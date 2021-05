Scrollen und Filme schauen statt schlendernder Betrachtung vor Ort: Während andere Häuser die seuchenschutzbedingte Schließung mit virtuellen Rundgängen oder Online-Touren zu überbrücken suchen, hat das Landesmuseum Mainz nun eine eigenständige Online-Version der Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ ins Netz gestellt. Unter www.kaiser2020online.de sind die Inhalte der Schau didaktisch hervorragend aufbereitet: Sechs Sektionen führen von Karl dem Großen über die Kaiserwitwen der Ottonen bis hin zu Friedrich Barbarossa und den immer mächtiger werdenden Kurfürsten.

Gut geordnetes Herrschaftswissen

Konzentriertes Wissen ist mit den wichtigsten Exponaten der Ausstellung illustriert, wie etwa dem „Ada Evangeliar“ (um 810) aus der Hofschule Karls des Großen in Aachen oder dem mit Edelsteinen, Gemmen und Skarabäen inkrustierten Adelheidkreuz aus dem 11. Jahrhundert. Zu manchen Stücken sind Audiodateien mit ausführlichen Erklärungen abrufbar. Mit einer ebenso minuziösen wie grafisch übersichtlich gestalteten Zeitleiste bringt die Online-Schau außerdem endlich Ordnung in die Konflikte zwischen dem Salierkaiser Heinrich IV. (das ist der mit dem Gang nach Canossa), seinem Sohn Heinrich V., den deutschen Fürsten, den Bischöfen und dem Papst in Rom.

Animationsfilme mit besonderer Ästhetik

Ein Highlight sind die gut fünfminütigen Animationsfilme von Ute Helmbold. Diese laufenden Bildergeschichten lassen in aquarellartiger Ästhetik historische Fakten und Daten anschaulich werden: So erlebt man zum Beispiel, wie sich die Kaiserinnen Adelheid und Theophanu nach Jahren des Zwists zusammentun, um Otto III. im Jahre 984 den Thron und sich selbst die Macht zu sichern. Oder wie Friedrich Barbarossa 1189 zu jenem Kreuzzug aufbricht, von dem er nicht zurückkehren wird ...

Info

„Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“ – bis 13.6. im Landesmuseum Mainz (voraussichtlich bis 17.5. geschlossen), Info: www.landesmuseum-mainz.de, www.kaiser2020.de.

Online-Version der Landesausstellung: www.kaiser2020online.de