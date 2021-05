New York City im Dezember 1981. Aus dem Radio erfährt Ludwik, der Ich-Erzähler, dass über die Volksrepublik Polen, seine Heimat, das Kriegsrecht verhängt wurde, um die Streiks und Demos der Solidarnosc-Bewegung niederzuringen. Aufgeschreckt von dieser Nachricht, schweifen Ludwiks Gedanken zurück zum Sommer des Vorjahrs. Damals lebte er noch in Polen: ein junger Literaturstudent, der vielleicht promovieren will und längst weiß, dass er auf Männer und nicht auf Frauen steht. Doch weil das zu dieser Zeit in diesem Land nicht sein darf, klebt Ludwik sein mühsam ergattertes Exemplar eines verbotenen Buchs – James Baldwins Roman „Giovannis Zimmer“, eine Inkunabel der Schwulenliteratur – zwischen andere Buchdeckel. Und beim obligatorischen Ernteeinsatz geht er Janusz, den er vom ersten Augenblick an begehrt, konsequent aus dem Weg. Umsonst: Janusz sucht Ludwiks Nähe und überredet den Zaudernden zu einem gemeinsamen Urlaub in Masuren. An einem einsam gelegenen See schlagen sie ihr Zelt auf, geben ihrem Begehren nach, werden einander inne und verleben einen kurzen, intensiven Sommer des Glücks.

Immer tiefer klafft die Kluft

Doch dann müssen sie zurück in die Wirklichkeit Warschaus, in deren Licht die politischen und moralischen Unterschiede zwischen den beiden Freunden in gnadenloser Deutlichkeit zum Vorschein kommen. Denn während der mehr oder weniger bisexuelle Janusz seine berufliche Karriere ausgerechnet bei der Zensurbehörde beginnt und keine Skrupel hat, die Zuneigung der privilegierten Hania zu seinem Vorteil zu nutzen, sträubt sich in Ludwik alles gegen diesen Lebensentwurf der Selbstverleugnung, Geheimnistuerei und politischen Seilschaften. Er sehnt sich nach Freiheit, sympathisiert mit den streikenden Arbeitern und der Solidarnosc, verteilt Flugblätter. An dieser so verschiedenen politischen Einstellung wird die Liebe der beiden jungen Männer schließlich zerbrechen …

„Ich“-Perspektive als Kunstgriff

Tomasz Jedrowski ist zwar ein offen homosexuell lebender Autor, dennoch schreibt er hier über Dinge, die er so selbst nicht erleben konnte: Jedrowski wurde 1985, also nach den Ereignissen, die sein Buch behandelt, als Kind polnischer Eltern in Westdeutschland geboren. Der Ich-Erzähler seines Debütromans „Im Wasser sind wir schwerelos“, den er übrigens auf Englisch geschrieben hat, ist also keinesfalls im autobiografischen Rückschlussverfahren mit dem Autor zu verwechseln. Vielmehr ist die Ich-Form ein Kunstgriff, mit dem Jedrowski die Unmittelbarkeit einer Beichte, einer Selbstabrechnung und Selbstvergewisserung erzielt. Auch die Tatsache, dass Janusz vom Erzähler stets mit „Du“ apostrophiert wird, lassen weite Teile des Romans wie ein Bekenntnis oder einen langen, intimen Brief erscheinen.

Virtuos montiert, entschlackter Stil

Überhaupt erweist sich Jedrowski in diesem Debüt bereits als sprachlich souveräner und trickreicher Schriftsteller, der die Ereignisse nicht einfach linear abspult, sondern elegant zwischen den verschiedenen Zeitebenen der Erzählung „switcht“, indem er Erinnerungssplitter – an die Kindheit, an die vom Lungenkrebs dahingeraffte Mutter, an die Begegnungen mit Janusz – geschickt ineinander montiert. Dabei entwickelt diese politisch aufgeladene Coming-out-Geschichte eine Melancholie, die nie ins Pathetische abgleitet, sondern seltsam süchtig macht und den Leser am Ende mit einem dicken Kloß im Hals entlässt.

Tomasz Jedrowski: „Im Wasser sind wir schwerelos“, Roman, Hoffmann und Campe, Hamburg, 2021, 221 Seiten, gebunden, 23 Euro