Schoko-Quark-Hörnchen, so fluffig wie Frau Holles Bettdecke, eine Joghurt-Kirsch-Torte, so anmutig wie die ungleichen Schwestern Schneeweißchen und Rosenrot, Zimt-Kardamom-Taler mit Zuckerperlen, so süß wie die Prinzessin auf der Erbse: Die Rezepte der Kochbuch-Redakteurin und seit Kindheitstagen leidenschaftlichen Bäckerin Christin Geweke sind zu schön und lecker, um wahr zu sein, eben ganz genau so wie im Märchen.

Kindheitserinnerungen erwachen

In die Kindheit zurückversetzt fühle ich mich unweigerlich, als ich den schwarzen, mit Gold und Glitzer überzogenen wertigen Einband des Buches aufschlage. Bilder von meiner Oma, die mir zum Einschlafen ein Märchen vorliest, treten mir ins Gedächtnis, und von meiner Mutter, die einen Kuchen in den Backofen schiebt, während ich die klebrig-süßen Teigreste aus der Schlüssel mit den Fingern ablecke. Ähnliche Emotionen verbindet auch die Autorin mit dem Backen. Alte Rezepte, noch von ihrer Oma Frieda überliefert, sowie neue Kombinationen finden sich in dem 208 Seiten umfassenden Werk. Dazu gibt es wissenswerte Tipps und Tricks, mit denen sowohl bei Backanfängern als auch bei alten Backhasen dem süßen Glück nichts mehr im Wege steht.

Märchenstunde während der Backzeit

Die Wartezeit auf die Leckereien versüßen fünf klassische Märchen der Gebrüder Grimm und von Hans Christian Andersen. Die Geschichten von Schneeweißchen und Rosenrot, Hänsel und Gretel, Frau Holle, Sterntaler und der Prinzessin auf der Erbse werden mit insgesamt 65 Rezepten garniert. Ins genussvolle Licht gerückt hat die süßen Kreationen die Fotografin Yelda Yilmaz. Die stimmungsvollen Waldaufnahmen und schwelgerischen Rezeptbilder wirken wie aus einer verwunschenen Märchenwelt und gestalten das Backen von Kuchen, Torten und Plätzchen zu einem Fest für Sinne.

Ausprobiert: Croissants wie in „Frühstück bei Tiffany“

Ich muss gestehen, nicht nur sonntags ist das Croissant mein liebstes Frühstücksbrötchen. Da lag es nahe, das Rezept für Schoko-Quark-Hörnchen aus dem Märchen-Backbuch zu testen. Mit der Anleitung ging das schneller und einfacher als gedacht – und schmeckte bestimmt so gut wie Audrey Hepburns Exemplar in „Frühstück bei Tiffany“.

Zutaten für 12 Hörnchen:

100 g Zartbitter- oder Vollmilchschokolade, 80 g Magerquark, 40 g Crème Fraîche, 50 g Zucker, 1 Pck. Bourbon-Vanillezucker, 75 ml Milch, 50 ml Raps- oder Sonnenblumenöl, 200 g Mehl, 60 g blanchierte, gemahlene Mandeln, 1,5 TL Backpulver,

1 Prise Salz, außerdem 1 Eigelb mit etwas Milch verquirlt, 60 g Zartbitter- oder Vollmilchschokolade

Zubereitung:

Die Schokolade hacken. Quark und Crème Fraîche mit Zucker, Vanillezucker, Milch und Öl verrühren. Mehl mit Mandeln, Backpulver und Salz vermengen und zur Quarkmasse geben. Alles zu einem glatten Teig verkneten. Sollte er zu klebrig sein, mehr Mehl einarbeiten. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und ein Blech mit Backpapier auslegen. Den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche 3-4 mm dick ausrollen und in Dreiecke (ca. 12x14x14 cm) schneiden. Auf die unteren schmalen Seiten gehackte Schokolade streuen, die Dreiecke aufrollen und zu Hörnchen formen. Die Hörnchen auf dem Blech verteilen und mit verquirltem Ei bepinseln. In ca. 20 Minuten goldbraun backen. Währenddessen Schokolade grob hacken und über dem heißen Wasserbad schmelzen. Die fertig gebackenen Hörnchen abkühlen lassen, dann mit den Spitzen in die flüssige Schokolade tauchen und diese trocknen lassen.