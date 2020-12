Aus vielen Kirchen und Privathäusern ist der Brauch, zu Weihnachten eine Krippe aufzustellen, kaum wegzudenken. Dezentral angelegten Ausstellungen kommt in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass aber auch hier Menschenansammlungen zu vermeiden und die Verhaltensregeln einzuhalten seien.

Domkrippe in Schaufenstern

Die beeindruckende Krippe aus dem Dom zu Speyer darf getrost mit dem vielstrapazierten Begriff Publikumsmagnet bezeichnet werden. Auch 2020 sollen die Figuren ihre Bewunderer finden dürfen – an ungewohnten Orten. Acht Schaufenster von inhabergeführten Geschäften inmitten der Domstadt beherbergen bis 7. Januar die Figuren. Der Stall mit der Heiligen Familie steht im Schuhhaus Bödeker auf der Maximilianstraße. Wie es der Brauch will, ziehen Maria und ihr Kind am 24. Dezember in das Fenster ein. „Schließlich ist eine Krippe nicht bloß Weihnachtsdeko, sondern veranschaulicht die christliche Botschaft der Menschwerdung Gottes“, betonen die Kirchenleute. QR-Codes an den Stationen sollen Informationen liefern; Flyer mit Erläuterungen zur Symbolik: www.dom-zu-speyer.de/advent-und-weihnachten-2020/domkrippe/

Krippenvielfalt in Bornheim und Zweibrücken

Während zur warmen Jahreszeit hier Störche klappern, verwandelt sich Bornheim nun in ein Krippendorf mit mehr als 90 Exponaten. Liebevoll ausstaffiert präsentieren sie sich teils traditionell, teils modern (bis 10.1.), www.krippendorf-bornheim.de. Erstmals lädt Zweibrücken zu einem Stadtspaziergang mit Krippenbesichtigungen ein: Rund 50 der Miniaturgebäude in unterschiedlichen Größen, Stilen und Materialien werden noch bis 29. Dezember in den Schaufenstern der Stadt gezeigt, die meisten davon in der Fußgängerzone. Info: www.zweibruecken.de.

Stationenwege in Freinsheim und Germersheim

In Freinsheim am Turm der protestantischen Kirche beginnt der Weihnachtsweg mit fünf Stationen (bis So 27.12., 12-18 Uhr). Über QR-Codes können gelesene Texte und Musik aufgerufen werden. Der Weg könne aber auch ohne Smartphone genossen werden. Info: www.evkirche-freinsheim.de In Germersheim wurde ein „Stationenweg zur Krippe“ eingerichtet , der zu einem Spaziergang durch die Innenstadt einlädt. Der Weg führt zu fünf Fenstern, die je eine Szene der Weihnachtsgeschichte zeigen. Der Weg zur Krippe führt von der Marktstraße über die Ludwigsstraße zum Lazarettgebäude bis in die Hauptstraße (bis 6.1.). Die Broschüre kann in zwei Textvarianten (für Erwachsene und für Menschen mit Kindern) von der Homepage heruntergeladen werden. Auch Audio-Dateien stehen zur Verfügung. Info: www.evkirche-germersheim.de (siehe Aktuelles).

Online-Krippenspiel aus Neustadt