Shakespeares „Sommernachtstraum“, entstanden kurz vor 1600, kann man immer wieder sehen – vor allem, weil sich zumeist erst im Zuge derartiger Wiederholungen der Durchblick durch die verwirrende Liebes- und Zauberhandlung im Reich von Oberon und Titania einstellt. Jeder verzehrt sich in begehrender Liebe – doch die Leidenschaft des Begehrten gilt jeweils jemand anderem.

Shakespeare-Komödie als Singspiel

Hunderte Jahre später ist aus dem Sommernachtstraum eine „Semi Opera“, also eine Halboper gemacht worden. Der passende deutsche Begriff wäre eher Singspiel. Der Text wurde auf seine Grundzüge zusammengestrichen – und damit noch hermetischer. Neu dazu kamen Musik und Tanz. Und weil Henry Purcell durchaus Geniales, auch heute Mitreißendes komponiert hat, hat man die Semi Opera wieder aufgegriffen.

Spukhaft-eruptiver Bilderbogen am Bildschirm

Schon im Jahr 2016 hat sich ihr am Schauspiel Stuttgart in Zusammenwirken mit der dortigen Staatsoper der katalanische Regisseur Calixto Bieito gewidmet. Gepflegter Klassizismus konnte dabei nicht herauskommen – Bieito steht für drastisch-dralle Bilder und Aktionen. Er hat der Semi-Oper einen Teil des Shakespeare-Textes zurückgegeben und sieben Schauspieler, sechs Sänger, Staatsopernchor und Staatsorchester Stuttgart eingesetzt. Die Zustimmung war groß. „Der für seine durchaus drastische Bildsprache bekannte und berüchtigte Regisseur beweist in diesem spukhaft-eruptiven Bilderbogen, der nicht zuletzt mit seinen bizarren Kostümen glänzt, zugleich ein großes Gefühl für die traurige Melancholie, die in der Sehnsucht nach Liebe und in ihrer Unerfüllbarkeit steckt“, urteilte der Bayerische Rundfunk. Natürlich kann derartiges jetzt nicht über die Bühne gehen – Bieitos „Fairy Queen“ ist vom 11. bis 27.12. gratis am heimischen Computer zu bewundern.

Info

The Fairy Queen: Fr 11.- So 27.12. als kostenloser Videostream auf: www.schauspiel-stuttgart.de