Mit „Trostperlen“ im Streaming-Format ruft die Reihe „Palatia Jazz“ sich in dafür ungewöhnlicher Jahreszeit in Erinnerung. Headliner des hochkarätigen Online-Festivals sind zwei Jazz-Trompeter von Format: Joo Kraus kommt mit seinem Quartett Jootopia und Thomas Siffling im Quintett mit der Musik des begnadeten Idols Chet Baker. Dritter Trompeter im Bunde ist Markus Stockhausen. Hinzu kommen weitere Top Acts, darunter die preisgekrönte Modern-Jazz-Pianistin Anke Helfrich und DePhazz-Sängerin Pat Appleton.

Online-Festival an Weihnachten

Die „Trostperlen“ setzen einen versöhnlichen Abschluss unter ein schlimmes Jahr für „Palatia Jazz“. Das namhafte Festival war längst in trockenen Tüchern, aber sämtlicher Planungsaufwand umsonst: Im Mai musste Festivalleiterin Suzette Yvonne Moissl die Konzerte absagen. „Jetzt gibt es ein Festival auf der Couch bei Jazzund Wein an den Weihnachtsfeiertagen“, so Moissl. Die drei Doppelkonzerte von je zwei Ensembles sind jeweils ab 15 Uhr für 72 Stunden online und können in diesem Zeitfenster mit dem zuvor gekauften Ticket-Code freigeschaltet werden. Passende Weinpakete können auch online geordert werden.

Hoffen auf den Sommer 2021

„Unsere Trostperlenkonzerte sind sicherlich kein Ersatz für die Open-Air-Konzerte an historischen Spielorten“, sagt Moissl. Doch hoffe man, dass sie Freude bereiten und man sich 2021 gesund zum 25. Jubiläum von „Palatia Jazz“ wiedersehe. Denn das ist ein weiteres Trostpflaster: Die Doppelkonzerte auf der Limburg mit Trompeter Nils Petter Molvaer, Shri Sriram, dem Elektrojazz-Kollektiv Jazzanova und Saxophonist Marius Neset werden am 23. und 24. Juli 2021 nachgeholt, Schlagzeuger Emil Brandqvist und das Tingvall Trio kommen am 31. Juli 2021 nach Herxheim, und das skandinavische Supertrio Rymden sowie das estnische Duo Kadri Voorand/ Mihkel Mälgand am 10. Juli 2021 nach Germersheim. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Info

„Palatia Jazz: Trostperlen“ als Stream – Fr 25.12., ab 15 Uhr, Anke Helfrich & Adrian Mears Duo sowie Joo Kraus Quartett Jootopia; Sa 26.12., ab 15 Uhr, Miriam Ast und Daniel Prandl Duo sowie Thomas Siffling Quintett plays the music of Chet Baker; So 27.12., ab 15 Uhr, Markus Stockhausen Group sowie Christoph Titz & Frobeat feat. Pat Appleton, Infos/Tickets (25 Euro je Doppelkonzert)/Weinpakete: www.palatiajazz.de, Tickets auch bei www.reservix.de