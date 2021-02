Er ist im saarländischen Spiesen-Elversberg aufgewachsen und hat von dort aus eine internationale Karriere als Rock-Gitarrist gestartet. In seinem Heimatort ist Alexander Beyrodt Ehrenbürger und Mitglied der dortigen „Hall Of Fame“. Unter anderem wirkt er regelmäßig bei „Rock Meets Classic“ mit, ist Gitarrist der Metalband Primal Fear und Gründer von Voodoo Circle. Warum er trotzdem liebend gern in kleinen Kneipen spielt und wie ihm die Corona-Krise persönlich zusetzt, erzählt er im LEO-Interview.

Du hast die konzertfreie Corona-Zeit genutzt, um mit Voodoo Circle ein neues Album zu produzieren. Das ist gleich auf Platz 24 in die Album-Charts eingestiegen. Welche Charts sind das genau?

Inzwischen ist „Locked and Loaded“ auch in der Schweiz gechartet. Das sind die ganz normalen Top-100-Album-Charts, wo alles drin ist, nicht nur Rock-Alben. Es ist von der Platzierung her das erfolgreichste Voodoo-Circle-Album bisher.

Habt ihr etwas anders gemacht?

Wir hatten schon Chart-Platzierungen, und wir haben schöne Touren gemacht, zum Beispiel mit Uriah Heep. Vielleicht hat die Rückkehr von Sänger David Readman und Drummer Markus Kullmann dafür gesorgt, dass viele alte Fans ebenfalls zurückgekehrt sind. Wir sind beim Songwriting nach dem Motto „70ies on steroids“ zurück zu den Wurzeln des Hardrock in Richtung 70er gegangen.

Tröstet dieser Erfolg über die ausgefallene „Rock-meets-Classic“-Tour hinweg?

Es hat 2020 nur fünf „Rock meets Classic“-Konzerte gegeben, zuletzt mit Alice Cooper in Berlin. Seither ist nichts mehr gelaufen. Ich lebe jetzt vom Ersparten, weil ich bei den Corona-Hilfen durchs Raster falle. Ich hatte 2019, das als Grundlage für die Hilfen zählt, ein Studiojahr mit Primal Fear. Die Studioarbeit zählt aber bei den Corona-Hilfen nicht. Das bricht mir jetzt das Genick. Der Album-Erfolg ist Labsal für die geplagte Künstlerseele, aber er füllt den Kühlschrank nicht. Heutzutage kann man durch Streams und Downloads mit den CDs kein Geld mehr verdienen. Das geht nur noch über Konzerte. Traurig: Jetzt haben wir mit der Platte diesen Riesenerfolg und dürfen nicht spielen. Aber ich will nicht nur klagen. Ich bin gesund, meine Lieben sind gesund. Das ist das Wichtigste.

Wie bist Du eigentlich zu „Rock meets Classic“ gekommen?

Ich wurde gefragt (lacht). Mein langjähriger Freund und musikalischer Wegbegleiter Mat Sinner ist der musikalische Leiter von „Rock meets Classic“. Der weiß, was er an mir hat (lacht). Ich gehöre glücklicherweise zu einem Inner Circle, in dem wir uns gegenseitig helfen.

Kannst Du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie ist das so hinter den Kulissen von „Rock meets Classic“?

