„Jedes Böhnchen gibt ein ...“ - das Sprichwort ist altbekannt. Dennoch sollte man Erbsen, Bohnen, Linsen und Co. auch noch wegen anderer Eigenschaften ins Rampenlicht rücken.

Nämlich zum einen ihrer vielfältigen Verwendbarkeit und des breiten Geschmacksrepertoires wegen. Zum anderen haben Hülsenfrüchte einen bemerkenswerten gesundheitlichen Aspekt. Sie sind reich an Nährstoffen, haben nur wenige Kalorien und enthalten dafür aber viel Eiweiß. Zudem liefern sie die wertvollen Vitamine B 1 und B 6 und verfügen über Mineralstoffe wie Eisen, Magnesium und Zink. Ballaststoffe sorgen für eine lang anhaltende Sättigung und sind gut für die Darmgesundheit und den Cholesterinspiegel. Für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung steht jedenfalls fest: Hülsenfrüchte gehören häufiger auf den Speiseplan.

Anis, Kümmel, Fenchel: Die richtigen Gewürze

Der sehr beliebte deftige Eintopf, die würzige Suppe, ein knackiger Salat oder das exotische Curry – mit Linsen, Erbsen und Bohnen lassen sich vielfältige Gerichte kreieren, die Abwechslung in die Küche bringen. Bei der Zubereitung sollte jedoch mit Bedacht zu Werke gegangen werden. Denn um „Tönchen“ zu vermeiden, kommen Gewürze wie Anis, Kümmel oder Fenchel zum Einsatz, wie das Landeszentrum für Ernährung Baden-Württemberg rät. Auch Lorbeer- oder Curryblätter, Majoran oder Ingwer hätten einen positiven Einfluss. Sie entfalten ihre beste Wirkung, wenn sie gleich zu Beginn beim Kochen hinzugefügt werden. Salz hingegen sollte erst ganz zum Schluss an die Hülsenfrüchte gelangen, da sie sonst nicht weich werden.

Über Nacht einweichen

Hülsenfrüchte sollten in der Regel gekocht werden, da sie roh noch natürliche Giftstoffe wie Lektine enthalten, die zu Unverträglichkeiten und in großen Mengen sogar Vergiftungserscheinungen führen können. Um Garzeiten zu verringern, werden Erbsen, Linsen, Bohnen und ihre leckeren Mitstreiter über Nacht in Wasser eingeweicht. Vor allem bei größeren Hülsenfrüchten ist das sinnvoll, gelbe oder rote Linsen hingegen brauchen diesen Vorgang nicht. Aufbewahrt werden Hülsenfrüchte idealerweise in einer undurchsichtigen Packung, also dunkel, damit sie nicht Vitamine und Aroma verlieren.

Zum Nachkochen: Kichererbsen-Curry

Zutaten für vier Portionen:

250 g Kichererbsen, 2 Tomaten, 3 Zwiebeln, 2 Kartoffeln, 5 cm frischer Ingwer, 4grüne Chilischoten, 1/2 Bund Koriander gehackt, 1 EL Korianderpulver, 2 TL Kreuzkümmel, 1/2 TL Kurkuma, 1/2 TLChilipulver, Salz, 3 EL Öl, 1 Stange Zimt, 5 Kardamomkapseln, 2 Lorbeerblätter, nach Belieben Wasser

Zubereitung:

Kichererbsen in 750 ml Wasser etwa 1,5 Stunden garen, bis sie weich sind. Tomaten würfeln. Kartoffeln schälen und würfeln. Zwiebel, Knoblauch, Chilis und Ingwer hacken. Tomaten, Knoblauch, Ingwer, Chili, Koriander, Korianderpulver, Kreuzkümmel, Kurkuma, Chilipulver, 1 TL Salz und 6 EL Wasser in einem Mixer zu einer glatten Paste verarbeiten. Öl erhitzen. Zimtstange, Lorbeerblätter und Kardamomkapseln darin kurz anbraten. Zwiebeln und Kartoffeln zufügen und 5 Min. anschmoren. Gewürzpaste unterrühren und 7 Minuten köcheln lassen. Die abgegossenen Kichererbsen, etwas Salz und 250 ml Wasser zufügen und aufkochen. 10 Minuten köcheln lassen. Vor dem Servieren Zimtstange und Lorbeerblätter entfernen.

