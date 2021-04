Es gibt Bücher, in die man sich im wahrsten Sinne des Wortes vertiefen kann – wie zum Beispiel in dieses. Denn während wir alle oft instinktiv nach oben schauen, erkundet „Subterranea. Die geheimnisvolle Welt unter der Erde“ die verborgene Welt unter unseren Füßen, von der man auch im 21. Jahrhundert noch kaum etwas in Kenntnis gebracht hat. 6350 Kilometer etwa beträgt der Erdradius. Das tiefste Loch der Erde, die Kola-Bohrung SG-3 gut 160 Kilometer nordwestlich der russischen Hafenstadt Murmansk, konnte sich bis ins Jahr 1989 gerade einmal 12.262 Meter Richtung Mittelpunkt der Erde vorarbeiten.

Ausflüge in eine verborgene Welt

So tief konnten Chris Fitch, Geograf und Buchautor, und Matthew Young, Designer, Illustrator und Kartenzeichner, natürlich nicht vorstoßen. Die beiden „begnügten“ sich damit, die Erde wie eine Orange zu schälen, um einen Blick unter die Oberfläche zu werfen. Was sie dabei offen legten mit spektakulären Fotografien, aufwendigen Illustrationen und detailreichen Karten, ist spannend und faszinierend. In vier Kapiteln – „Schöpfung“, „Frühgeschichte“, „Neuzeit“, „Gegenwart“ – zeigen sie eine Welt, die vielen verborgen bleibt.

Stalaktiten, Stalagmiten und Glühwürmchen

1887 wurden etwa die Waitomo-Höhlen in Neuseeland entdeckt, vom englischen Vermesser Frederick Mace und dem Maori-Häuptling Tan Tinorau. Über Jahrtausende hinweg wurden hier Höhlenformen von unterirdischen Wasserströmen aus dem weichen Kalkgestein gewaschen. Beeindruckende Stalaktiten hängen von den Decken und von hinabtropfendem Wasser geformte Stalagmiten wachsen über Jahrhunderte aus dem Höhlenboden empor, Galaxien einheimischer Glühwürmchen erleuchten die zerklüfteten Wände geheimnisvoll.

Fledermauskolonie und Bohrloch

Die Hirschhöhle im Gunung-Mulu-Nationalpark auf Borneo beherbergt eine Kolonie von über einer Million Fledermäusen und dürfte mit 600 Kilometern vermutlich der größte unterirdische Flussabschnitt der Welt sein. Das legendäre Tor zur Hölle, der Gaskrater von Derweze, hingegen ist menschengemacht. Ein Bohrloch, fast 70 Meter breit, 30 Meter tief, das seit einem halben Jahrhundert brennt und mit Temperaturen um 1000 Grad jegliche wissenschaftliche Erforschung verhindert. Insgesamt 40 geheimnisvolle „Höhlen“, von der Londoner Underground über das Berliner Tunnel 57 und die Schlünde von Guatemala-Stadt bis hin zu G-Cans, der größten unterirdischen Entwässerungsanlage der Welt in Tokio, warten darauf, entdeckt zu werden.

Chris Fitch: Subterranea – Die geheimnisvolle Welt unter der Erde, Frederking & Thaler Verlag, 2021, 240 S. mit ca. 200 Abbildungen, 29,99 Euro