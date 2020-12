Während die Britpopper von Oasis ihre „Champagne Supernova“ besingen, verlassen wir den Maler Max Beckmann, der hier so affektiert introvertiert, so einsam inmitten der Party, am Tresen einer Bar hockt. In den zurückliegenden 40 Minuten haben wir viel gelernt über dieses „Selbstbildnis mit Sektglas“. Entstanden im Jahre 1919, zeigt es den vom Ersten Weltkrieg traumatisierten Künstler merkwürdig verloren und eingeengt in der Champagner-Stimmung einer neuen Zeit.

Soundtrack zur Kunst

Der Podcast „Städel Mixtape“, den das Frankfurter Städelmuseum in Zusammenarbeit mit dem Webradiosender ByteFM produziert, ermöglicht eine ganz andere Art der Kunstbetrachtung – nämlich eine popkulturelle: Fundierte Bildanalysen verbindet Sprecher Till Kober mit biografischen und zeitgeschichtlichen Hintergründen sowie mit einem Soundtrack, der assoziativ Aspekte des jeweiligen Werks aufgreift. Zu Max Beckmanns „Auftaktbild der 20er Jahre“ erklingt zum Beispiel ein wohldurchdachter Mix aus Jazz, Pop und Kabarett. Rocksongs von The White Stripes oder Gang of Four finden sich ebenso auf der originellen Playlist wie Kurt Tucholskys Chanson „Krieg dem Kriege“ in der Interpretation der DDR-Schauspielerin und Diseuse Gisela May.

Böcklin, Richter, Cranach

Auf diese Weise schnürt das „Städel Mixtape“ ebenso coole wie kundige Kulturpakete – und das nicht nur für Zeiten, in denen die Museen pandemiebedingt geschlossen sind. Neben der Beckmann-Ausgabe sind bereits drei weitere Folgen online: eine zu Arnold Böcklins in Melancholie getränkte „Villa am Meer“ (1871-74), eine zu Daniel Richters grotesk-bedrohlicher „Horde“ (2007), und die vierte dreht sich um Lucas Cranachs deutsche Renaissance-„Venus“ von 1532.

Info

„Städel Mixtape“ auf www.staedelmuseum.de sowie diversen Audio-Streaming-Plattformen, auch über Podcast-Apps auf Smartphone