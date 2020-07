Die Corona-Zeit treibt seltsame Blüten: Der eine ist mehr beansprucht als sonst, der andere hat (Frei-)Zeit, sich umzuschauen. Ich zum Beispiel habe seit langer Zeit wieder Dinge getan, zu denen die sogenannte Normalität lange keine Zeit ließ: Dinge neu gestrichen, mit Klebstoff und Schere gewirkt. Dabei fiel mein Blick auf ein Bastelwerk aus Jugendzeiten, das sich Jahrzehnte erhalten hat: ein Stift- und Briefständer aus halben hölzernen Wäscheklammern.

Ganz dezent eignet sich dieses Bastelwerk als Corona-Souvenir: Denn an zentraler, aber verborgener Stelle besteht es aus einer Klopapierrolle, welche, wegen der wochenlangen großen Knappheit des daraufgewickelten Produkts bei Beginn der Krise, ja zu deren inoffiziellem Wahrzeichen geworden ist.

Neffen und Enkel können den Ständer schnell als originelles Mitbringsel für die Verwandtschaft basteln. Man braucht ungefähr 50 hölzerne Wäscheklammern, besser etwas mehr, weil es fast immer unschöne Teile gibt. Man löst die metallenen Federn ab und klebt mit dauerhaftem Klebstoff (Nichts geht über UHU!) 28 halbe Klammern erst Rücken gegen Rücken. Wenn das getrocknet ist, klebt man die gewonnenen Teile an den Schrägstellen sorgfältig zusammen, dass ein fast geschlossenes Halbrund entsteht. Vier Halbklammern, hochkant aufeinandergeleimt, bilden später den Briefständer. Nun geht’s ans Kernstück, die auf Klammerlänge (oder besser etwas weniger) gekürzte Klopapierrolle. Sie wird zügig mit weiteren Holzteilen beklebt. Man sollte schnell arbeiten, damit man die Abstände korrigieren kann, falls es nicht ganz aufgeht. Sobald alles gut getrocknet ist, verstärke man die Grundplatte von unten mit stabiler Platte und klebe Röhre und Briefständerwangen so auf die Grundplatte, dass breite Kuverts nicht an die Röhre stoßen.

Wer mehr will, braucht 110 bis 120 Klammern. Er verdoppelt die Grundplatte zum Kreis und und beklebt eine zweite Röhre von größerem Durchmesser, etwa von Press-Kartoffelchips. Jetzt fehlt nur noch eine Schicht klaren oder getönten Holzlacks.