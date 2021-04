„Die haben echt versucht, uns eine schöne Quarantänezeit zu machen.“ Maël & Jonas sind im Rückblick auf ihre Zeit bei „The Voice of Germany“ immer noch voll des Lobes auf die Organisation hinter den Kulissen der großen Casting-Show.

Fünf Tage lang vor dem Halbfinale in Berlin (Dezember 2020), in dem sie mit einem Cover von „Shut Up and Dance“ überzeugten, setzten sie keinen Schritt mehr vor die Tür ihres Hotelzimmers. Eine Vorsichtsmaßnahme für alle Talente, bevor es dann auf die Bühne ging. Das Duo war gut versorgt: Sogar einen Adventskalender hatten sie aus Koblenz mitgebracht, für einen vollen Kühlschrank im Hotelzimmer sorgten die Fernsehleute. Voller Details sind die Erzählungen der beiden jungen Männer. Ihr Podcast „Hut und Haar“ ermöglicht Fans der erfolgreichen TV-Talentshow auch einen Blick hinter „TVoG“.

Hinter den Kulissen von „The Voice of Germany“

Popstar Nico Santos hatte die beiden in seine Auswahl, in sein Team, aufgenommen und fungierte somit als Coach. Im Finale landeten Maël Brunner, der junge Mann mit der Mütze, und der blonde Jonas Brochhausen dann auf Platz drei (Siegerin wurde die Schweizerin Paula dalla Corte). Locker und mit einem Hang zur Selbstironie plaudern sich die beiden jungen Künstler durch ihren Podcast. Jonas steckte während „The Voice“ mitten im Abitur und verschweigt nicht, dass er sich in einer Chemiekursarbeit, die er wegen des „Ausflugs“ nach Berlin nachholen musste, null Punkte einfing und der Schulabschluss auch ein Stück weit unter der aufregenden Zeit gelitten hat. Inzwischen hat er aber die Hochschulreife in der Tasche und gemeinsam mit dem 25-jährigen Maël macht er nun Musik.

Podcast und andere Pläne

Die beiden sind sehr aktiv. Und auch Pläne gibt es viele. Am 19. März haben sie ihre erste Single „Pieces“ released. Außerdem werden derzeit wöchentlich (jeden Freitag um 18 Uhr) Videos aus dem Koblenzer Theater veröffentlicht. Am 16. Juli, so war zu erfahren, ist eine erste Live-Show im Circus Maximus in Koblenz geplant. Und für 24. Juli steht für 20 Uhr ein Konzert in Wittlich im Terminplaner der jungen Künstler. Ihren Podcast, so haben sie angekündigt, wollen sie weiterführen, auch wenn sie „The Voice ...“ bald inhaltlich abgearbeitet haben. Ihre Fans wird es freuen.

