Als Kind wird es schon so mancher getan haben, weil es so herrlich einfach ist. Um Kresse zu ziehen, braucht es nicht mehr als Watte oder Papierküchentuch, Wasser, einen passenden Behälter und die Samen natürlich. Wer das Tuch nässt, es in eine Schale oder kleinen Blumentopf legt, die Samen darauf verteilt und diese schließlich stets feucht hält, wird schon nach zwei bis drei Tagen erstaunliche Fortschritte sehen. Und nach etwa sechs bis sieben Tagen kann man mit den Stielen und Blättern Butterbrote verfeinern, ein cremiges Süppchen daraus kochen oder den Salat aufpeppen – und Kresse ist fester Bestandteil der Frankfurter grünen Sauce.

Alleskönner für die Gesundheit

Kräftig, rettichscharf wird der Geschmack oft beschrieben. Auch ein Senfaroma lässt sich herausschmecken. Die Keimlinge, die zwischen März und September aus dem Freilandanbau zu bekommen sind, haben überdies noch eine gesundheitsfördernde Wirkung. So soll ein Teelöffel Kresse pro Tag den Blutzucker senken, die enthaltenen Senföle, die für die Schärfe verantwortlich sind, sollen antibiotisch wirken und Viren und Pilze abtöten können. Darüber hinaus soll Kresse den Stoffwechsel anregen und Heißhunger ausbremsen, Blase und Nieren stärken sowie die Durchblutung steigern. Und mit 59 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm sei die Kresse ein besserer Lieferant als die Orange und decke drei Viertel des Tagesbedarfs. Dabei hat sie wenige Kalorien. Kresse bekommt man in der Regel in Supermärkten und Gemüsegeschäften, im Kühlschrank hält sie sich zwei bis drei Tage.