Es ist schon besonders beeindruckend, mit einem 50-köpfigen Orchester im Rücken zu spielen. Und wenn du dann noch mit Sängern auf der Bühne stehst, von denen du jede Schallplatte im Schrank hast und wegen denen du überhaupt mit dem Musikmachen angefangen hast, ist das ein Traum. Deep-Purple-Sänger Ian Gillan ist so ein Held für mich, und seit elf Jahren ist er immer mal wieder bei „Rock meets Classic“ im Line-up. Ein phänomenaler und für mich unvergesslicher Gig war mein erstes Konzert mit ihm als Headliner. Das Gitarrensolo für „Highway Star“ hatte ich wochenlang intensiv geprobt, und irgendwie bin ich spontan auf die Idee gekommen, es mit der Gitarre hinterm Kopf zu spielen. Später habe ich die Gitarre auf den Boden geworfen und das Solo von oben zu Ende gespielt wie auf einem Klavier. Hinter der Bühne habe ich Ian Gillan dann zufällig gesehen. Er fragte mich nach meinem Namen, grinste breit und sagte: „Mach das bitte jeden Abend für den Rest der Tour“. Ich habe inzwischen 80 Konzerte mit ihm gespielt. Er nennt mich immer den „German Blackmore“.

Alice Cooper ist ja auch so eine Größe, mit der Du auf der „Rock meets Classic“-Bühne stehst. Verrätst Du uns, ob Alice Cooper wirklich privat so ein ganz und gar nicht gruseliger Typ ist?

Er ist schon etwas ausgeflippt, aber tatsächlich total nett. Auf der Bühne legt er einen Schalter um. Dann ist er Alice Cooper. Er ist dort auch anders zu den Mitmusikern. Da muss man sich schon warm anziehen, wenn man mit ihm spielt. Lächeln ist da nicht. Aber backstage haben wir immer viel Spaß. Der weiß so viele Geschichten zu erzählen. Man muss sich vorstellen, er hat seinen ersten Joint mit Jimi Hendrix geraucht …

Wenn man das hört, wundert es doch ein bisschen, dass Du außerdem mit der saarländischen Profi-Coverband The Screamers unterwegs bist, wo Du in die Fußstapfen des verstorbenen Gitarristen Jürgen Rath getreten bist. Wie kam es dazu?

Jürgen Rath war auch ein Wegbegleiter von mir. Es hat uns alle sehr geschockt, dass er so plötzlich abgetreten ist. Ich bin zu der Zeit gerade wieder im Saarland ansässig geworden. Mein Manager hat gefragt, ob ich dort einsteigen will. Ich musste nicht lange überlegen.

Ist das nicht manchmal ein Kulturschock – einmal die ausverkaufte Frankfurter Festhalle und große Festivals zu bespielen, und dann den Winzerhof oder die Privatparty … Wie fühlt sich das an?

Klar fühlt sich das seltsam an, wenn ich samstags vor 100.000 Leuten auf dem Wacken spiele und sonntags vor 50 Zuschauern in einer Kneipe. Aber beides hat seinen Reiz. Und beides macht mir hundert Prozent Spaß. Es ist sogar noch intensiver und intimer, vor einem kleinen Publikum zu spielen. Man schaut den Leuten direkt in die Augen und hat eine unmittelbare, ehrliche Rückmeldung. In einer kleinen Kneipe muss man die Leute erst einmal überzeugen. Wenn das klappt, ist das riesig.

Vom saarländischen Spiesen-Elversberg, wo Du aufgewachsen bist, nach Japan und Kalifornien, vom Bauzeichner zum Rockstar. Wie geht sowas eigentlich?

Jedenfalls alles andere als glatt. Ich bin drei Monate vorm Ende meiner Lehre als Bauzeichner rausgeflogen, weil ich quasi mit Ansage einen Krankenschein gemacht hatte. Ich wollte ein Konzert spielen, habe dafür aber keinen Urlaub bekommen (lacht). Es war wirklich ein steiniger Weg mit Zweifeln, Erfolgen und Misserfolgen. Man beschließt ja nicht einfach so, Rockstar zu werden. Aber das ist auch gut so. Da trennt sich die Spreu vom Weizen. Man sieht, wer es mit der Musik wirklich ernst meint. Ich habe mit 14 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, mit 18 meine erste Single aufgenommen. Ich war immer als erster im Proberaum und habe hinterher das Licht ausgemacht. Für mich war die Musik selbst der Anreiz, nie die Hoffnung auf Erfolg. Und das Feuer brennt bis heute.