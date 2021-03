Wo heute bei Alzey rheinhessische Rebstöcke die Hügel überziehen, wogte einst ein subtropisches Meer: Es flutete vor 30 Millionen Jahren das Mainzer Becken. Zwar hat es sich längst zurückgezogen, doch das Gestein und die Fossilien erzählen von der Zeit, als hier noch Haie, Rochen und Seekühe umherschwammen.

Millionen Jahre alte Erdgeschichte

Dort, wo einst die Küste entlang des Urmeers verlief, können Wanderer heute die Aussicht in die schöne Hügellandschaft mit ihren Weinbergen genießen – und Blicke in die Millionen Jahre alte Erdgeschichte werfen: Ein Stück Meeresboden mit Muscheln zeigt einer der Küstenwanderwege, die „Weinheimer Bucht“. Der Weg startet in Alzey-Weinheim. Er führt zu bedeutenden Naturdenkmälern, wie der Trift. Die ehemalige Sandgrube, die dank diverser Fossilienfunde weltweit bekannt wurde, baut sich als meterhohe Wand vor den Wanderern auf und zeigt die Geschichte des einstigen Meeresbodens im Querschnitt. Die Trift ist mittlerweile eingezäunt, doch selbst aus einiger Entfernung lassen sich Muscheln entdecken. Von einer Aussichtsplattform können Wanderer auf die zweite Sandgrube namens Zeilstück blicken, die an dem knapp zehn Kilometer langen Rundweg liegt: Hier hat die Urmeer-Brandung die Sandsteinfelsen ausgehöhlt und man hat besonders viele Austern gefunden.

Haifisch bis Seekuh

Am Ende des Rundwegs wartet noch die Fundstelle Neumühle: Hier wurden besonders viele Haifischzähne und eine bis dahin unbekannte Meeresschildkröte entdeckt – und sogar ein fast vollständig erhaltenes Skelett einer fossilen Seekuh, das beträchtlichen Seltenheitswert hat und heute im Museum der Stadt Alzey ausgestellt ist.