftritt noch im kleineren Zelt, der sogenannten Wetstage – da passten immerhin aber auch schon schätzungsweise 6000 Leute rein – inzwischen bespielen wir sogar die Hauptbühnen. Es ist ein unvergleichliches Gefühl gemeinsam mit einer Masse von 80.000 Menschen feiern zu dürfen.

Wenn man die Entwicklung weiterdenkt, wirst Du irgendwann die mittelalterlichen Blasinstrumente, die du ja auch spielst, komplett zur Seite legen und ganz auf Rock setzen?

Das wäre doch langweilig. Gerade diese Instrumente machen doch den Reiz unserer Musik aus. Man muss ja auch sagen, dass wir noch nie wirkliche mittelalterliche Musik gemacht haben. Das Publikum damals hätte für uns vermutlich nach Auftritten ein paar Scheiterhaufen angezündet. Die Dudelsäcke, wie wir sie spielen, gab es damals ja so überhaupt nicht. Das ist wie das tiefergelegte Modell eines aufgemotzten Opel Manta. Getunt, laut, brachial, stimmgewaltig. Unsere Instrumente bauen wir selbst. Sie basieren aber tatsächlich auf einer Erfindung aus einer kleinen Werkstatt in Berlin. Diese wurde von einem Mitglied der Gruppe Corvus Corax betrieben. Bei einem ihrer Konzerte in Landstuhl habe ich mich dann in diese Art Sackpfeifen verliebt und wollte sofort selbst eine haben.

Du hast also schon vor Saltatio Mortis die Mittelalter-Szene beobachtet?

Ich bin seit 25 Jahren mittendrin. Ich war dort zuerst als Schwertkämpfer unterwegs und habe mich auch im Rüstungsbau betätigt. Meine Basis damals war der Kaiserslauterer Verein „Die Legende“.

Auf eurer Homepage schreibst du, dass Sänger Fish dein Held ist. Der macht aber ganz andere Musik als ihr. Wie passt das zusammen?

Melodiöser Rock und melodiöser Metal sind schon immer meine Musik. Ich stehe total auf große Melodien und gute Gesänge. Das haben alle meine Lieblingsbands gemeinsam, quer durch die Genres übrigens. Der Aspekt, der für mich alle verbindet, ist Energie. Ich mag zum Beispiel auch Iron Maiden, Linkin Park, Peter Gabriel. Der ist auch ein ganz großer Held für mich wegen seiner großartigen Stimme. Bei zu langen, für mich konstruiert wirkenden Prog-Hymnen stört mich manchmal sogar das Gitarren-Gefrickel ein bisschen. Es sind die großen Melodien, die mich dort catchen. Das inspiriert mich zum Beispiel beim Songschreiben. Zum Glück brauchen wir keine Keyboards, weil wir unsere Dudelsäcke haben. Die bringen, wie ich finde, an der Stelle sogar noch viel mehr Power.

Du beherrschst zudem als einer von wenigen das Didgeridoo. Wie bist Du dazu gekommen?

Wir haben es für ein paar Songs genommen, weil es gerade gepasst hat. Mir geht es dabei nicht um Perfektion. Ich liebe verrückte Instrumente und habe Spaß daran, sie zu spielen.

Du hast bereits mit Doro Pesch ein Duett gesungen, arbeitest seit Jahren mit Andy Kuntz von Vanden Plas zusammen, die ja inzwischen in Sachen Prog-Metal ganz weit oben mitspielen. Du warst auch schon auf der Theaterbühne aktiv. In welche kreative Richtung darf es denn künftig gerne noch gehen?

