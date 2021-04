Die weiße Gardenie im schwarzen Haar war bei Auftritten ihr Markenzeichen. Billie Holiday, 1915 als Elionora Harris geboren, gilt bis heute als eine der bedeutendsten Jazz-Sängerinnen überhaupt.

Doch trotz aller Erfolge war Billie Holidays Leben selten glücklich: Sie litt sehr unter der Rassendiskriminierung und kam wegen Heroinmissbrauchs immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Von Alkohol- und Drogensucht gezeichnet, starb sie 1959. Noch am Krankenbett wollte man sie wegen Drogenbesitzes verhaften.

Protestsong und Agentenaffäre

Ihre Konflikte mit der Polizei und die rassistisch geprägte Drogenpolitik der Vereinigten Staaten stehen im Mittelpunkt des Biopics „The United States vs. Billie Holiday“ des Oscar-prämierten Regisseurs Lee Daniels: Der Regierung ist die gefeierte „Lady Day“ ein Dorn im Auge – nicht zuletzt wegen ihres Protestsongs „Strange Fruit“, in dem sie offen rassistisch motivierte Lynchmorde anprangert. Weil sie das Lied trotz Aufführverbot weiterhin öffentlich singt, setzen die Behörden den Bundesagenten Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes) auf sie an. Er soll sich bei ihr einschmeicheln und ihre Schwäche für Männer und Drogen gegen sie verwenden. Doch Fletcher verliebt sich in sie ...

Golden Globe und Oscar-Nominierung

Im Film gibt die Grammy-nominierte Soulsängerin Andra Day, deren Single „Rise Up“ 2017 Goldstatus erreichte, ihr Debüt als Schauspielerin. Weil Billie Holiday selbst ihre Songs bei jedem Auftritt anders interpretierte, nahm Day sich viel Spielraum, drückte der Rolle ihren ganz eigenen Stempel auf – und überzeugte die Kritik prompt. Sie wurde mit dem Golden Globe als „beste Hauptdarstellerin Drama“ ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert.

Info

The United States vs. Billie Holiday: Ihre Stimme wird nicht schweigen, USA 2020, Regie: Lee Daniels, mit Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund - ab 23.4. digital zum Kauf, ab 30.4. digital zum Leihen, ab 14.5. auf Blu-ray/DVD