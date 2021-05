Mit niesenden Ratten wirbt er in einer Londoner U-Bahn für das Tragen von Masken in der Corona-Krise. Er karikiert das Londoner Parlament vor dem Brexit als Kakophonie von Schimpansen und lässt einen Teddybär Polizisten mit einem Molotow-Cocktail bedrohen. Banksy ist der bekannteste Street-Art-Künstler der Gegenwart – wohl auch deshalb, weil seine Identität ein Geheimnis ist. Auf die Spuren des Mysteriums begibt sich nun die Ausstellung „The Mystery of Banksy – A Genius Mind“ in Heidelberg.

Street-Art-Replikate im Güterbahnhof

Aus 30 Ländern stammen die über 100 Replikate, die Künstler anfertigten. Ein Novum, denn die Originale gibt es so nirgends zu sehen, sie wurden entfernt, teuer für Privatgemächer versteigert, übersprüht oder zerstörten sich selbst, wie „Girl With Balloon“, das kurz nach dem Zuschlag bei der Auktion von Sotheby's durch einen im Rahmen verborgenen Schredder in Streifen geschnitten wurde. „Banksy spricht mit seinen Schöpfungen signifikante Wahrheiten und Probleme in unserer Welt an, vor welchen wir nur allzu gerne die Augen verschließen“, sagt Virginia Jean, Kuratorin der Heidelberger Schau. Mit dem Güterbahnhof haben die Macher eine Industrie-Location gefunden, in der die Werke der Guerilla-Ikone authentisch und charmant präsentiert werden.

Heidelberger Banksy-Schau für Publikum geöffnet

Graffitis, Fotografien, Skulpturen, Videoinstallationen und Drucke auf verschiedenen Materialien wie Leinwand, Stoff, Aluminium, Forex und Plexiglas fügen sich wie organisch in die urbane Atmosphäre ein. Abgerundet wird das Ganze durch eine Videodokumentation, die die wichtigsten Stationen der beispiellosen Karriere beleuchtet. Das ist außergewöhnlich und zurzeit einzigartig. Auch in München und Berlin gibt es gerade eine ähnliche Ausstellung, doch nur Heidelberg darf aktuell öffnen. Der Ansturm war groß am im Nu ausverkauften Premieren-Wochenende.

Info

„The Mystery of Banksy: A Genius Mind“ – bis 12.9. in Heidelberg, Halle 02 im Güterbahnhof, Infos und Tickets unter www.mystery-banksy.com