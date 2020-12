Wenn nicht schon wieder seuchenbedingt ein Shutdown wäre, könnte man die expressionistischen Maler Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Max Pechstein und Karl Schmidt-Rottluff jetzt in ihren Ateliers besuchen – retrospektiv, versteht sich. Ursprünglich wollte das Saarlandmuseum Saarbrücken bereits am 14. November eine Ausstellung über die „Brücke“ im Atelier eröffnen. Der „Lockdown light“ vereitelte den Plan. Und ob die Schau, die 112 Werke der vier Künstlergruppenmitglieder versammelt, ab dem 12. Januar dem Publikum zugänglich gemacht werden darf, steht in den Sternen. Ergo bleibt die Ausstellung „Welt, Bühne, Traum“ vorerst ein Phantom. Zumindest fast. Ein zentrales Werk der Schau, Kirchners Atelierbild „Badende im Raum“, kann man nämlich nun mittels digitaler Technik am heimischen Bildschirm ganz genau studieren.

Nackte im Dresdner Wohnatelier

Das Gemälde, das in den Jahren 1909/10 entstand und nach 1926 von Kirchner überarbeitet wurde, zeigt fünf weibliche Akte, die das grellbunte Interieur in unterschiedlichen Posen bevölkern. Am rechten Bildrand erscheint außerdem ein bärtiges Männergesicht, der dazugehörige Körper ist allenfalls zu erahnen. Auffällig ist die Ausstattung des Wohnateliers. In ihr spiegelt sich Kirchners Faible für außereuropäische Kunst. Die markant gemusterten Vorhänge der linken Tür sollen durch indische Höhlenmalerei inspiriert sein. Für die schlanken, dunklen Holzskulpturen, die den Durchgang zum Nebenzimmer mit der nackten Liegenden rahmen, dienten wohl afrikanische Wächterfiguren als Vorbilder.

Expressionismus unter digitaler Lupe

Neben solchen Details erfahren wir aus dem Online-Tutorial, dass Kirchner, der sich gerne zum Vorreiter und Wegbereiter stilisierte, auch dieses Bild bei der Überarbeitung um 1926 vordatierte: auf das Jahr 1908. Warum man trotzdem weiß, dass es ein oder zwei Jahre später entstanden sein muss? Weil die abgebildete Raumaufteilung exakt dem Zuschnitt jener 26-Quadratmeter-Wohnung entspricht, die Kirchner erst im November 1909 bezog. Sie befand sich in der Berliner Straße 80 in Dresden. Aus der Fülle des Materials, das hier online bereitgestellt ist, geht überdies hervor, dass der Mann am rechten Bildrand in der ersten Fassung des Gemäldes gar nicht so körperlos war: Ursprünglich stand dort eine sechste nackte Gestalt, von der man nicht so recht sagen kann, ob es nicht vielleicht doch eher eine Frau mit Kurzhaarfrisur war. Spannend, diese minutiöse Betrachtung!

Info

Online-Tutorial “Badende im Raum„ unter bruecke.modernegalerie.org; mehr zur Ausstellung “Welt, Bühne, Traum„ unter www.kulturbesitz.de