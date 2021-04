Die Liebe zur Natur begann in seinen Kindertagen mit Fossilienfunden. Mit 94 Jahren ist die Leidenschaft des Emmy-preisgekrönten Dokumentarfilmers David Attenborough (unter anderem „Planet Erde“, 2006) ungebrochen. Am 22. April, dem Tag der Erde, feiert seine neue dreiteilige Naturdokumentation „Life in Color“ bei Netflix Premiere.

Revolutionäre Kameratechnik

In erneuter Kooperation mit der Streaming-Plattform sowie der British Broadcasting Corporation (BBC) hat Attenborough die Welt bereist – von den Regenwäldern Costa Ricas bis zu den verschneiten schottischen Highlands –, um zu enthüllen, wie Tiere ihre Farben nutzen. Mit einer revolutionären Kameratechnologie, die speziell für diese Serie entwickelt wurde, erleben die Zuschauer, wie für das menschliche Auge unsichtbare Farben eine entscheidende Rolle bei den Interaktionen der Tiere spielen. Sie nutzen diese etwa, um Aufmerksamkeit zu erregen, einen Partner zu gewinnen und Feinde abzuwehren. Von den scheinbar magischen ultravioletten Signalen auf den Flügeln eines Schmetterlings bis hin zu dem überraschenden, aber entscheidenden Zweck hinter den Streifen eines bengalischen Tigers reichen die außergewöhnlichen Aufnahmen.

Filmischer Naturforscher von Weltruhm

Attenborough hat mit seinen Naturfilmen ein ganzes Genre mitgeprägt. Seine wohl bekanntesten Werke sind neben der „Planet Erde“-Reihe und „Unser blauer Planet“ die „Life On Earth“-Serie, die weltweit rund 500 Millionen Menschen sahen. Gefeiert wird der Brite nicht nur für die spektakulären Bilder von der Schönheit der Natur, sondern auch von ihrer durch Menschenhand versehrten Teile.

