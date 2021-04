Dies ist ein Buch des Wassers und ein Buch vom Töten. Es spielt in einer Zukunft, die erschreckend atavistisch erscheint, und beginnt mit einem Unglück an einem Wasserfall.

Weil der Fallmeister, der für die Regulierung der Kanäle und das sichere Befahren des Weißen Flusses zuständig ist, vielleicht einen Augenblick zu lange unachtsam war, sterben fünf Menschen einen nassen Tod im donnernden Getöse des Wildwassers. Aber war es wirklich ein Unfall? War es wirklich nur menschliches Versagen? Oder hat der Fallmeister, der sich am Jahrestag des Unglücks selbst richtet, indem er denselben Tod wie seine Opfer erleidet, die fünf Menschen mit voller Absicht getötet? Der Sohn des Fallmeisters, der Ich-Erzähler, der als Hydrotechniker für eines der nunmehr allmächtigen Wassersyndikate arbeitet, ist jedenfalls davon überzeugt: Sein Vater ist ein Mörder.

Auf der Suche nach der verlorenen Kindheit

Also begibt sich der Sohn auf die Suche – nach der Wahrheit und der eigenen Vergangenheit. Nach seiner Kindheit in der Grafschaft Bandon. Nach dem verschwundenen Vater, mit dem er früher auf einer Sandbank im Weißen Fluss Geschöpfe aus Lehm geknetet hatte. Nach der verschwundenen Mutter, die infolge einer rassistischen Säuberungsaktion auf ihre verwüstete und vergiftete adriatische Heimatinsel abgeschoben wurde. Nach der verschwundenen, durch die Glasknochenkrankheit in ein fragiles Feenwesen verwandelten Schwester Mira, an die ihn inzestuöses Begehren kettet.

Endzeit nach der Klimakatastrophe

Diese Suche führt den Ich-Erzähler von einem Staudammprojekt in Amazonien zum Wasserfest nach Kambodscha, vom Großen Fall in der Mitte Europas in den Norden Deutschlands, wo unter dem Kommando von Deichgrafen blutige Guerilla-Scharmützel um jeden Küstenstreifen geführt werden, der noch nicht im Meer versunken ist. Es ist eine heillose Welt, in die uns Christoph Ransmayr in seinem neuen Roman entführt. Die Klimakatastrophe ist längst passiert, das ewige Eis geschmolzen, der Meeresspiegel steigt unaufhaltsam, Landstriche sind verödet, einstige politische Unionen zersplittert in Kleinststaaten, die sich in nationalistischer Konkurrenz Kriege ums Süßwasser liefern. Die Überwachung ist total. Inzest wird mit Verweis auf die Pharaonen als gute Sache zur Reinhaltung des Blutes propagiert.

Science-Fiction der Postmoderne

Schon mit seinem 1988 erschienenen Roman „Die letzte Welt“, einer Variation über Ovids „Metamorphosen“, gab sich der österreichische Autor als Virtuose postmodernistischen Schreibens zu erkennen, der mit verschiedenen Zeitebenen, mit Verweisen und Zitaten kunstvoll zu jonglieren weiß. Und auch in seinem neuen Buch hat Ransmayr auf höchst bemerkenswerte Weise Zukunft und Vergangenheit, Gegenwart und Mythos, Fiktion und Wirklichkeit miteinander verwoben. „Der Fallmeister“ ist Science-Fiction, geboren aus den apokalyptischen Möglichkeiten unserer Tage, eine Zukunftsvision aus dem Geist des „Posthistoire“, der das Ende aller Geschichte perhorresziert.

Sprachartistische Detektivgeschichte

Wie alle wirklich gute Literatur kann man Ransmayrs „Fallmeister“ auf mehreren Ebenen lesen: als Familientragödie. Als ökologische Dystopie. Als futuristischen Reiseroman. Als Detektivgeschichte, die Puzzleteil um Puzzleteil zusammensetzt. Und nicht zuletzt als Psychogramm eines Menschen, der sich auf der Suche nach seinem vermeintlich von der Vergangenheit besessenen Vater so sehr im Vergangenen verstrickt, dass er es ist, der hier schlussendlich zum Mörder wird. In Verbindung mit Ransmayrs magisch schöner, melodisch fließender Sprache entwickelt dieser Bewusstseinsstrom einen derartigen Sog, dass man das Buch spätestens nach dem zweiten Kapitel nicht mehr aus der Hand legen kann.

Lesezeichen

Christoph Ransmayr: Der Fallmeister - Eine kurze Geschichte vom Töten, S. Fischer Verlag, Frankfurt, 2021, 224 S., geb., 22 Euro