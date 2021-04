Kürzlich war in einer Online-Gazette zu lesen, die Corona-Pandemie werfe die Emanzipation der Frau um Jahre, vielleicht um Jahrzehnte zurück; geschlossene Kitas und Grundschulen sowie Homeoffice-Pflicht begünstigten einen sozialen Atavismus zurück zum Heimchen am Herd. Lucy, die Stimme dieses 2020 in Großbritannien veröffentlichten und nun auf Deutsch erschienenen Romans, hat diesen Rückschritt ganz ohne Pandemie vollzogen, freiwillig, mehr oder weniger.

Worst-Case-Szenario jeder Ehe

Früher studierte sie Altphilologie, betrieb Forschung zu den Harpyien, ziemlich unliebsamen antiken Sagenwesen, halb Raubvogel, halb Frau – eine Doktorarbeit war begonnen. Aber nun, mit Anfang Dreißig, hockt Lucy zuhause, übersetzt Gebrauchsanweisungen, hütet zwei Knaben im Grundschulalter, brät Hähnchenbrust und wartet darauf, dass ihr Gatte, der blond gelockte Biologiedozent Jake, nach Hause kommt. Doch Jake bleibt immer länger aus. Dann, eines Tages, hat Lucy eine Sprachnachricht auf ihrem Handy: Der Mann einer Kollegin ihres Mannes klärt Lucy darüber auf, dass seine Frau und ihr Jake eine Affäre miteinander haben. Das Worst-Case-Szenario jeder Ehe ist eingetreten, das ebenso banal wie zersetzend ist.

Durch Verwundung zur Vergebung?

Jake beendet die Beziehung zu der anderen Frau sofort, aber Lucy kann ihm nicht vergeben, die Kränkung nicht verwinden. Und so verständigt sich das Paar darauf, dass auch Lucy Jake weh tun darf, dreimal. Das Buch der englischen, 1984 in Manchester geborenen und heute in Cambridge lebenden Autorin Megan Hunter beginnt und endet mit der dritten Verletzung, die Lucy Jake zufügt: ein Schnitt in die weiße Haut seines Oberschenkels, durch den, zunächst, nur ein „Märchen-Blutstropfen“ hervorquillt, ehe die Klinge tiefer schneidet ...

Innerer Monolog aus der Zwangshölle

Dieser Akt häuslicher Gewalt in Verbindung mit einer markanten Umkehrung der Geschlechterrollen mag Hunters Roman von anderen Erzählungen aus der Zwangshölle der bürgerlichen Ehe unterscheiden. Was ihn aber wirklich davor bewahrt, ins Banale abzurutschen, ist vor allem der konzise Schreibstil der Engländerin. Hunter gestaltet ihre Erzählung ganz aus Lucys Perspektive als inneren Monolog, in dem die betrogene Ehefrau und Mutter alles um sie herum ebenso sensibel wie minutiös registriert und analysiert: Jakes Verhalten, die Reaktionen der Nachbarn, die Verunsicherung der Kinder und nicht zuletzt die eigenen Gefühle. Es ist der sezierende Blick, der an diesem inneren Monolog fasziniert.

Metamorphose der gefrusteten Ehefrau

Hinzu kommt eine mythologische Metaebene in Form von Lucys Erinnerungen an die Harpyie, von der die Sage erzählt, dass sie mit Vorliebe böse Männer quält. Diese geflügelte und vogelklauenbewehrte Chimäre nimmt in Lucys Selbstreflexionen immer größeren Raum ein, sie scheint in der Frau zu wachsen, bis schließlich eine Verwandlung geschieht. Ob diese Metamorphose Lucy einen Aufbruch in die Freiheit beschert oder ob sie als schizophrene Selbstentfremdung zu verstehen ist, die zum Freitod der Ich-Erzählerin führt – das bleibt am Ende offen.

Lesezeichen

Megan Hunter: Die Harpyie, Roman, Verlag C.H. Beck, München, 2021, 229 S., geb., 22 Euro