Der Fahrzeugdesigner Mercedes verordnet seinen Mitarbeitern Mail-Zwangspausen und digitalen Urlaubsabsentismus. Andere Konzerne entwickeln sogenannte „Mindfulness“-Programme für die seelische Zufriedenheit ihrer Arbeitnehmer. Das Thema Achtsamkeit ist nicht nur in unserer medial überreizten Gesellschaft angekommen, sondern auch in ihrer Wirtschaft und Forschung. Was sich konkret dahinter verbirgt und wie wir unseren Alltag achtsamer gestalten, darüber spricht Yogalehrerin Alexandra Heinz im Interview.

Wer „Achtsamkeit“ in Google eingibt, erhält über neun Millionen Treffer. Worum handelt es sich dabei genau?



Achtsamkeit ist seit jeher eines der zentralen Elemente im Yoga. Im Grunde genommen geht es um die Schärfung der Wahrnehmung. Wir rasen oft durch den Tag. Es gilt, den inneren Autopiloten bewusst abzuschalten. Der ist evolutionsbedingt. Schon unsere Vorfahren in der Steinzeit wechselten in diesen Modus, und zwar in Gefahrensituationen. In denen musste das Gehirn alle anderen Prozesse herunterfahren. Der Mechanismus ist uns geblieben und setzt immer dann ein, wenn wir in Stress geraten. Da müssen wir vor einem Säbelzahntiger fliehen, und deshalb brauchen wir Achtsamkeit, um auch in stressigen Situationen mit uns in Verbindung zu bleiben und liebevoll mit uns und unserer Umwelt umzugehen.

Kannst du ein Beispiel nennen, wie wir das im Alltag konkret umsetzen?



Eine meiner liebsten Übungen ist die „HALLO“-Praxis. Diese umfasst fünf Schritte und lässt sich prima jeden Tag anwenden, auch in Stresssituationen. Der Buchstabe H steht dabei für „Halt“, ich bleibe stehen und schließe meine Augen. Bei A atme ich lange aus, länger als ich einatme. L bedeutet loslassen, und zwar indem ich visuell alle meine Gedanken aus meinem Geist verbanne oder ,abschneide‘. Beim zweiten L lächle ich und beim O werde ich offen, das heißt ich ziehe die Schultern hinter meinem Rücken etwas aneinander. Bei Bedarf wiederholen. Das hört sich nicht nach viel an, bewirkt aber eine Menge. Machen wir das täglich, werden wir gelassener und somit auch produktiver.

Calm, 7Mind, Little Yogi: Es gibt zahlreiche Meditationsapps. Welche Angebote kannst du empfehlen?



Apps sind schön und gut, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man im Alltag oft Ausreden findet, sie nicht zu nutzen. Außerdem lassen sie sich nicht so einfach in den Arbeitsalltag integrieren. Besser sind da kleine Achtsamkeitsübungen wie zum Beispiel auch eine Retrospektive am Ende jedes Tages, in Form eines sogenannten „Glückstagebuchs“. Da schreibe ich alle Dinge auf, die an diesem Tag gut gelaufen sind und Momente, die mich glücklich gemacht haben. Schön ist zum Beispiel auch der gute alte Post-it am Computerbildschirm mit einem motivierenden Motto. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, hilft aber ungemein auch nachhaltig, unsere Aufmerksamkeit bewusst auf schöne Dinge zu lenken.

Dazu fällt mir ein Zitat des deutschen Dichters Wilhelm Busch (1832-1908) ein: „Glück entsteht oft durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch Vernachlässigung kleiner Dinge.“



Ganz genau, das ist so wahr. Die Summe dieser kleinen Dinge bewirkt Großes, sie macht uns nämlich langfristig resilienter, steigert unsere Fähigkeit, Krisen ohne größere gesundheitliche Schäden zu überstehen. Das ist gerade jetzt in Pandemie-Zeiten extrem wichtig, um mit den daraus resultierenden Belastungen umzugehen und sie bewusst zu steuern.

Bei Achtsamkeit geht es neben der geistigen auch um die körperliche Gesundheit. Wie können wir daran arbeiten?



Grundsätzlich ist jede Form der Bewegung gut, da sie dafür sorgt, dass Stresshormone im Körper abgebaut werden. Yoga eignet sich zur Schulung der Achtsamkeit besonders, weil es neben der körperlichen auch die geistige und seelische Ebene anspricht und sie miteinander in Einklang bringt. Wer es gerne etwas ruhiger macht, dem sei das kraftvolle und bewusste Hatha-Yoga sowie das entspannende, passive Yin-Yoga empfohlen. Für Sportliche eignet sich zum Beispiel das dynamische Vinyasa-Yoga. Doch ganz gleich welchen Stil wir wählen, jeder bringt uns dazu, eine bessere Wahrnehmung von uns selbst und unseren Bedürfnissen zu erlangen, und das ist das zentrale Ziel der Achtsamkeitspraxis.

