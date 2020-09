Der Musikantebuckl in Oberotterbach – zwischen Bad Bergzabern und Weißenburg kurz vor der Grenze gelegen – ist zu klein für coronagemäße Sitzordnungen. Das Oberotterbacher Weingut Beck hat ein 150 Zuschauer fassendes Ausweichquartier geboten, in dem vom 2. bis 28. Oktober der Kulturherbst steigt: sechsmal Kabarett, Chanson, Tangoblues und andere Musik.

Kuschelprogramm und Polkaswing

Start ist am Fr 2.10. mit dem Kabarettduo Kabaratz: Peter Hoffmann und Evelyn Wendler präsentieren „Ich würde alles für mich tun – das Kuschelprogramm“, Gesellschaft und Gemeinschaft ist das Thema. Da paradieren rücksichtslose Verkehrsteilnehmer, Selfiestickversessene und unzählbar viele Geisterfahrer. Der Fr 9.10. gehört dem Duo Black Patti. Peter Crow C. und Mr. Jelly Roll haben sich der traditionellen, akustischen Roots- und Bluesmusik verschrieben – karg, aber gut. Es erklingen zwei Gitarren, Mandoline und Gesang. Gesang, Akkordeon, Gitarre, Kontrabass und Drums, eine Melange aus Folklore und Jazz, Rock, Pop und Blues, auch Klassisches: Das Resultat nennt der Paradise Club Tangoblues und Polkaswing und serviert beides am Fr 16.10.

Innovative Chansons, schonungslose Zeitanalyse

Am Fr 23.10 zum ersten Mal in der Südpfalz: Fräulein Tüpfeltaubes Tagebuch. Die Band um die Sängerin und Flötistin Sarah Horneber hat innovative Chansons im Gewand kreativer Popmusik mit Einflüssen aus Klassik, Jazz, Rock und Weltmusik in petto – introspektiv und selbstironisch. Bretonische Gesänge verirren sich eher selten in die Pfalz: Am So 25.10., ausnahmsweise um 19, nicht wie sonst um 20 Uhr, lässt sie Gwennyn mit ihrer Band erklingen: „Gwennyn nimmt uns mit auf eine Reise in die fantastische Welt alter keltischer Mythen und zu ihren bretonischen Wurzeln“ – was will man mehr? Vielleicht die eher kräftigen, preisgekrönten Witze des Kabarettisten HG.Butzko, gebraut aus schonungsloser Zeitanalyse, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit: am Mi 28.10.

INFO

Kulturherbst: Fr 2.10.-Mi 28.10., Oberotterbach, Weingut Beck, Rotackerweg 27, 20 Uhr (nur am 25.10. 19 Uhr), Karten nur per Internet: www.beck-wein.de