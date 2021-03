Hat irgendwer meine Schlüssel gesehen? Wo habe ich gestern mein Auto geparkt? Ich glaub, ich hab meine Brille verlegt. Vom sogenannten Eichhörnchen-Prinzip singt Musik-Kabarettistin Ina Müller in ihrem neuen Lied „Eichhörnchentag“. Angelehnt ist es an die niedliche Anekdote aus der Tierwelt, nach der die kleinen Nager im Herbst ihre Haselnüsse vergraben und kurze Zeit später vergessen haben, wo. Auch wir Menschen kennen das. Die gute Nachricht: Wir können etwas dagegen tun. Ordnung in das Chaos im Kopf bringen Yoga und Meditation. Wie das nachhaltig und wissenschaftlich fundiert gelingt, lerne ich heute im Online-Seminar zum Thema Chakren bei den „Yoga Schwestern“ Taina Nacke-Langenstein und Marion Grimm-Rautenberg.

Praxis und Theorie

Die beiden Yogalehrerinnen unterrichten an diesem Tag Kolleginnen, die aktuell in Ausbildung sind, in eben diesen Energiezentren. Die Bahnen der Hauptchakren befinden sich entlang der Wirbelsäule. Die Praxis zur Theorie kann jeder in den Kursen und Workshops von Nacke-Langenstein und Grimm-Rautenberg erfahren – ob im Duo oder allein, in den Studios in Kirchheim und Mehlingen oder als Event in freier Natur und in Hotels.

Bienensummen für einen ruhigen Geist

Chakra bedeutet im Sanskrit Rad. So angeordnet durchziehen diese Bahnen den ganzen Körper, etwa an den Handinnenflächen und Fußsohlen, oder eben an Kopf und Stirn. Klarheit für letztere verschafft zum Beispiel der herabschauende Hund. Die klassische Yoga-Übung, die auch Teil des traditionellen Sonnengrußes ist, erdet mich. Den Fluss des sogenannten Stirnchakras (zwischen den Augenbrauen) regen wir zudem mit dem „M“-Tönen an. Das hört sich mit zugehaltenen Ohren an wie ein Bienensummen und beruhigt den Geist.

Der Kopf ist frei(er)

Am Ende des Seminar-Tages ist mein Kopf auf jedenfall frei(er), obwohl ich viel Neues gelernt habe. Die nächste Zeit habe ich das Gefühl, meine kleinen grauen Zellen stecken nicht im Quark, wie es Ina Müller formulieren würde. Vielleicht ist diesmal nicht ganz so bald wieder Eichhörnchentag!

Geplante Termine

•

SUP-Yoga-Start in Präsenz voraussichtlich Mitte/Ende April •

Yoga-Retreats (3-tägig, Fr-So) mit Taina oder Marion in Kooperation mit dem Landidyll Hotel Klostermühle in Münchweiler (Mai, Juni, Juli, August) •

ganztägiger Yoga Workshop für absolute Beginner am 17. Juli (bei gutem Wetter Outdoor im Yogagarten oder Indoor im Studio/Kleingruppe) •

„Yoga for Every Body“ (Übungsvarianten für Menschen mit körperlichen Einschränkungen) am 8. Mai •