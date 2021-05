Ein virtueller Raum voller deformierter Legosteine in Moosgrün, Altrosa und Elfenbeinweiß. Vielleicht sind es auch Kaugummi-Skulpturen, Moleküle oder Gen-Schnipsel? Dazwischen schweben – die Choreographie wird von verzerrten Alien-Gesängen und sphärischem Elektro-Schall grundiert – andere plastische Gebilde, die man anklicken kann: Schon öffnet sich ein neues Fenster mit Erläuterungen zum betreffenden Netzkunstwerk, zu dem ein Link weiterleitet. Was erscheint? Zum Beispiel die animierten, ständig in sich fluktuierenden Farbfeldbilder, die Rafael Rozendaal auf der Plattform nearnext.com online stellt. Oder die kunstvollen Spiele, die der Holländer Jan Robert Leegte mit Satellitenbildern und Internet-Kartographie treibt.

Digitale Kunstwelt mit „Soundscape“

Wir sind also in einem künstlich geschaffenen computergrafischen Ausstellungsraum, in einem digitalen Museum. Es nennt sich „Spatial Affairs. Worlding“ und wurde vom niederländischen Grafikdesignstudio The Rodina programmiert – als virtuelle Fortsetzung der physischen Ausstellung „Spatial Affairs“ am Ludwig-Museum in Budapest. Da das Internet ja aber global ist und das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe obendrein als Co-Produzent fungiert, kann man die bizarre Online-Umgebung auch ganz einfach über die Homepage www.zkm.de erreichen.

Kreisende 3D-Scans klassischer Skulpturen

Auf den ersten Blick sorgt der artifizielle Raum mit seinen Avataren, seiner ebenso faszinierenden wie irritierenden „Klanglandschaft“ und der Chat-Funktion für eine ordentliche Reizüberflutung. Hat man das Prinzip der „Spatial Affairs“ aber erstmal verstanden, kann man unter all den Schwebeteilchen nette Sachen entdecken. Darunter auch Oliver Larics 3D-Scans klassischer Skulpturen. Der österreichische Wahlberliner lässt beispielsweise den „Dornauszieher“, einen muschelblasenden barocken Triton oder auch eine klassizistische Windhund-Gruppe aus dem späten 18. Jahrhundert vollplastisch und reinweiß vor leerer Fläche kreisen. Man kann seine Scans herunterladen – und manch anderer Netzkünstler hat sie „überarbeitet“: Auch diese bunten Variationen sind zu sehen.

Info

„Spatial Affairs. Worlding“ – bis 30.8.2023 online, www.zkm.de (unter Ausstellungen weltweit) oder direkt: spatialaffairs.beyondmatter.eu