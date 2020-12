Worte waren die Welt der Brüder Grimm. Doch wenn es um ihren jüngeren Bruder Ferdinand ging, drucksten die sonst so eloquenten Märchensammler, Sprachforscher und Volkskundler ziemlich herum. Man habe an diesem vierten Bruder – insgesamt gab es fünf Brüder und eine Schwester Grimm – „das größte Unglück erlebt“, Ferdinand sei der „rechten Lebensart“ entfremdet, er betreibe „Unnatürliches“. So raunen Jacob und Wilhelm Grimm in ihren Briefen. Was hinter diesen mal mehr, mal weniger verklausulierten Formulierungen steckt, benennen die Literaturwissenschaftler Heiner Boehncke und Hans Sarkowicz in ihrer „biographischen Erkundung“ klar und deutlich: Ferdinand Grimm war homosexuell, am Weihnachtstag 1810 inszenierte er offenbar sein „Coming-out“, und das vor versammeltem Publikum. Seitdem war Ferdinand das schwarze Schaf der Familie, Jacob und Wilhelm gingen auf Distanz. Letzterer brach den Kontakt zum schwulen Bruder später ganz ab.

Der verloren gegangene Grimm

Aber dieser neue Band der „Anderen Bibliothek“ ist nur im letzten Fünftel die ebenso kundig aus originalen Quellen schöpfende wie pointiert geschriebene Chronik eines Skandals in prominenter Familie. Der größte Teil des schön gestalteten Buches ist indes dem „verloren gegangenen“ Literaten Ferdinand Grimm gewidmet. Denn wie seine älteren Brüder sammelte auch der 1788 in Hanau geborene, 1845 in Wolfenbüttel gestorbene Ferdinand fleißig Märchen und Volkssagen, die er in drei Büchern veröffentlichte. Die Auswahl, die Boehncke und Sarkowicz daraus getroffen haben, hebt nicht bloß einen bis dato unbekannten Schatz an Erzählungen, sie macht auch mit einem höchst originellen Schriftsteller bekannt.

Schauermär und schwule Utopie

Vor allem in den 1846 postum erschienenen, sorgfältig ausgestalteten und durchgeformten „Burg- und Bergmärchen“ offenbart sich Ferdinand Grimms literarisches Talent. Sprachmächtig und bildkräftig wird da zum Beispiel von der „Felsenbraut“ erzählt, einer Verwandten der Tannhäuser-Venus, die in den Tiefen des Juragebirges haust und dem jungen Waffenschmied Anton den Kopf verdreht; am Ende mutiert die fatale Liaison regelrecht zum Schauermärchen. Dagegen erfindet Ferdinand mit der Geschichte „Der Burgherr“ eine Art schwule Utopie: Seine beiden Ritter Heimer und Horamund sind einander so zugetan, dass sie im Tode miteinander vereint werden, paradiesisch entrückt und verklärt.

