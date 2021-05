Wer via Suchmaschine im Internet nach dem gesundheitlichen Nutzen von Trampolinspringen sucht, hat viele Treffer. „Trampolin ist nur was für Kinder? Von wegen! Mit Jumping-Fitness hat sich Trampolinspringen zu einem coolen Trendsport entwickelt“, heißt es etwa bei der Krankenkasse AOK. Und das Zentrum für Gesundheit findet, das Trampolin sei „die“ Lösung für alle, „die sich ohne großen Aufwand, aber mit viel Spaß bewegen möchten.“ Mit dem Trampolin trainiere man den gesamten Körper auf gesunde Weise und ohne die Gelenke – besonders die Kniegelenke – zu belasten. „Ein Minitrampolin passt außerdem in jede Wohnung – und fast jeder kann auf ihm trainieren, ganz gleich wie sportlich oder unsportlich man sich auch einschätzen mag.“

Jede Körperzelle in Schwung

Auch den AOK-Experten zufolge ist Trampolinspringen ein effektives Ganzkörpertraining: „Wer zwei- bis dreimal pro Woche für zehn bis 20 Minuten hüpft, kann spürbare Ergebnisse erzielen“, heißt es auf aok.de. Trampolinspringen bringe jede Körperzelle in Schwung, mit einem gesunden Wechselspiel an Spannung und Entspannung. Es trainiere Muskeln, Sehnen und Bänder, stärke das Herz-Kreislauf-System und verbessere Gleichgewichtssinn sowie Koordination. Warum das so ist, erörtert auch der Beitrag auf zentrum-der-gesundheit.de: Bei der Sportart werde sehr gut die Durchblutung gefördert „und mit ihr die Versorgung jeder einzelnen Körperzelle mit Nährstoffen und Sauerstoff“. Parallel dazu komme die Lymphe in Fluss, was wiederum die Entgiftung des Körpers anrege.

Entspannt und federleicht

„Was das Trampolin so einzigartig werden lässt, ist ferner, dass es Entspannung schenkt. Kaum steht man auf der Matte, fühlt man sich entspannt und leicht – auch dann, wenn man eigentlich übergewichtig ist.“ Es gebe somit kein anderes Sportgerät, „auf dem sogar Ungeübte mit derart geringem Aufwand und mit so viel Spaß ein derart wirksames Rundumtraining absolvieren und einen so großen gesundheitlichen Effekt erzielen können – und all das, ohne die Gelenke zu belasten.“

Für jede Leistungsstufe

Das Training lasse sich ganz auf die eigene Konstitution abstimmen. „Anfänger schwingen auf dem Trampolin einfach nur und machen leichte Arm- und Schulterübungen. Fortgeschrittene hüpfen, springen, joggen, machen Drehungen oder Skigymnastik, schwingen auf einem Bein oder über Kreuz“, schreibt Fitnesscoach und Autor Manuel Eckart in seinem Buch „Das 5-Minuten-Trampolin-Training“ (humboldt, 19,99 Euro). Er stellt fest, selbst bei einem Bandscheibenvorfall könne das Trampolin noch helfen, allerdings sei Springen dann nicht zu empfehlen, sondern nur leichtes Schwingen. Bei jeder Schwingung sollen die Bandscheiben leicht zusammengedrückt und wieder auseinandergezogen werden. Sie könnten sich so mit Flüssigkeit vollsaugen und ihre Flexibilität zurückgewinnen. Auch vor und nach Hüftgelenksoperationen sei das Trampolintraining empfehlenswert, so Eckart. Vorab sorge es für einen fitten Körper, der die Operation leichter überstehe, anschließend verhelfe es zu einer schnelleren Regeneration.

Rückt dem Fett zuleibe

Was besonders im Frühling für viele als Argument ziehen dürfte, sich aufs Trampolin zu schwingen, ist der zu erzielende Abnehmerfolg. Der Kalorienverbrauch von zehn Minuten Trampolinspringen soll dem von 30 Minuten Jogging entsprechen. Laut AOK kurbeln mehr als 20 Minuten Laufen auf dem Trampolin bereits effektiv die Fettverbrennung an, nach einer Stunde habe der Körper rund 750 Kalorien verbrannt.

Wohlbefinden im Fokus

Es gibt aber auch Gegenanzeigen: Nach einer frischen Operation, einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall, sollte der Arzt erst grünes Licht für Trampolintraining geben. Auch nach einer Bänderverletzung, bei Thrombosegefahr, Nierenproblemen und akuten Erkrankungen wie Erkältungen, Infekten und Fieber sei der Sport nicht angeraten.

Übungen ...

