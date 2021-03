Das Wasserrauschen hört man schon aus der Ferne, verstärkt durch die sich rechts und links auftürmenden, bemoosten Felswände. Wer durch die Baybachklamm im Rhein-Hunsrück-Kreis wandert, erlebt ein beeindruckendes Naturschauspiel. Tief hat sich der Baybach ins Hunsrücker Schiefergestein eingeschnitten und das sprudelnde Wasser des Baches fließt in Kaskaden talwärts zur Mosel.

Von der Quelle bis zur Mündung

Der Premium-Fernwanderweg Saar-Hunsrück-Steig und vier Traumschleifen-Rundtouren führen durch das spektakuläre Baybachtal, auch Hunsrücker „Grand Canyon“ genannt. Diesen Beinamen hat das Tal mit gutem Grund abbekommen: Schroffe Schieferfelsen, kleine Wasserfälle und sumpfige Auen begleiten es von der Quelle bis zur Mündung.

Spektakuläre Aussichten

Die Traumschleife „Baybachklamm“ gehört zweifellos zu den erlebnisreichsten Wanderwegen Deutschlands; sie wurde daher vom Deutschen Wanderinstitut mit stolzen 90 Erlebnispunkten ausgezeichnet. Auf elf Kilometern verläuft der Weg über naturnahe Wege und schmale Pfade, die an besonders engen Stellen mit Seilen gesichert sind. Von den abgeflachten Hunsrückhöhen geht es steil hinab zur „Bay“, an dieser in ihrem engen Tal auf Pfaden und über Felsen entlang bis zum Wiederaufstieg. Den Wanderer erwarten mehrere Aussichtspunkte auf Felsrippen mit der Barreterlei als spektakulärster Höhe, aber auch viel idyllische Wegstücke zur Entspannung.

Fangfrische Forellen

In alter Zeit siedelten sich in den Tälern des Hunsrücks viele Mühlen an. Eine davon ist die Schmausemühle, die in der Mitte des Tales fangfrische Forellen aus eigener Zucht und weitere Gerichte – derzeit zur Abholung – anbietet. Allein im Baybachtal gab es früher 26 Mühlen, darunter Getreidemühlen, Ölmühlen, Sägemühlen und Wollmühlen. Viele sind noch gut erhalten, andere erzählen nur noch als Ruinen ihre Geschichte. Auch auf den Traumschleifen „Murscher Eselsche“, „Rabenlay“ und „Oberes Baybachtal“ können Wanderer das wildromantische Baybachtal erkunden.