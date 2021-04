Elizabeth Harmon setzt die Männer reihenweise matt – am Schachbrett. Der Aufstieg eines amerikanischen Waisenmädchens in die Elite der Schachspieler katapultierte sich auch an die Spitze der Streaming-Charts.

62 Millionen Haushalte weltweit sollen „Das Damengambit“ (The Queen’s Gambit) laut der Plattform Netflix in den ersten vier Wochen nach der Veröffentlichung im Oktober 2020 gesehen haben. Europas größter Schachversand verzeichnete einen zehnmal so hohen Auftragseingang als im Jahr zuvor. Keine Netflix-Miniserie war so erfolgreich wie diese. Am 26. Mai soll deshalb der Roman zur Geschichte von Walter Tevis (1928-1984), der die Vorlage zur Filmadaption lieferte, erstmals auf Deutsch erscheinen. Sogar ein Musical ist in Planung.

Golden Globe für Anya Taylor-Joy

Zu verdanken ist der Durchbruch allen voran der genialen Protagonistin und deren Schauspielerin. Die britisch-argentinische Aktrice Anya Taylor-Joy ist Cineasten spätestens seit ihrer preiswürdigen, schaurigen Performance in „The Witch“ (2015) bekannt. Seitdem brilliert sie an der Seite von James McAvoy in „Split“ (2016) und „Glass“ (2019), wird zur Mutantin in „New Mutants“ und spielt Jane Austens herrlich skurrile Titelheldin „Emma“ (beides 2020). Mit faszinierender Souveränität mimt sie in „Das Damengambit“ die kindlich Unschuldige zwischen Trauma und Herzlosigkeit und wird dafür bei den Golden Globe Awards 2021 in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ ausgezeichnet.

Fesselnde Schach-Story mit Experten-Wissen

Trotz früher Suchtproblematik und verkorkster Adoptiveltern bahnt sich Beth, die ihr Talent beim Schach mit dem Kinderheimhausmeister entdeckt, den Weg ans Brett mit namhaften Männern der Szene – und in deren Betten. Erfreulicherweise nimmt Letzteres wenig Raum ein in dem siebenteiligen Werk. Etliche Kenner haben die schwelgerischen Schach-Sequenzen genau analysiert und im Vergleich zu filmischen Pendants kaum fachliche Fehler ausgemacht. Das liegt wohl auch daran, dass neben professionellen Hand-Doubles für die Spielzüge (alle Partien sind real) auch kundige Sachberater mit an Bord waren, unter anderem Ex-Weltmeister Garri Kasparow.

Info

„Das Damengambit“, Mini-Serie mit 7 Folgen auf Netflix. Die deutsche Übersetzung der Romanvorlage erscheint am 26.5. im Diogenes-Verlag.