... auf dem Mini-Trampolin

Das Mini-Trampolin eignet sich besonders gut, weil es bei jedem Wetter einsatzbereit ist und fürs Training im Zweifel auch vor den Fernseher gestellt werden kann. Tipps fürs Training finden sich etwa auf www.mini-trampolin.de. Dort wird einführend dazu geraten, barfuß zu trainieren, um ein gutes Gefühl fürs Federn der Bespannung zu bekommen. Auch Socken mit Antirutschnoppen oder Gymnastikschläppchen eignen sich demnach, während bei normalen Socken die Rutschgefahr zu groß sei. Das Anfängertraining gliedert sich in die Phasen Wippen, Walken, Laufen und Hüpfen, die zugleich die Grundtechniken darstellen:

Wippen:

„Für Anfänger, Untrainierte, zur Entgiftung und Entspannung eignet sich am besten die Grundtechnik Wippen. Diese ist auch ideal für das Aufwärmen (Warm-Up) vor dem eigentlichen Training und das Trainingsende (Cool-Down)“, heißt es auf der Webseite.

Walken:

Walking auf dem Minitrampolin empfiehlt sich laut www.mini-trampolin.de für Trainierende, „die es langsamer angehen möchten, und für Menschen, die das Outdoor-Walking bei Regen mal nach drinnen verlegen wollen.“

Laufen:

Auf dem Trampolin quasi auf der Stelle zu laufen, lasse die Pfunde schmelzen und eigne sich daher besonders für alle, die ihr Gewicht reduzieren wollen. Zudem sei es eine gelenkschonende Variante des Joggens.

Hüpfen:

Hüpfen sei ein perfektes Krafttraining und effektiv beim Stressabbau.

Auf dem Trampolin lassen sich übrigens auch „Klappmesser“ (Crunches) als Bauchtraining absolvieren: Auf den Rücken legen und Beine anwinkeln und Oberkörper nach vorne führen. Durch die weiche Unterlage haben die Übungen es wirklich in sich und sind schon in kurzer Zeit äußerst effektiv.

Frühlingstipps: Beim Start im Frühling besonders auf Unfallgefahr und Achten

Mit dem Frühling und den steigenden Temperaturen werden auch wieder zahlreiche Gartentrampoline in Betrieb genommen. Doch wenn Bewegungsroutinen noch fehlen, kann schnell ein Unfall passieren, wie Unfallchirurgen und Orthopäden immer wieder feststellen. Typischerweise seien die Ellenbogen sowie die Kopf-Nacken-Region verletzungsgefährdet. Neben Zerrungen und Prellungen könnten sogar komplizierte Brüche auftreten, im schlimmsten Fall mit bleibenden Nervenschäden. Das Körpergefühl und das motorische Gedächtnis müssten nach der Pause erst wieder aktiviert werden, sagen Experten der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und raten, sich in den ersten Tagen nur locker einzuspringen. Auch sollte vorher das Trampolin auf seine Sicherheit hin überprüft werden.

Behutsam starten

Besonders kritisch werde die Situation, wenn zwei oder mehr Kinder gleichzeitig auf dem Trampolin springen. Durch das unterschiedliche Gewicht der Kinder komme es zu einer Dynamik, die das leichtere Kind mitunter unkontrolliert durch die Luft fliegen lasse. „Aus diesem Grund gehören Babys und Kleinkinder nicht auf das Trampolin“, betonen die Ärzte. Es sei ratsam, langsam in die Saison zu starten.

Fünf Trampolinregeln im Frühling:

1. Kinder sollten nur allein springen. Wenn mehrere Kinder zusammen springen, besteht Verletzungsgefahr durch einen Zusammenstoß.

2. Gewagte Sprünge sind tabu. Salti nur im Turnverein auf professionellen Trampolinen unter Anleitung üben.

3. Während des Springens nichts essen. Auch Zungenbisse gehören immer mal wieder zu den Verletzungen beim Trampolinspringen. Wer den Mund leer hat, kann das leichter verhindern.

4. Nicht mit Spielzeug springen. Bälle und anderes Spielzeug gehören den Ärzten zufolge nicht aufs Trampolin. Sie könnten zur Unfallgefahr beitragen.

5. Sich nicht zu sehr überfordern. Nach fünf Minuten sollte eine Pause eingelegt werden, Ermüdung führe zu unsicheren Sprüngen.

Tipps für den Trampolincheck:

1. Rost: Nach dem Winter unbedingt kontrollieren, ob alle Sprungfäden noch intakt und nicht angerostet sind.

2. Bodenfreiheit: Ist das Trampolin im Boden eingebaut (Inground Trampoline), sollte geprüft werden, ob die Bodenfreiheit noch ausreichend ist.

3. Beschädigungen: Fangnetze auf Risse und Schäden kontrollieren. Das UV-Licht und die Witterung lassen das Material schnell altern.

„Grundsätzlich fördert das Trampolinspringen die Stärkung der kindlichen Muskulatur und sorgt für einen guten Bewegungsausgleich. Aber ein Trampolin ist ein Sportgerät und kein Spielgerät. Daher sollte man diese Dinge beachten, damit es nicht zum Unfall kommt“, betont Michael J. Raschke, stellvertretender Präsident der DGOU.