Es ist ein Novum, selbst für Corona-Zeiten: Christopher Nolans lang ersehnter Thriller „Tenet“ feiert am 26. August sein weltweites Debüt auf der großen Leinwand – und das nicht wie bei amerikanischen Blockbustern üblich in den wichtigen Kinometropolen Los Angeles und New York, sondern in Europa und auch hierzulande.

Ungewissheit in den größten Kinomärkten USA und China

Zweimal wurde der Starttermin bereits verschoben – erst von Mitte auf Ende Juli und dann auf Mitte August. In den USA soll „Tenet“ erst eine Woche später anlaufen, und wegen der coronabedingten Kino-Schließung möglicherweise nicht im ganzen Land. Auch die Lage im mittlerweile zweitgrößten Kinomarkt der Welt, China, ist ungewiss. Mit 150 Minuten Spielzeit überschreitet „Tenet“ die dort geltende Corona-Regelung, dass Filme maximal zwei Stunden dauern dürfen. Es bleibt abzuwarten, ob „Tenet“ in China überhaupt den Weg auf die große Leinwand findet.

Deutsche Kinos stimmen Fans mit „Inception“-Special ein

In Deutschland dagegen ist die Vorfreude groß. Dort konnten Nolan-Fans in einigen Kinos zum zehnten „Inception“-Geburtstag bereits den gefeierten Vorgänger in einem Special inklusive bisher nicht gezeigtem Filmmaterial aus „Tenet“ erleben. Zwei Wochen später, am 26. August, soll dann das lange gehütete Geheimnis um das neue Sci-Fi-Action-Spektakel des renommierten britisch-amerikanischen Regisseurs gelüftet werden. Endlich erfährt das Publikum, wie der Protagonist (John David Washington) die Welt mit der Geheimorganisation Tenet vor dem Kollaps bewahren soll ...

Ein Reigen internationaler Filmstars

Viel ist also nicht bekannt, klar ist aber bereits jetzt: Geleitet wird er dabei von einem immensen Aufgebot internationaler Stars: Zum Cast gehören auch Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Cane, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia und Martin Donovan. Die Filmmusik stammt von Ludwig Göransson. Gedreht wurde die Mischung aus Action und Arthouse an Originalschauplätzen in sieben Ländern.

Das sagen Kinobetreiber aus der Region zum Filmstart

„Es ist das, worauf wir gewartet haben, um wiedereröffnen zu können“, sagt Michael Kaltenegger zum Kinostart von Christopher Nolans Thriller „Tenet“, der für 26. August angekündigt ist. Bei aller Euphorie über den ersten großen Blockbuster seit Beginn der Corona-Krise schwingt bei dem Betreiber der Lux Kinos Frankenthal aber auch etwas Ernüchterung mit. „Aufgrund der einzuhaltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen können wir nur 20 Prozent der Sitzplätze verkaufen. Das ist wirtschaftlich betrachtet natürlich kein Erfolg“, erklärt Kaltenegger. Dennoch freuen sich sein Team und er, die Besucher nach Monaten der Schließung ab 26. August endlich auch wieder in den Kinosälen begrüßen zu dürfen.

„Kartenvorverkauf lief sehr gut an“

Als „Hoffnungsträger“ für seine Branche sieht Maximilian Hoffmann, Theaterleiter des Broadway Kinos Ramstein, das neue Werk des „Inception“-Masterminds Nolan. „Wir haben zwar bereits seit 29. Mai ein ,Soft-Opening´ immer von donnerstags bis sonntags. Mit dem ersten großen Blockbuster im Programm erhoffen wir uns aber noch eine zusätzliche Belebung“, erklärt Hoffmann, der ebenfalls auf die geringe Wirtschaftlichkeit verweist. Der Kartenvorverkauf für „Tenet“ lief sehr gut an. „In den ersten fünf bis sechs Stunden hatten wir bereits Vorbestellungen im zweistelligen Bereich. Das ist Vor-Corona-Niveau“, so der Theaterleiter. Ein ausgeklügeltes Leitsystem und das Foyer auf über 800 Quadratmetern sowie eine moderne Belüftungsanlage mit ständiger Frischluft-Zufuhr sollen für ein unbeschwertes Kinoerlebnis sorgen.

„Erster potenzieller Blockbuster seit langem“

Versetzte Vorstellungen von „Tenet“ in allen sechs Sälen wird es in der Filmwelt Grünstadt geben. „Auch wenn wir noch weit weg vom Normalzustand sind, freuen wir uns auf den ersten potenziellen Blockbuster seit langem“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Oliver Lebert. Auch die nächsten Wochen bis in den Herbst hinein versprechen ein hochkarätiges Programm – mit „After Truth“ (Start 3.9.), „X-Men: New Mutants“ (10.9.), „The King’s Man: The Beginning“ (17.9.) und „Jim Knopf und die Wilde 13“ (8.10.) kehren wieder vermehrt Hollywood-Produktionen auf die Leinwand zurück.