Die Pandemie lehrt Genügsamkeit: Ein Kaffee auf die Hand aus der Bäckerei, dazu ein Flammendes Herz und ein Granatsplitter, genossen auf einer Bank am Rand des weitläufigen Parkplatzes am Sturmfederschen Schloss: das ist in jetzigen Zeiten schon ein bemerkenswerter Genuss. Das Areal sieht unwirtlich aus – so als hätte im Krieg eine Bombe mehrere Altstadtstraßenzüge ausradiert. Tatsächlich waren hier immer vorwiegend Freiland und Gärten, aber das in den 1960er Jahren abgerissene Eckgebäude – die ehemalige bischöflich-wormsischen Fayencemanufaktur – fehlt durchaus; ein stattdessen vorgesehener Wohnblock ist erfreulicherweise nie gebaut worden.

Barocke Kunst

Die Blick schweift hinüber zum Sturmfederschen Schloss. Ein stattlicher Barockbau des 18. Jahrhunderts, zweistöckig, neun Fensterachsen breit, die beiden äußeren durch Eckquaderung als Risalite hervorgehoben. Heute ist es Rathaus, Gemeindebücherei, Sparkassenfiliale, Musikschulzweigstelle und manches mehr. Weil die Nebengebäude abgerissen wurden, steht das stattliche Schloss etwas beziehungslos herum. Durchaus eigenartig ist das Hoftor an der „kürzesten Fußgängerzone Deutschlands“ mit immerhin 80 Metern Länge, dem namhaften Café Kempf vis-à-vis, das auch jetzt arbeitet und Essen zum Mitnehmen in so verheißungsvoller Zusammenstellung anbietet, dass man einkehren möchte, wenn man denn dürfte ...

Ringen mit dem Widersacher

„Blitz fahr in den, der mir waß Übles dencket, glaube, das sein faust im sack mich gar nit kräncket“ und etliche andere derartige unfreundliche Verse in Deutsch und Latein mehr liest der Flaneur am anno 1738 prächtig gestalteten Tor zum Sturmfederschen Areal. Obendrauf steht ein steinerner Erzengel Michael, der mit vergoldetem Flammenschwert den Teufel niederhaut. Das soll der Bauherr und Besitzer des Schlosses, Freiherr Marsilius Franz Sturmfeder von Oppenweiler (1674–1744) sein, der seinen Widersacher in Gestalt des kurfürstlichen Schultheißen niederringt. Der herrschsüchtige Sturmfeder, bekannt für Grobheit und Verschwendungssucht, eckte überall an und sagte mit diesen Inschriften seinen Widersachern öffentlich die Meinung. Man soll versucht haben, ihm am Torbau zu hindern, indem man vor dem Tor auf öffentlichen Grund einen Wassergraben anlegte.

Bewegte Historie

Ansonsten scheint die Geschichte Dirmsteins, von den auch sonst das Land prägenden Katastrophen abgesehen, bemerkenswert friedlich verlaufen zu sein. 1196 gab Kaiser Heinrich VI. Dirmstein als Vogtei an das Bistum Worms, ab 1419 bis 1705 gehörte Dirmstein gemeinsam zwei Herrschaften: dem Fürstbischof von Worms und dem pfälzischen Kurfürsten. Alle Rechte waren hälftig geteilt; es gab ein bischöfliches und ein kurfürstliches Schloss und außerdem die Sitze diverser Adelsfamilien, die einen eigenen Beratungssaal besaßen, ein Augustiner- und später lange ein Jesuitenkloster. Nach Zerstörungen im Bauernkrieg ließ der vom französischen König Ludwig XIV. in Auftrag gegebene Stadtbrand vom 7. bis 9. September 1689 nur eine Handvoll Häuser unversehrt.

Blütezeit in den 1790er Jahren

In der Folge tauschte der Wormser Bischof Herrschaftsrechte im Rechtsrheinischen gegen die kurpfälzischen Rechte an Dirmstein, so dass Worms von 1705 bis zum Ende des alten Reiches in den 1790er Jahren alleiniger Landesherr war. Es begann eine Blütezeit, der sich der bis heute nahezu einheitliche Barock-Charakter des Ortsbilds in den beiden Denkmalzonen verdankt, in denen man so gern spazierengeht. Es entstanden zwei weitere Adelsschlösser, das Quadtsche (im charakteristischen Dunkelrot) und das heute schneeweiße Koeth-Wanscheidsche, und viele stattliche Bürger- und Bauernhäuser, wobei mancher Bauherr vom Sichtfachwerk abging und sich bei der manchmal recht gedrängten Fassadengestaltung an besagten Schlössern orientierte.

Landesherrschaftliches Denkmal

Nirgendwo sonst erinnert so viel an die nahezu vergessene fürstbischöflich-wormsische Landesherrschaft. Auf sie geht auch Dirmsteins Wahrzeichen zurück, die ab 1742 gebaute Laurentiuskirche. Wer unvorbereitet durch eins der drei Portale hineingeht, wird sich nach kurzer Umschau wundern, dass der Kirchenraum doch um einiges kleiner ist, als es von außen den Anschein hatte. Einen Durchgang oder eine Tür erblickt er nicht. Will er diese Frage von außen näher erkunden und findet er mit Glück, wie wir an diesem Nachmittag, eine zweite Tür offen, steht er in einem ganz anderen, deutlich nüchternerem Kirchenraum.

Friedliches Miteinander

Es handelt sich hier nämlich um die durchaus berühmte Zweikirche: Eine katholische und eine protestantische Kirche unter einem Dach wurde damals gebaut – etwas ganz Seltenes. Grund war die besondere Geschichte Dirmsteins, das Kondominat zweier Landesherren: Worms blieb katholisch, die Kurpfalz war bald lutherisch, zumeist reformiert, manchmal auch katholisch. Daher gab es immer Katholiken und Protestanten im Dorf, die offenbar so gut miteinander auskamen, dass ein solches Bauprojekt möglich wurde. Es ist mit dem Namen des berühmten Barockarchitekten Balthasar Neumann verbunden. Das ist richtig und falsch zugleich: Neumann zeichnete zwar anspruchsvolle Entwürfe. Was gebaut wurde, hat aber – wahrscheinlich aus Ersparnisgründen – damit nichts zu tun, mit Ausnahme der erst 1905 ins Werk gesetzten Turmerhöhung.