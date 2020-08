Etwas als aktuellen Foodtrend zu bezeichnen, was die Oma schon wusste, kannte und tagtäglich gemacht hat, ist ein wenig übertrieben. Doch nicht erst seit das koreanische Kimchi den Zugang in hiesige Geschmacksregionen gefunden hat, ist das Fermentieren in vieler Munde. Dahinter verbirgt sich im Grunde nichts anderes, als Gemüse, Obst und andere Lebensmittel durch einen Gärprozess haltbar zu machen. Mit Hilfe von Salzlake, was schon seit Jahrhunderten praktiziert wird. Warum diese Technik ein Comeback erlebt, hat nicht nur geschmackliche, sondern auch gesundheitliche Gründe. Denn Fermentiertes soll gut für die Darmgesundheit und das Immunsystem sein, dazu schlank und fit machen.

Ursprünglich zur längeren Haltbarkeit gedacht

Fermentiert wurde einst deshalb unter anderem, weil es keine Kühlschränke gab. Hierzulande kennt man das vom Sauerkraut, aber auch Sauermilchprodukte sind der Fermentation zu verdanken. Kaffee und Wein werden ebenfalls zuweilen diesem Prozess unterzogen – aber eher, um Aromen stärker zu fördern.

Auch Spitzenköche praktizieren diese Methode

Fermentiert wird, was gefällt. Die Koreaner schwören meist auf den Chinakohl, aber auch alle anderen Kohlsorten, Karotten, Radieschen, Rettich oder grüne Bohnen eignen sich. Das Ganze in feine Stücke schneiden, mit Salzlake und Gewürzen mischen, in ein Einmachglas packen und darauf achten, dass das Produkt stets vollständig bedeckt ist. Dann luftdicht verschließen und nach einigen Tagen ist der Prozess bei Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad abgeschlossen. Auch Spitzenköche wie Benjamin Peifer vom „Intense“ in Kallstadt schätzen diese Methode.

Gut für das Immunsystem

Vitamin C, Ballaststoffe, Eisen Folsäure stecken in Fermentiertem, zu dem übrigens auch Schwarzer Tee (Blätter), Salami (reift durch Bakterien) und der Sauerteig im Brot zählen.

Zum Nachkochen: Fermentierte Karotten mit orientalischer Note

Zutaten für zwei Portionen:

4–6 Karotten, 2 TL Ingwer in Scheibchen geschnitten, 1 TL Curry, 500 ml Wasser, 10 g Salz

Zubereitung:

Karotten schälen und klein schneiden, in Sticks etwa. Ingwer schälen und in Scheibchen schneiden. Salz im Wasser auflösen. Currypulver und Ingwer zuerst, Karottensticks ins Glas stellen. Mit der Salzlösung auffüllen. Das Gemüse sollte komplett unterhalb der Wasseroberfläche sein, deshalb am besten mit einem Gewicht beschweren. Schließlich verschließen, immer wieder Gas entweichen lassen. Nach 5-7 Tagen kann die erste Geschmacksprobe gemacht werden. Wenn es noch zu roh schmeckt, wieder zumachen und weiter fermentieren lassen. Sobald es geschmacklich passt, wandert das Ferment in den Kühlschrank. Das Glas dann mit einem regulären Deckel verschließen. Das Ferment wird sich geschmacklich auch im Kühlschrank noch ein wenig weiterentwickeln. Immer wieder kleine Mengen entnehmen und genießen. Bei der Entnahme darauf achten, dass der Glasrand sauber und das Gemüse von Flüssigkeit bedeckt ist. Wenn das Glas nur noch halb voll ist, in ein kleineres Glas umfüllen. schuesselglueck.de

