Die Wege sind kürzer geworden. Im Homeoffice bewegen wir uns zwangsläufig weniger. Ich habe das Glück, dass mich meine Hündin Hilda täglich zur Bewegung animiert, manchmal auch zwingt. Gleichzeitig zeigen mir die ausgiebigen Spaziergänge, das meine Ausdauer durchaus ausdauernder sein könnte. Fitnessstudios, Gruppenangebote, Mannschaftssport – alles fällt zurzeit flach. Motivieren können die vom Verein Aktion Gesunder Rücken (AGR) zertifizierten Online-Trainingsprogramme von „Ab jetzt“. Das LEO-Freizeitmagazin hat eine Einheit getestet.

Von Ärzten und Therapeuten geprüft und empfohlen

„Ab jetzt“ ist eine Online-Plattform der Deutschen Arzt AG zur Gesundheitsförderung und bietet zertifizierte Präventionskurse mit professioneller Betreuung in den Disziplinen Yoga, Power und Fit. Die Programme helfen, fit zu werden und/oder zu bleiben sowie gleichzeitig dem Rücken etwas Gutes zu tun. Der sanfte Einstieg in das dynamische „Ab jetzt/Power“-Programm bereitet mich auf die kommenden neun Einheiten vor, ohne mich zu überfordern. Das gut fünfminütige Aufwärmen bringt meinen Kreislauf in Schwung. Jeweils 35 Sekunden übe ich mich unter anderem im lockeren auf der Stelle Laufen, in der Skifahrer-Hocke und in Ausfallschritten.

Belastung im Intervall

Die Muskeln sind warm und bereit für das gut 30-minütige Intervalltraining. Pro Einheit gibt es sechs Übungen, das Ganze wiederholt sich insgesamt viermal. Zwischen jeder Übung pausiere ich 20 Sekunden, zwischen den einzelnen Sektionen 60 Sekunden. Bei Bewegungen wie den Squads, Crunches und Liegestützen absolviere ich jeweils 15 Wiederholungen, statische Übungen wie die Plank, der Unterarmstütz, halte ich immer für 30 Sekunden.

Sicher und gesund

Die Kurse sind rückengerecht, und sollen auch präventiv sowie gesundheitsfördernd wirken. Krankenkassen übernehmen von den Kosten für das Programm, das zehn Einheiten für die Dauer von zehn Wochen umfasst, 80 bis 100 Prozent. Wichtig ist dem Verein, dass das Training sicher und gesund bewältigt werden kann. Hierfür gibt es verständliche Videoeinweisungen in die Übungen sowie Hinweise zur Vermeidung fehlerhafter Ausführung. Auch werden leichtere Variationen angeboten. Per Online-Sprechstunden stehen auch Experten mit Rat und Tat zur Seite und können bei etwaigen Fragen weiterhelfen. Die Trainingserfolge dokumentieren Eingangs- und Abschlussfragebögen.

Entspannung zum Abschluss

Nach den vier Blöcken fühle ich mich gut und nur leicht erschöpft. Mein Wohlbefinden steigert der gut fünfminütige „Cool Down“, der mich etwas entspannen lässt. Nächste Woche fokussieren wir uns auf das Training der Arme, lässt mich die angenehme, nicht zu fordernde Stimme des Sprechers wissen. Ich freue mich schon darauf.

Checkliste für Online-Kurse

•Die Kurse erfüllen die Qualitätskriterien des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung. Die Zentrale Prüfstelle Prävention (ZPP) zertifiziert Kursinhalte nach §20 SGB V und stellt damit sicher, dass sie die Gesundheit fördern.

•Gibt es bereits gesundheitliche Einschränkungen, sollte das bei der Übungsauswahl berücksichtigt werden. Bestehende Beschwerden angeben.

•Zu Beginn des Kurses sollte eine fachgerechte Einweisung erfolgen. Je nachdem, wie der Kurs strukturiert ist, kann dies durch Videos oder etwa einen persönlichen Besuch in einem kooperierenden Therapiezentrum geschehen.

•Wichtig ist für Teilnehmer die Möglichkeit, persönlich Kontakt aufzunehmen, etwa mithilfe eines Videochats.

•Am Ende des Trainings sollte eine Ergebniskontrolle die Fortschritte beurteilen.

•Das Menü ist einfach und intuitiv.

•Alle gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sollten erfüllt werden.

Die Programme

Das „Ab jetzt/Fit“-Programm ist ein Rücken-Präventionskurs, der mit physiotherapeutisch validierten und begleiteten Maßnahmen Schmerzen vorbeugen soll. Die Einheiten bauen inhaltlich und von ihrer Intensität aufeinander auf. Jede Woche wird eine neue Einheit mit einem Trainingsvideo freigeschaltet.

Der „Ab jetzt/Yoga“-Kurs wird von einer zertifizierten Yogalehrerin geleitet und ist auch für Anfänger ideal. Das Hatha-Yoga bietet ein Gesamtkonzept, das sowohl den Körper als auch den Geist trainiert. Die wöchentlich neuen Yogaübungen steigern sich im Schwierigkeitsgrad.

Das „Ab jetzt/Power“-Programm ist ein Ganzkörpertraining, das zu mehr Kraft und Ausdauer im Alltag führen soll. Die Intensität und der Schweregrad des wöchentlichen Videos steigert sich von Mal zu Mal. Das Trainingskonzept wird von Physiotherapeuten geleitet und bietet Full Body Workouts inklusive Aufwärmübungen und Cool Downs für jede Woche.

Info