Zur PersonAlexandra Heinz ist 32 Jahre alt und praktiziert seit über sieben Jahren Yoga. Nach der Ausbildung zur zertifizierten Yogalehrerin unterrichtet sie seit 2020 Yoga. Die Verbundenheit mit der Natur ist eines der zentralen Themen ihrer Kurse und Workshops, weshalb diese, wann immer möglich, in der Natur stattfinden. Weitere Infos sowie Termine online unter loveyoganature.de

Eine Dosis Achtsamkeit: Einmachglas mit Übungen für jeden Tag

Ich sitze mit meiner Kaffeetasse am Frühstückstisch. Statt mein geliebtes Heißgetränk und die Klaviermusik zu genießen, bin ich gedanklich schon im Büro. Dort angekommen, lese ich den ersten Schwung Mails, gehe dabei aber im Kopf schon den zu schreibenden Artikel durch. Nach Feierabend liege ich in der Badewanne, doch statt zu entspannen arbeite ich in Gedanken meine To-Do-Liste für morgen ab: Wie oft sind wir mit etwas beschäftigt, tun aber im Geiste schon etwas anderes.

Achtsamkeit hilft uns dabei, aus diesem Kreis auszubrechen. Immer wieder. Inspiration und Stütze sind mir dabei das Weihnachtsgeschenk einer lieben Freundin. Es ist ein Karton mit einem Einmachglas. Darin enthalten sind 30 Zettel mit 30 Achtsamkeitsübungen für jeden Tag. Die Idee dahinter ist es, innerhalb eines Monats täglich ein paar Minuten Zeit zu finden, um alte Gewohnheiten aufzuweichen und durch neue Denkweisen zu ersetzen. Die Neuroforschung hat gezeigt, dass unser Gehirn etwa 30 Tage braucht, bis sich diese Veränderungen etablieren.

An Tag eins erfahre ich die Natur. Bei einem kleinen Spaziergang höre ich auf das Vogelgezwitscher, den Wind, entfernte Verkehrsgeräusch, spüre den kalten Wind auf der Haut und die Sonne, die mein Gesicht wärmt. Schweift mein Geist ab zur nächsten Tagesaufgabe, bringe ich ihn sanft wieder zurück zu meiner Umgebung. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt und plötzlich gibt es für mich nichts mehr zu tun.

Info

„Ein Monat der Achtsamkeit“, Embracing Mindfulness, u.a. bei Amazon für 14,95 Euro

Zum Weiterlesen

365 Wege zur Achtsamkeit

365 Tage voller Entspannung, innerer Ruhe, Inspiration, Selbsterkenntnis und Lebensfreude – klingt zu schön, um wahr zu sein? Mit dem Arbeitsbuch von Iris Warkus bleibt das kein Wunschtraum. Dieser Leitfaden sorgt spielerisch und leicht für mehr Gelassenheit im stressigen Alltag. Auf 256 wunderschön und übersichtlich gestalteten Seiten geben inspirierende Texte, Meditationen, Rezepte, Ausmalbilder, Yogaübungen, Häkelanleitungen und vieles mehr Anregungen für ein bewusstes Leben. Ausgestattet mit praktischer Spiralbindung und Gummiband findet der Leser immer wieder an die richtige Stelle. Die simplen und doch kreativen Ideen für kurzes Innehalten lassen sich wunderbar in den Alltag integrieren und rufen die kleinen Momente ins Gedächtnis, die Großes bewirken.

„365 Wege zur Achtsamkeit – Wertvolle Tipps für mehr Gelassenheit und Lebensfreude“, von Iris Warkus, Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft, Köln 2017, 256 Seiten, 12 Euro

Witzige Weisheiten

Als junger Mönch sollte Ajahn Brahm für sein Kloster eine zerfallene Mauer neu errichten. Stein um Stein, insgesamt 200, setzte er. Als die Mauer fertig war, stellte er fest, dass zwei Steine etwas schief waren. Monatelang ärgerte er sich darüber, bis ein weiser Mönch zu ihm sagte: „Ich sehe zwar die beiden schiefen Steine, aber ich sehe auch 198 Steine, die ganz gerade eingesetzt wurden!“ Mit kleinen Episoden wie diesen, fordert der erfahrenen Berater den Leser auf, einen anderen Blickwinkel auf sich und die Welt zu gewinnen. Das ist lehrreich, aber nicht belehrend. Mit viel Humor und Geistesgegenwart regen die 108 Geschichten aus der Lehre des Buddhismus zum Schmunzeln, Nachdenken und Erkennen an – nämlich die guten Seiten an uns und unserem Tun, die wir oft zu wenig wertschätzen.

„Die Kuh, die weinte“, von Ajahn Brahm, Lotos Verlag, München 2006, 240 Seiten, 15,99 Euro

Abtauchen in friedliche Momente

Was kommt dabei heraus, wenn eine Yogalehrerin und eine Achtsamkeitstrainerin gemeinsam ein Buch machen? Ein lesenswerter, informativer und schön anzuschauender Ratgeber zum Abtauchen in friedliche Momente. Mit vielen Übungen, stimmungsvollen Fotos, schönen Illustrationen und sinnvollen Zitaten nehmen Karin Furtmeier und Heike Mayer ihre Leserinnen mit und begleiten sie dabei unaufgeregt, Stresssituationen, Grübelspiralen und Anspannung aufzulösen. Das Buch ist nicht esoterisch, sondern am Leben orientiert. Die Ratschläge wecken kein schlechtes Gewissen für all das, was man nicht macht, sie sind vielmehr sanftmütig und motivieren, trotz äußerer Hektik Schritt für Schritt, ohne Druck, zur inneren Mitte und zu einer veränderten Lebenshaltung zu finden.