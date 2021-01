Auf der Suche nach historischen Parallelen zur Covid-19-Pandemie ist seit März letzten Jahres viel von der Spanischen Grippe die Rede. Beginnend im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs dezimierte diese Infektionskrankheit bis 1920 in drei Wellen die damalige Weltbevölkerung massiv: 20 bis 50 Millionen Menschenleben soll die Seuche gefordert haben, schätzt die WHO.

Spanische Grippe raffte auch Egon Schiele dahin

Trotz dieser drastischen Bilanz und einem 2018 erschienenen Buch der US-amerikanischen Wissenschaftsjournalistin Laura Spinney über „Die Welt im Fieber“ war die Influenza-Epidemie vor Corona kaum im kulturellen Gedächtnis verankert. Allenfalls der Fan der Wiener Moderne hatte schon mal von der Seuche gehört. Denn zu den prominenten Opfern der Spanischen Grippe gehörte ausgerechnet der für seine Selbstporträts und lasziven Aktbilder berühmte österreichische Expressionist Egon Schiele: Am 31. Oktober des Jahres 1918 raffte das tödliche Grippe-Virus den erst 28-jährigen Maler dahin. Drei Tage zuvor war bereits Schieles Frau Edith an derselben Krankheit gestorben; sie war im sechsten Monat schwanger.

Schieles Stuttgarter „Propheten“

Außerhalb Österreichs gibt es nur wenige Museen, die Bedeutendes von Egon Schiele besitzen – die Staatsgalerie Stuttgart gehört dazu. Wer in deren digitaler Sammlung stöbert, findet von Schiele unter anderem die 1911 gemalten „Propheten“. Das Doppelselbstbildnis ist charakteristisch für die stilistische Entwicklung des Künstlers im Entstehungsjahr: Schieles Ursprünge im Jugendstil – in Werken von 1910 durchaus noch zu bemerken – sind hier nur noch in der überschlanken Körperlichkeit präsent, die an die ausgemergelten Jünglingsskulpturen des Belgiers George Minne erinnert. Alles Dekorative dagegen ist verschwunden, der Farbauftrag wirkt eruptiv. Die Palette ist ähnlich schmutzig-düster wie im Selbstporträt als „Lyriker“ oder wie in der „Toten Stadt“, zwei Bildern, die Schiele ebenfalls 1911 malte und die heute im Leopold-Museum in Wien zu sehen sind. Auch die Verdoppelung des Ichs ist ein wiederkehrendes Motiv in Schieles Schaffen. Wobei der Doppelgänger, der im Stuttgarter Gemälde hinter dem Maler erscheint, besonders gespenstisch wirkt. Verkörpert er die Seele? Den Tod? Einen Astralleib? Schiele entwickelte in den „Propheten“ ein typisches Totentanz-Motiv fort in Richtung Psychoanalyse.

Nervöser Mann in Orange

Dass sich der Stil des Künstlers danach wieder etwas „beruhigte“, lernt der Besucher der Stuttgarter Online-Sektion durch ein 1914 gezeichnetes Selbstbildnis auf Papier: Schiele zeigt sich hier in orangefarbenem Hemd, die Beine sind nackt, die knochigen Hände greifen in affektierter Geste ans Kinn und lenken den Blick auf die knallroten Lippen. Seinen besonderen Reiz bezieht das Blatt aus dem Kontrast zwischen der plakativen Farbfläche des Hemdes und den nervös skizzierten nackten Körperteilen mit ihrem reduzierten Inkarnat.

Riesige digitale Sammlung

Was hat die Online-Sammlung der Staatsgalerie außer Schiele noch zu bieten? Viel, sehr viel sogar: 15.484 Kunstwerke sind hier digital abrufbar, bestens sortiert ist man im Bereich der Klassischen Moderne. Von Franz Marc etwa, dem Tierflüsterer unter den deutschen Expressionisten, hat man sowohl blaue als auch gelbe Pferde – und dazu noch einen „roten Hund“. Von Wassily Kandinsky sowohl eine märchenhafte „Improvisation“ von 1910 als auch geometrisch-abstrakte Kompositionen aus der Bauhaus-Zeit. Und von Amedeo Modigliani, dem das Haus 2023 eine Sonderausstellung widmen will, einen wunderschönen „Liegenden Frauenakt auf weißem Kissen“ (1917). Diese Beispiele müssen genügen. Um die Suchergebnisse zu begrenzen, empfiehlt es sich übrigens, nur den Nachnamen des jeweiligen Künstlers einzugeben.

Info