Mit dem Andy bin ich seit Jahren befreundet. Der war früher auch ein großes Idol von mir. Ich war ganz stolz, als ich im Alter von 17 Jahren Vanden Plas nach einem Auftritt beim Abbauen helfen durfte. Das war ein Ritterschlag für mich. Damals hatte Andy noch einen Job in einem Plattenladen. Ich glaube, er hat mir damals auch meine erste Marillion-CD verkauft. Die „Clutching at Straws“. Eigentlich würde ich gerne die Theaterarbeit und das Schauspiel noch vertiefen. Ich habe angefangen, Bühnenkostüme zu machen. Auch die aktuellen Bühnenklamotten von Saltatio Mortis haben Falk und ich zum Teil entworfen. Ich finde die Sachen richtig cool. Es ist zwar ein Bühnenoutfit, damit würde ich mich aber auch so auf der Straße wohlfühlen. Gebastelt haben wir sie hier in Kaiserslautern in meinem kleinen Atelier mit Adriana Brenner. Mit ihr entwerfe und realisiere ich auch meine Cosplay-Outfits. Was wir nicht selbst machen konnten, hat unser Freund Nils aus Berlin übernommen.

Berlin, Wacken … Du lebst aber noch in Kaiserslautern? Zieht es dich nicht in die große weite Welt?

Berlin, Hamburg, München – ich finde diese Städte wirklich schön, wenn ich mal eine Woche dort bin. Aber ich lebe gerne in Kaiserslautern. Hier habe ich alles, was mir lieb und wichtig ist. Ich habe kulturelle Angebote, ich kenne viele Leute, und wenn ich mal meine Ruhe haben will, dann bin ich in wenigen Minuten im Pfälzerwald und kann dort eine Runde laufen.

Was fehlt Dir sonst noch zum Glück?

Aufreten! Ich hatte letztes Jahr einen schweren Unfall, der mich außer Gefecht gesetzt hat. Zum Glück bin ich wieder auf den Beinen. Gesundheit ist einfach das Wichtigste, was man zum Glücklichsein braucht.

2020 war ja dann für euch wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Ausgerechnet zum 20-jährigen Bandbestehen hattest Du den Unfall, dann kommt noch Corona dazu. Fast mit der Album-Release von „Für immer frei“ kam der zweite Lockdown – die geplante Tour fiel ins Wasser und wurde verschoben. Wie übersteht ihr die Corona-Krise?

Das stimmt, in diesem Jahr ist nichts gelaufen, wie es geplant war. Ich war beim ersten Lockdown im Krankenhaus und dann in Reha und bis September nicht fähig, auf eine Bühne zu gehen. Seit ich 16 war, gab es kein Jahr, in dem ich nicht wenigstens vier Auftritte hatte. Das war wirklich ein komisches Gefühl. Und Auftritte fehlen nicht nur mir. Ich bin zwar auch nach 20 Jahren immer noch extrem aufgeregt, wenn ich auf die Bühne gehe, aber selbst coolere Kollegen finden, dass es jetzt doch mal wieder Zeit wird… Wir müssen jetzt da durch. Man darf nicht auf verrückte Aluhut-Träger hören, die Ängste schüren und nur noch mehr Unruhe und eine noch größere Gefährdung, als die Pandemie eh schon ausgelöst hat. Es nutzt doch niemandem zu fragen, woher das alles kommt. Es ist eben da. Und wir müssen darauf reagieren. Wir als Musiker und Kunstschaffende leiden darunter, aber es wird irgendwann weitergehen, wenn wir alle aufmerksam und liebevoll miteinander umgehen und den klaren Menschenverstand nutzen, indem wir uns an die Regeln halten und sie nicht bis an die Grenzen ausreizen. Andere Generationen hatten Kriege, wir haben eine Pandemie. Wir alle hätten gerne wieder Normalität im Alltag, aber die Situation ist nun mal nicht normal. Sie lässt es nicht zu. Hätten die Unkenrufer wirklich Recht, würde es überall auf der Welt nicht so verheerend aussehen.

Saltatio Mortis: Die Band, Die geplante Tour und das neue Album

Die Band

Alea ist die Stimme von Saltatio Mortis und bereichert die Arrangements der Band mit mittelalterlichen Blasinstrumenten, Gitarre und Didgeridoo. Er war 2000 Gründungsmitglied von Saltatio Mortis.

