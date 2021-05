Ashtanga, Kundalini, Aerial: Yoga ist nicht gleich Yoga. Die Varietät an Stilen ist groß. Mit diesem Über- gibt es einen Einblick in die gängigsten Yoga-Arten.

Der ruhige Klassiker

Optimal für Einsteiger ist das Hatha Yoga. Der im Westen beliebteste Yoga-Stil setzt nämlich auf Präzision und Kontrolle – heißt, die einzelnen Asanas (Übungen) werden behutsam und exakt ausgeführt, was gerade bei Anfängern Fehlern vorbeugt. Ähnlich ausgerichtet ist das Iyengar Yoga, bei dem ganz in der Hatha-Tradition Pranayama (Atemtechniken) und Körperbewegungen vereint werden. Typisch für beide, äußerst anatomisch orientierte Stile ist auch der Einsatz von äußeren Hilfsmitteln wie Klötzen, Stühlen und Seilen, die die richtige Haltung unterstützen.

Der Dynamische

Etwas kraftvoller wird es beim Ashtanga (Vinyasa) Yoga. Der von Pattabhi Jois und seinem Lehrer Sri Krishnamacharya begründete Stil arbeitet etwa mit vielen Sprüngen innerhalb der Sonnengrüße. Der Begriff Vinyasa steht für die Angleichung von Bewegung und Atmung, eine Methode, die statische Asanas zu einem dynamischen Fluss (Flow) zusammenfügt.

Das Workout unter den Yogas

Noch etwas mehr Kondition fordert das Power oder Intensive Yoga, das (wie sollte es anders sein) in Amerika als Variante des Ashtanga Yogas entwickelt wurde. Das Ganze präsentiert sich als Training mit echtem Workout-Charakter. Die schnell aufeinanderfolgenden Bewegungsabläufe sprechen vor allem Fitness-Interessierte an, die den spirituellen Aspekten des Yoga unter Umständen zunächst zurückhaltend gegenüber stehen. Vergleichbar ist das Jivamukti Yoga, das 1984 von der Tänzerin und Musikerin Sharon Gannon gemeinsam mit ihrem Partner begründet wurde.

Speziell für Frauen

Eine moderne Variante ist auch das Hormon Yoga. Mit dieser Hatha-Abwandlung möchte die Brasilianerin Dinah Rodrigues bei Frauen Wechseljahresbeschwerden oder Schmerzen während der Menstruation lindern. Dafür werden in 14 dynamischen Übungen die Hormondrüsen aktiviert. Manche Asanas lenken die Energie Richtung Schilddrüse, andere sollen die Hormonproduktion in den Eierstöcken anregen.

Meditatives Sitzen

Auf dem Becken- und Rückenbereich liegt der Fokus beim Kundalini Yoga. Diese Art fußt auf der Annahme, dass jeder Mensch am Ende seiner Wirbelsäule über eine Kraftquelle (Kundalini) verfügt. Wecken sollen diese Energie lange gehaltene, vor allem im Sitzen ausgeführte Asanas. Das Ganze ist durch die Einbeziehung von Atemtechniken und Mantras sehr meditativ ausgelegt.

Bewusst „schlafen“

Noch entspannender als das Kundalini Yoga soll das Yoga Nidra, auch bekannt als „bewusster Schlaf“, sein. Hier führen die Yogis nur eine einzige Übung, Nyasa genannt, aus, bei der sie lernen sollen, bestimmte Körperbereiche meditativ zu spüren.

Der Entspannte

Ganz ruhig geht es auch beim Yin Yoga zu. Die Asanas werden im Liegen und Sitzen praktiziert und erfordern Geduld, da sie meist mehrere Minuten gehalten werden. Yin ist das chinesische Zeichen für Weiblichkeit und Ruhe.

Der Federleichte

Mehr Action verspricht das moderne Aerial Yoga – ein Training für Muskeln, Balancegefühl und nicht zuletzt Mut. Die spielerisch herbeigeführten Asanas kombinieren Posen aus dem Hatha Yoga mit dem Gefühl der Schwerelosigkeit, denn alle werden mithilfe eines an der Decke hängenden Tuchs geübt. Akrobatik und Yoga verbindet auch das Acro Yoga, bei dem meist einer der Partner am Boden liegt, während der andere in der Luft balanciert.

Der Schweißtreibende

Zum Trend ist auch das Hot Yoga avanciert, das bei einer Raumtemperatur von rund 40 Grad Celsius stattfindet. Es soll vor allem dehnen und entschlacken. Seinen Ursprung hat es im ursprünglicheren Bikram Yoga.

Buchtipp: „Yoga als Therapie“

Es reduziert nachweislich Nackenschmerzen, verringert die Einnahme von Schmerzmitteln, beruhigt bei Ängsten und Depressionen: Yoga hilft manchmal besser als jede Pille. Die einst als esoterisch eingestufte Trendsportart hat sich dank der vielversprechenden Ergebnisse zahlreicher Studien weltweit zu einer angesehenen verhaltensmedizinischen Therapieform entwickelt.

Ganzheitlicher Ansatz

Diesem Phänomen widmet sich der neue Ratgeber „Yoga als Therapie“. Die beiden Autorinnen, Yoga-Lehrerin und Ausbilderin Tasja Walther sowie Physiotherapeutin und Gymnastiklehrerin Sabine Dorscht, gehen dabei ganzheitlich vor, sprich sie betrachten das Zusammen- und Wechselspiel von Physis und Psyche. Ihr vielfältiger Methodenmix, der auch Einflüsse aus Ayurveda, Klopfakupressur, Traditioneller chinesische Medizin (TCM) und Feng-Shui enthält, hält praktische Tipps sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene bereit. Hilfreich ist der Selbsttest, den das Duo anleitet, um den eigenen Körper genauer unter die Lupe zu nehmen und so individuelle Problembereiche zu erkennen. Aus der Vielzahl an Asanas und Mudras können gezielt diejenigen ausgewählt und geübt werden, die am besten gegen die Beschwerden helfen. Meditationen und Atemübungen unterstützen auf dem Weg zu mehr Achtsamkeit und mentaler Balance: „Yoga als Therapie“: Tasja Walther, Sabine Dorscht, Trias Verlag, Stuttgart 2021, 25,70 Euro (Print), 24,99 Euro (E-Book), 231 Seiten

