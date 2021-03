Endlich frisches Grün – jetzt geht es auch wieder für die nicht ganz so „Wetterfesten“ öfter ins Freie. Zwar sind selbst dort mancherorts Vorsichtsmaßnahmen wie Maskenpflicht, Einschränkung der Besucherzahl oder zeitweilige Schließungen möglich. Aber wenn dies abgeklärt ist, dann heißt es in öffentlichen wie in eintrittspflichtigen Gärten und Parks einfach nur noch: entspannen und kleine wie größere Naturschönheiten bewundern. Einige Beispiele aus der Pfalz.

Urweltmammutbaum und Tanzfläche im Grünen

Der Schillerpark in Landau trägt seinen Namen seit 1905. In dieses Jahr fiel der 100. Todestag des Dichters. In der mehr als zwei Hektar großen Anlage werden barocke Gartenelemente mit denen eines Englischen Landschaftsgartens kombiniert. Früher wurde hier getanzt: Die Schillerparkgaststätte, die für die Südwestdeutsche Gartenbauausstellung (1949) errichtet worden war, blieb jahrzehntelang ein Ausflugslokal mit Tanzfläche im Grünen. „Der barocke Brunnen- und Staudengarten im Süden sind nicht zu übersehende Relikte der Schau“, informiert das Büro für Tourismus der Stadt Landau. Auch seltene Bäume wie Tulpenbäume und Urweltmammutbaum stehen hier; Infos: www.landau-tourismus.de.

Von einem „Schnakenloch“ zum Park

Der nach dem Reichspräsidenten Friedrich Ebert benannte Ebertpark in Ludwigshafen hat seine Existenz ebenfalls einer Süddeutschen Gartenbauausstellung (1925) zu verdanken. Aus den „Friesenheimer Erdlöchern“, einem versumpften „Schnakenloch“ mit drei Meter tiefen Tümpeln wurde durch den Einsatz von 1000 Arbeitern ein Ausstellungsgelände, wie es zur Geschichte des Parks heißt. Ein Förderverein setzt sich für die „Grüne Lunge“ ein, die circa 29 Hektar misst; Infos: www.ebertpark.de.

Kammgarnspinnerei und Schlachthof

Wie in Landau und Ludwigshafen hat die Natur auch in anderen Gegenden der Pfalz fleißige Helfer, wenn es darum geht, Blüten und unterschiedliche Laubfarben gekonnt in Szene zu setzen – zum Beispiel die beliebte Gartenschau Kaiserslautern, Info: www.gartenschau-kl.de (eintrittspflichtig). Das Gelände, ein Inklusionsbetrieb, ist seit der ersten rheinland-pfälzischen Landesgartenschau 2000 ein beliebtes Ausflugsziel samt Freizeitanlagen, angelegt auf dem Gelände einer alten Kammgarnspinnerei und eines Schlachthofs.

Kirschblüte wie in Japan

Nicht weit entfernt liegt ein Juwel für Freunde außergewöhnlicher Anlagen: der Japanische Garten (eintrittspflichtig). Er wird von einem Kaiserslauterer Verein mit viel Engagement betrieben Zu bewundern gibt es dort etwa die Kirschblüte, die in Japan Kult ist. Weitere Infos: www.japanischergarten.de.

Rosige Aussichten

Auch einen Besuch wert: Der Rosengarten Zweibrücken, gelegen in der Innenstadt, kostet Eintritt; der Zweibrücker Wildrosengarten in der am Stadtrand gelegenen Fasanerie ist frei zugänglich. Info: www.rosengarten-zweibruecken.de