El Silbador – von Fans liebevoll „Elsi“ gerufen – ist seit 2006 fest im Ensemble und spielt alle möglichen Blasinstrumente. Mittlerweile hat er sich eine Werkstatt eingerichtet und baut Dudelsäcke.

Falk setzt mit Sackpfeife, Schalmei und Saitenwerk wie Drehleier und Nyckelharpa Akzente. Neben dem Veitstanz DJ Projekt ist Falk sowohl als Autor als auch als Spieler in der Rollenspielszene aktiv und engagiert sich für Umweltschutzorganisation Sea shepherd.

Frank ist seit 2007 festes Mitglied der Band. Der diplomierte Bassist sorgt auch bei anderen Bands für den nötigen Groove und unterrichtet an verschiedenen Musikschulen. Er ist Produzent und Kameramann der Saltatio-Mortis-Podcasts.

Jean sorgt seit 2009 bei Akustik-Shows von Saltatio Mortis mit kraftvollem Trommelspiel, Percussion und Backing Vocals für Verstärkung. Der studierte Musikwissenschaftler und Germanist ist auch als Studiodrummer tätig und gibt Schlagzeug- und Gesangsunterricht.

Lasterbalk ist Taktgeber und Mastermind von Saltatio Mortis. Der Betriebswirt und Psychologe begeistert sich für geschliffene Sprache und hintergründige Themen. Er ist daher Haupttexter der Lyrics.

Luzi verstärkt seit Anfang 2011 die „Dudel-Fraktion“ von Saltatio Mortis. Luzi bringt aus seiner Zeit als Mitglied der Formation Schelmish jede Menge Bühnen- und Mittelalterrock-Erfahrung ein.

Till ist seit November 2012 dabei an Gitarre, Bouzouki und Gesang. Seine Musikerkarriere begann an der Haßlocher Musikschule und in Pfälzer Bands.

Geplante Live-Auftritte

Speyer: Sa 21.8., Mittelalterlich Phantasie Spectaculum, „Hock Rock“-Gelände

Karlsruhe: Sa 18.9., Mittelalterlich Phantasie Spectaculum, „Hock Rock“-Gelände.

Unter Vorbehalt: „Für immer frei“-Tour, Sa 13.11., 18.30 Uhr, Wiesbaden, Schlachthof, Tickets: Reservix.de

Das Album: “Für immer frei„

Kein Wunder, dass „Für immer frei“ gleich an die Chartspitze geklettert ist: Diese Kick-Ass-Songs haben eine so unglaubliche Power, dass sie ohne Umweg direkt ins Ohr, in die Beine, in den Bauch, ins Blut gehen! Hammerbässe und -rhythmen, geradlinige Melodien – mehrstimmige Mitgrölrefrains inklusive – rockige Dudelsäcke und der leidenschaftliche Gesang von Alea können nicht nur Freunde der härteren Rock-Gangart begeistern. Und auch Mittelalter-Fan muss man nicht sein, um ausgelassen mitzufeiern, aber natürlich kommt auch diese Fraktion klar auf ihre Kosten. Vor allem der Titelsong ist eine echte Hymne, die ohne Dudelsäcke glatt als Tote-Hosen-Hit durchgehen könnte: Achtung, Ohrwurm-Alarm! Gänsehaut wiederum garantiert die Ballade „Rose im Winter“, die sogar ein kleines bisschen nach Rio Reiser klingt. Auch die Lyrics tragen durchweg dazu bei, das Album schnell zu den Lieblingsplatten zu zählen. Mal sind es unterhaltsame Erzähltexte um Leben und Beziehungsaus, mal die verbal geballte Faust gegen Rechts, mal der Mittelfinger Richtung Weltuntergangsstimmung. Die Platte ist so abwechslungsreich, dass sie gefühlt viel zu schnell rum ist. Kurz: „Für immer frei“ ist befreiend und macht einfach nur Laune.

