8000 Kilometer trennen Donnie und Aubrey Ashburn von ihrer Heimat Oklahoma im Süden der USA. Das Ehepaar teilt die Leidenschaft fürs Reisen. „Nach der Heirat dachten wir: Auswandern, das klingt nach einem wunderbaren Abenteuer!“, erzählt Donnie. Sein Traumziel: Deutschland! Schon im Studium verbringt er über ein Austauschprogramm fünf Wochen bei einer Familie in Bonn. „Es klingt vielleicht komisch, aber da ist etwas an der deutschen Kultur, das mir sehr cool und maskulin vorkommt… das Bier, die Wurst und all das hat mich fasziniert“, sagt er. Zudem sei er „ein Geschichtsnerd“. Historische Schauplätze selbst zu sehen, das habe ihn an Deutschland gereizt.

In einem Jahr zweimal um die Welt

Drei Jahre lang versucht das Paar auszuwandern – vergeblich. Die Alternative: eine Weltreise. „Wir haben unsere Jobs gekündigt und fast alles verkauft, was wir besaßen“, sagt Aubrey. Mit Rucksack reisen sie in einem Jahr zweimal um die Welt. Sie sind gerade in Griechenland, als Aubrey doch noch eine Jobzusage als Sprachtherapeutin für englischsprachige Kinder in Ramstein bekommt. Im August 2019 starten sie in ihr Abenteuer Deutschland.

Videos für die besorgte Mama

Ihre Erfahrungen halten die Ashburns auf dem Youtube-Kanal @Passport_Two in ihrer Muttersprache fest. „Am Anfang waren die Videos für meine besorgte Mutter zu Hause bestimmt“, erklärt Donnie. Aber nach und nach wird der Kanal sein Herzensprojekt. Die Produktion ist aufwendig. Themen sammeln, diskutieren, Hintergründe recherchieren: Es dauert Wochen bis zum ausgereiften Skript und noch mal 24 bis 40 Stunden Bearbeitung bis zum fertigen Video.

Mit Stereotypen aufräumen

Aubrey sagt, viele Amerikaner stellten sich ganz Deutschland fälschlicherweise wie Bayern vor. „Wir haben hier gelernt, dass dieses Land total divers ist!“ Donnie ergänzt: „Beide Länder haben einen Eindruck von einander, den wir überprüfen wollen.“ In ihren Videos gehen sie Stereotypen sowie spannenden Details aus ihrem Alltag nach. „In den meisten Fällen gibt es kein richtig oder falsch bei Kulturen, sondern einfach nur Unterschiede“, betont Donnie. Dass sich mehrheitlich Deutsche ihre Videos anschauen, haben die Auswanderer nicht erwartet. „Die Deutschen lieben die Außenperspektive auf ihre eigene Kultur und sie lieben es, uns zu korrigieren“, sagt er und lacht. Die Betreuung des Kanals ist für den studierten Betriebswirt mittlerweile ein Vollzeitjob.

Meisenheim als Geheimtipp

Eigentlich planten die Ashburns weitere Reisen in ganz Europa. Wegen der Pandemie haben sie nun vermehrt die hiesige Region erkundet. Ihre Lieblingsorte? Das Rheinufer nahe Bingen mit all den Schlössern und Burgen sowie Heidelberg. „Unser kleiner geheimer Ort ist aber Meisenheim“, verrät Donnie. Aubrey liebt die Natur und die vielen Wanderwege in der Region. Auch die Weinstraße sei eine Überraschung gewesen. „Mir war nicht klar, dass Wein hier so eine große Industrie ist“, sagt die 28-Jährige. Den letzten Wurstmarkt hat das Paar aber leider verpasst. „Wir dachten noch, wir gehen nächstes Jahr, aber dann wurde er coronabedingt abgesagt. Wir hoffen auf 2021!“, sagt Aubrey.

Deutsche Kultur erleben

Ihr Mann besucht hier täglich Deutschkurse. „Am Anfang hat mir der Kopf geraucht. Deutsch ist sehr herausfordernd, aber wenn ein Gespräch klappt, ist das ein tolles Erfolgserlebnis“, sagt er. Das Problem: Bemerke ein Deutscher seinen Akzent, wechsle er automatisch ins Englische. „Mir kommt es manchmal so vor, als ob die Deutschen die Sache einfach beschleunigen wollen, dabei versuche ich es wirklich!“ , meint er. Dass an ihrem neuen Wohnort vieles „amerikanisiert“ ist, erschwere die kulturelle Erfahrung. „Deshalb wollen wir noch viel von Deutschland sehen, um die deutsche Kultur möglichst umfassend zu erleben!“

Info

