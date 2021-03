Mit der wachsenden Digitalisierung wächst auch unser Bedürfnis nach dem Ursprünglichen. Dieser Sehnsucht widmet sich der Biologe und Outdoor-Experte Manuel Larbig auch in seinem „Wildkräuter-Guide“. Über seine Begeisterung für Wald-Sauerklee, Mädesüß und den Pfälzerwald spricht er im Interview mit LEO-Redakteurin Carolin Keller.

Rückbesinnung auf das Ursprüngliche: Corona führt zu einem regelrechten Boom des Naturerlebens. Herr Larbig, wie wirkt sich das auf Ihre Arbeit aus?



Die Coronakrise ist für uns Umweltbildner und Naturerlebnisveranstalter ein zweischneidiges Schwert. Einerseits haben viele Menschen gerade jetzt den Wunsch, vermehrt Zeit in der Natur zu verbringen, raus zu gehen. Der Andrang bei unseren Kräuterführungen, Vogelexkursionen und Pilzseminaren ist sehr groß. Andererseits ist unsicher, welche Veranstaltungen überhaupt stattfinden dürfen.

Sie zieht es nicht nur zu Krisenzeiten in den Wald. In Ihrem Buch „Waldwandern“ berichten Sie über Ihre 42-tägige Reise ohne Zelt und Schlafsack quer durch 50 deutsche Wälder. Der Pfälzerwald war auch dabei. Welche Erfahrungen haben Sie dort gesammelt?



Der Pfälzerwald hat mich sehr beeindruckt und war eine der schönsten Etappen meiner Deutschland-Wanderung. Ich kannte diese Ecke bis dato noch nicht sehr gut. Das abwechslungsreiche Gelände, die interessanten Felsformationen und Höhlen, die sich wunderbar zum Übernachten ohne Zelt eignen. Für mich immer noch ein Geheimtipp! Meine Schwester und meine Mutter sind gerade in die Pfalz gezogen, ich kann es kaum erwarten, im Sommer einen Kurztrip dorthin zu starten.

Neben „Naturerlebnis“- und Survival-Kursen bieten Sie und ihr Team von „Waldsamkeit“ auch Wildkräuterlehrgänge an. Welche Kräuter wachsen denn im Pfälzerwald?



Mittelgebirge sind aus botanischer Sicht immer interessant. Der Pfälzerwald beherbergt ganz unterschiedliche Waldtypen, somit gibt es auch ein breites Artenspektrum. Sehr lecker ist der Wald-Sauerklee in den Buchenwäldern, und das feuchtigkeitsliebende echte Mädesüß kann bei Kopfschmerzen helfen. Daneben gibt es natürlich viele weitere – so gut wie alle im Buch zu findenden Arten kommen auch im Pfälzerwald vor.

Nicht jeder hat den Wald direkt vor der Haustür. Findet man Kräuter auch in der Stadt?



Auf jeden Fall! Traurig, aber wahr: Nicht selten sind unsere Großstädte artenreicher als die intensiv genutzten Agrarflächen vor den Toren der Stadt. Wenn man ein paar Dinge beachtet, kann man auch in der Stadt in den Genuss von Wildkräutern kommen. Vermeiden sollte man es etwa, in direkter Nähe von stark befahrenen Straßen zu sammeln.

Wer schon einmal versucht hat, Pilze in freier Natur zu sammeln, weiß, wie schwierig und mitunter auch gefährlich deren Bestimmung ist. Wie verhält es sich bei Kräutern? Ist das Sammeln für Laien auch ohne fachkundige Anleitung möglich und sicher?



Ja, das ist richtig. Es ist interessant, dass die Angst, sich bei Pilzen zu vergreifen, so viel größer ist als bei Wildpflanzen. Auch wenn ein Großteil unserer heimischen Wildpflanzen essbar ist, gibt es ein paar sehr giftige Arten. Von daher ist es wichtig, sich ein wenig mit der Thematik zu beschäftigen, bevor man drauf los sammelt. Es gibt einige „Standardwildkräuter“ , die keine giftigen Verwechslungspartner haben, diese können auch von Einsteigern gefahrlos gesammelt werden. Je besser man sich mit der Zeit auskennt, desto breiter wird das Sammelspektrum.

Gegen jedes „Wehwehchen“ ist ein Kraut gewachsen, heißt es sprichwörtlich. Welche Kräuter helfen denn bei gängigen Leiden?



Es gibt einige Wildkräuter, die nicht nur aus volksheilkundlicher Sicht eine gewisse Heilwirkung bei gängigen Leiden aufweisen. Bei einigen Arten sind positive Effekte auch durch Studien nachgewiesen, so kann Schafgarbe bei zu hohem Blutdruck helfen. Ich persönlich schwöre auf die echte Nelkenwurz bei Halsschmerzen.

Die alten Römer, Hildegard von Bingen, Nostradamus und die Maya wussten um die aphrodisierende Wirkung zahlreicher Kräuter. Welche Arten kurbeln denn etwa das Liebesleben an?



Nachgesagt wird das einigen Arten. Da gibt es bei unseren heimischen Wildpflanzen meines Wissens noch keine Studien, das wäre doch mal ein Forschungsthema! Vielleicht reicht ja bereits die gemeinsame Beschäftigung mit dem Thema und die Bewegung an der frischen Luft aus.

Larbigs Rezepttipp

Wildkräuter-Narr Manuel Larbig verrät uns aus dem Buch sein Rezept für Spitzwegerich-Risotto. Spitzwegerich ist ursprünglich in Europa heimisch und eine der am weitesten verbreiteten Wild- sowie Heilpflanzen. Er kommt häufig auf Wiesen, an Wegen und in Äckern vor. In der Medizin angewandt wird er etwa bei Erkrankungen der Atemwege, Blasenentzündung, Leberleiden, Magenkrämpfen, Durchfällen und als harntreibendes Mittel.

Zutaten: 30 Spitzwegerich-Blütenstände, 1 Zwiebel, 50 g Butter, 200 g Risottoreis, 500 ml Gemüsebrühe, 50 g Butter, Weißwein

Zubereitung: Zwiebel fein schneiden, die Blütenstände halbieren und beides in Butter andünsten. Risottoreis dazugeben und etwas glasig mitdünsten. Mit einem Schuss Weißwein ablöschen. In einem zweiten Topf die Gemüsebrühe erhitzen. Etwas davon zum Reis geben, beides zusammen aufkochen. Den Reis bei schwacher Hitze und mit Deckel etwa 20 Minuten quellen lassen, regelmäßig umrühren. Dabei nach und nach den Rest der Brühe dazugeben.

Info