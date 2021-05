Dafür, dass hier Christus beklagt und angerufen wird, geht es ganz schön physisch zu: Stück um Stück wird in Dietrich Buxtehudes lateinischer Kantate „Membra Jesu nostri“ der versehrte Leib des Gekreuzigten betrachtet, von den mit Nägeln gespickten Füßen und Händen bis hin zum dornenbekrönten Haupt und dem „Gesicht, mit Spucke besudelt“. Wobei jedes der sieben beschworenen Körperteile Anlass gibt zu geistiger Meditation. Diese außergewöhnliche Passionsmusik machen der französische Organist und Dirigent Sébastien Daucé und sein historisch informiertes Ensemble Correspondances zum Ausgangspunkt eines berückend schönen Programms mit geistlichen Werken deutscher Barockkomponisten vor Johann Sebastian Bach.

Vollendet schöne Trauermusik

Neben Buxtehude, der um 1637 im damals dänischen Helsingborg geboren wurde und um 1707 in Lübeck starb, spielt Heinrich Schütz (1585-1672) mit seinen „Sieben Worten Jesu Christi am Kreuz“ die zweite Hauptrolle auf diesem Album. Mit dem gelehrten, antikisch gefärbten „Lamentum“ des Schweden Lüdert Dijkman (ca. 1645-1717) gibt es außerdem einen kleinen Abstecher in Europas hohen Norden. Ebenso expressiv wie delikat wissen Daucé und seine Musiker und Sänger diese erlesenen Trauermusiken zu gestalten. Die Textverständlichkeit sowohl in den lateinischen als auch in den deutschen Versen ist makellos. Und wie lupenrein sich zum Beispiel im dritten Satz („Ad manus“) von Buxtehudes „Membra“ oder im Introitus von Schützens „Sieben Worten“ die Gesangsstimmen polyphon miteinander verflechten, das ist große Kunst.

Lucile Richardot singt Buxtehudes „Klag-Lied“

Doch ist es ein monodisches Werk, das zur eigentlichen Überraschung und zum Höhepunkt dieses Doppelalbums wird: nämlich Dietrich Buxtehudes Klag-Lied „Muss der Tod denn auch entbinden“. Zu leiser Orgelbegleitung und markant vibrierenden Gambenklängen singt die Mezzosopranistin Lucile Richardot dieses geistliche Lied, mit dem Buxtehude wohl auf den Tod des eigenen Vaters reagierte, so innig, so zart und dabei doch gleichzeitig so ausdrucksvoll, dass man nach den zwölf Minuten, die dieses Stück währt, einfach auf „Repeat“ drückt. Was auch daran liegen mag, dass Richardot, die auf einem anderen just erschienenen Album Lieder von Luciano Berio genauso hervorragend interpretiert, eine faszinierend androgyne Stimme besitzt, so dass man lange rätselt, ob hier nun ein männlicher Altist oder doch eine Frau singen mag. Fazit: eines der besten Alben, die in letzter Zeit im Bereich geistlicher Barockmusik veröffentlicht wurden.

Info

Septem Verba & Membra Jesu Nostri: Geistliche Vokalwerke von Buxtehude, Schütz und Dijkman – Ensemble Correspondances, Sébastien Daucé, Harmonia Mundi, 2 CDs, VÖ-Datum: 26.3.2021, www.harmoniamundi.com