Spargel ist derzeit in aller Munde – natürlich. Und Erdbeeren haben ebenfalls Saison. Das ist selbstverständlich kein Geheimnis. Feinschmecker warten schließlich Jahr für Jahr zur gleichen Zeit darauf, beispielsweise das königliche Gemüse aus deutschen Landen, die edlen weißen und grünen Stangen, ab April bis zum Johannistag am 24. Juni genussvoll verzehren zu dürfen. Doch es gibt noch andere Gemüsesorten aus heimischem Anbau, die zwar nicht zu den Stars wie die oben genannten gehören, aber dennoch eine Kostprobe lohnen – und auch nicht in jedem Monat frisch zu haben sind. Erbsen beispielsweise, deren Saison etwa von Juni bis August dauert oder Pak Choi von hiesigen Feldern, der ab jetzt bis in den November zu bekommen ist.

Letzterer hat seine Herkunft in Asien und wird auch Chinesischer Senfkohl genannt. Seine leicht scharfe Note findet immer mehr Anhänger, Verwendung finden seine Blätter etwa in geschmackvollen Gerichten wie Pasta, die zusätzlich mit thailändischem Basilikum und Minze raffiniert abgerundet wird. Auch zu Fleisch und Fisch passt Pak Choi, der vor allem in asiatischen Gerichten voll zur Entfaltung kommt. Wer ihn in der Küche nutzt, darf sich über ein nahezu fettfreies und kalorienarmes Gemüse freuen, dessen Blätter eine Extra-Portion Beta-Karotin liefern und einige B-Vitamine, Folsäure beispielsweise. Beim Kauf sollte auf leuchtend grüne und knackige Blätter geachtet werden. Wer mehr zu diesem geschmackvollen Gemüse wissen möchte, findet im Internet unter eatsmarter.de Wissenswertes und Rezepte.

Selten frisch verarbeitet werden Erbsen, die das ganze Jahr über aus dem Tiefkühlfach oder der Dose zu bekommen sind. Gefroren werden sie beispielsweise zu geschmackvollen Suppen (siehe Rezept, www.daskochrezept.de). Wer sie frisch verwenden möchte, sollte sie wie Zuckerschoten, die etwas zarter sind und deren Schale mitgegessen werden können, zügig verwerten. Die beim Kauf bestenfalls glänzenden, knackigen, festen und leuchtend grünen Erbsen können kurzfristig gelagert werden. Dazu sollten sie in ein feuchtes Tuch gewickelt werden – so halten sie sich etwa zwei bis drei Tage im Kühlschrank. Die vielseitige Erbse, als Beilage, Püree oder Dipp gleichermaßen beliebt, gilt als die älteste Nutzpflanze unter den Hülsenfrüchten und zeichnet sich durch einen hohen Gehalt an Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen aus.

Rezept Erbsen-Minz-Suppe

Zutaten: 1 Zwiebel, 1 Stück Ingwer (haselnussgroß), 1 Stiel Zitronengras, 2 EL

Butter, 200 g Erbsen (tiefgefroren), 500 ml Gemüsebrühe, 2 EL Saucenbinder (gestrichen, für Gemüse), Zitronensaft, Salz, Pfeffer, 1 Prise, Zucker, 6 Zweige Minze, 50 g Crème fraîche, 1 Scheibe Toastbrot

Zubereitung: Zwiebel schälen und würfeln. Ingwer schälen und fein hacken. Zitronengras abspülen und fein schneiden. 1 EL Butter erhitzen. Zwiebel, Ingwer und Zitronengras darin andünsten. Erbsen zugeben und die Brühe angießen. Zugedeckt 15 bis 20 Minuten kochen. Erbsen mit dem Schneidstab in der Brühe pürieren. Soßenbinder einstreuen und 1 Minute kochen lassen. Mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Minze abbrausen, etwas zum Garnieren zurücklegen und den Rest fein hacken. Zusammen mit Crème fraîche zur Suppe geben. Mit dem Schneidstab nochmals aufmixen. Restliche Butter erhitzen. Toastbrot in kleine Würfel schneiden. In der Butter goldbraun rösten. Die Suppe mit Minze garniert anrichten und mit Croûtons bestreut servieren.