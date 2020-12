„Du drängst mich sehr, dass ich kommen soll, und ich kann’s doch nicht möglich machen! Ich habe eine solche Angst vor der langen Reise, der Unruhe, die ich dadurch vorher schon habe, die Angst um die Kinder, die Reise zurück, an Ostern wieder der Umzug nach Langenargen, die ewige Hetze ...“ Wie man diesem Brief vom zweiten Weihnachtstag des Jahres 1922 unschwer entnehmen kann, war selbst die sonst so routinierte Familienmanagerin Mathilde Vollmoeller-Purrmann gelegentlich gestresst. Zwar hatte die Künstlerin nach der Heirat mit Hans Purrmann 1912 ganz bewusst ihre eigene Karriere hintangestellt, um hinfort die Laufbahn ihres Mannes und die Erziehung der Kinder zu organisieren. Aber als Purrmann, der zum bewussten Zeitpunkt in Rom logiert, brieflich pressiert, dass er seiner Frau unbedingt die Schönheiten der Ewigen Stadt zeigen will, ehe er nach Neapel weiterzieht, platzt Mathilde dann doch mal kurzzeitig der Kragen – weil er „so tyrannisch über alle Umstände hinweg verfügen“ will. Dabei ist es, das sei der Fairness halber betont, gerade Hans Purrmann, der wiederholt an seine Frau appelliert, sich nicht so für ihn und die Kinder aufzubrauchen und lieber mehr an sich selbst zu denken.

Spanische Grippe und Inflation

Intime Einblicke in den Alltag einer Künstlerehe sind das eine, was man aus der Lektüre dieses Briefwechsels gewinnt, der von Maria Leitmeyer vom Purrmann-Haus Speyer und Felix Billeter vom Hans-Purrmann-Archiv in München vorzüglich ediert und kommentiert wurde. Das andere sind Impressionen „Stürmischer Zeiten“, die in den Briefen des Pfälzer Fauvisten und der in Stuttgart geborenen Matisse-Schülerin eine persönliche Färbung erhalten. Das Ende des Ersten Weltkriegs erfüllt Purrmann mit finanziellen Sorgen: „Ein wenig habe ich schon gedacht, ob ich nicht den Renoir nach Schweden verkaufen soll und das Geld dort liegen lasse“. Zeitgleich grassiert die Angst vor der Spanischen Grippe: „Die Grippe ist augenblicklich so sehr schwer wieder in Berlin, ich gehe hier nicht in die Stadt und in keine Bahn oder Wirtshaus“, erklärt er im Oktober 1918, während man von ihr im Dezember 1922 erfährt, dass eine Glühbirne 875 Mark kostete – wir sind in der Zeit der Inflation.

Faschisten und reife Trauben

Der aufkeimende Nationalsozialismus, dem sich Purrmann schließlich durch Jahre in Florenz entzieht, wird in den Briefen der 1930er-Jahre eher en passant gestreift. Was bisweilen fast grotesk wirkt: „Hier ist jetzt alles in Händen der Faschisten, die aber hauptsächlich die moderne Kunst von Italien hervorheben“, teilt Purrmann im August 1933 seiner Frau aus Trient mit, um im nächsten Satz von den reifen Trauben zu schwärmen, die es schon jetzt in der norditalienische Stadt gebe. Sinnhaft illustriert ist dieser dritte Band der Purrmann-Briefe mit fotografischen Dokumenten sowie mit Werken von Maler und Malerin.

Lesezeichen

Stürmische Zeiten: Eine Künstlerehe in Briefen 1915-1943, hrsg. von F. Billeter/M. Leitmeyer, Deutscher Kunstverlag, 2020, 256 S., 18 Euro