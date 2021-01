Normalerweise würde er jetzt in so manchem Pfälzer Restaurant auf den Tisch kommen. Doch in Zeiten, da die Gastronomie aus hinlänglich bekannten Gründen ihre Türen geschlossen hat, bereitet man sich den Grünkohl eben selbst zu.

Man kann ihn zwar auch fertig zubereitet in Bad Dürkheim und Mutterstadt bekommen (siehe Info), doch selbst gemacht ist er ebenso delikat. Bis in den Februar hinein ist der Grünkohl zu haben und wird klassisch serviert mit Pinkelwurst (Grützwurst), Kassler oder Mettwurst. Das variiert je nach Region – vor allem in Norddeutschland, das als Heimat des Grünkohls gilt und wo es einen regelrechten Hype um das gesunde Gemüse gibt. Dieses punktet nämlich mit wenig Kalorien und vielen guten Inhaltsstoffen: Wer Grünkohl isst, hat nicht nur den vollen würzigen und gleichermaßen leicht süßlichen Geschmack, sondern kommt auch noch in den Genuss zahlreicher Vitamine sowie der Mineralien Kalium und Calcium.

Gut für den Darm

Als unumstritten gilt auch, dass Kohlgemüse wie der Grünkohl wegen seiner Ballaststoffe nicht nur die Verdauung in Schwung bringt, sondern auch eine vorbeugende Wirkung gegen Krankheiten wie beispielsweise Darmkrebs oder Diabetes haben kann. Schon die alten Griechen sollen den Nutzen des Grünkohls, der bereits im 3. Jahrhundert im Mittelmeerraum angebaut wurde, zu schätzen gewusst haben, etwa um die Folgen von starkem Alkoholgenuss zu lindern.

Rezept-Tipp: Grünkohl Holsteiner Art

Zutaten für sechs Portionen: 3 kg Grünkohl, 3 Zwiebeln gehackt, Salz, 250 g Schmalz, 1 l Wasser, 1 kg Pellkartoffeln gekocht, 600 g Schweinebauch mager, 600 g Kassler, 6 Mettwürstchen geräuchert, Butterschmalz zum Braten, 4 TL Zucker

Zubereitung: Den Grünkohl mehrmals waschen, abtropfen, von den Stielen zupfen und klein schneiden. In Salzwasser blanchieren. Zwiebeln im Schmalz glasig dünsten. Grünkohl darin wenden und mit Salz würzen. Mit einem Liter Wasser begießen und etwa ein bis zwei Stunden garen. Schweinebauch und Kassler circa eine Stunde und Würstchen etwa eine halbe Stunde auf dem Kohl garen. Inzwischen Kartoffeln pellen und kalt werden lassen. Butterschmalz in zwei großen Pfannen erhitzen. Kartoffeln unter häufigem Wenden rundherum goldbraun braten, salzen und zum Schluss mit dem Zucker karamellisieren. Fleisch in Scheiben schneiden und Kartoffeln und mit dem Grünkohl servieren. Dieses und weitere Rezepte gibt es im Internet unter www.chefkoch.de.

Info

Im Restaurant “Petersilie„ in Bad Dürkheim gibt es Grünkohl auf Vorbestellung zum Abholen, Telefon: 06322 4394; ebenfalls zum Mitnehmen kann Grünkohl im Hotel-Restaurant “Ebnet„ in Mutterstadt geordert werden, Telefon: 06234 94600