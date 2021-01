Immer breiter umfährt der rote Lippenstift den weiblichen Mund, die madonnengleiche Erscheinung mutiert zur verzerrten Joker-Fratze, die im nächsten Bild abgeschminkt wird: Während sich die Frau das Gesicht wäscht, scheint sich der Mann in der Filmsequenz daneben – stets sieht man zwei Szenen parallel – demselben Reinigungsritual hinzugeben. Erst später wird man bemerken, dass er sich keineswegs badet, sondern seinen Körper mit einer wässrigen grauen Lehmschicht überzieht. Der Mann schminkt sich sozusagen zum Leichnam, das Ganze zu Versen des Dichters Heinrich Heine, die einst Robert Schumann kongenial vertonte: „Hör ich das Liedchen klingen, das einst die Liebste sang, so will mir die Brust zerspringen von wildem Schmerzensdrang.“

Filmisches Musiktheater aus Darmstadt

Zartes Empfinden und bittere Ironie liegen nah beieinander in Schumanns Heine-Zyklus „Dichterliebe“. Hinter den Zeilen wird eine existenzielle Gefährdung spürbar, für die Franziska Angerer, Fabio Stoll und Carolin Müller-Dohle in ihrem filmischen Musiktheaterprojekt ebenso berührende wie berückend schöne Bilder gefunden haben. Besonders betonen sie an der „Dichterliebe“ den Aspekt der Vergänglichkeit, diese mal nur latent vorhandene, mal schmerzlich bewusste Tendenz zum Grabe.

Heine, Schumann, Jost

Als musikalische Grundlage ihrer filmischen Inszenierung, die im Sommer 2020 in Zusammenarbeit mit dem Staatstheater Darmstadt entstand, diente allerdings nicht Schumanns originaler Zyklus aus Klavierliedern, sondern dessen kammerorchestrale Bearbeitung durch den zeitgenössischen, 1963 in Trier geborenen Komponisten Christian Jost. Dessen „Rekomposition“ der „Dichterliebe“ webt die sechzehn Heine-Lieder „wie Inseln in eine groß angelegte Komposition ein“. Wobei Jost wohl eigenes Leid – 2015 starb seine Frau, die Mezzosopranistin Stella Doufexis – zu dieser Arbeit trieb, die das melodische Material aufgreift, fortspinnt und verfremdet, bis es brüchig wird und prekär. Der Gesangspart ist auf acht Sängerinnen und Sänger in unterschiedlichen Stimmlagen verteilt. Sie sind zugleich die Protagonisten, die traurigen Heldinnen und Helden, dieses Films, der eben keine Aufzeichnung einer Musiktheateraufführung ist, sondern ein ganz eigenes Genre darstellt, geboren aus den Unbilden der Pandemie.

Info

Dichterliebe: filmisches Musiktheaterprojekt des Staatstheaters Darmstadt, bis 28.2. zu sehen auf www.staatstheater-darmstadt.de und Vimeo