Aufstieg und Fall liegen bekanntlich nah beieinander. Diese Erfahrung macht auch Neveah Stroyer (Kylie Jefferson), als sie trotz vorheriger Absage in letzter Minute doch noch an der renommierten Archer School of Ballet aufgenommen wird, die für das elitäre City Works Ballet ausbildet. Der Grund dafür ist ziemlich makaber: Der Platz ist frei geworden, weil eine andere Schülerin von einem Hausdach gestürzt ist und nun im Koma liegt. Schnell wird Neveah klar: Es war kein Unfall, sondern Konkurrenzkampf.

Morden für den „Pas de deux“

Die düstere Stimmung in „Dein letztes Solo“, das auf dem englischsprachigen Buch „Tiny Pretty Things“ von den Autorinnen Sona Charaipotra und Dhonielle Clayton basiert, erinnert an Vorgänger wie „Flesh and Bone“ (2015, Amazon Prime) und den oscarnominierten Psycho-Thriller-Hit „Black Swan“ (2010) mit den beiden Hollywood-Hauptdarstellerinnen Mila Kunis und Natalie Portman (unter anderem zu sehen bei Netflix). Alle Werke haben eines gemein: Zarte Ballerinas können ganz schön brutal sein. Im Falle von „Dein letztes Solo“ betrifft das auch die Tänzer, die augenscheinlich ebenfalls über Leichen gehen würden, um den berühmten „Pas de deux“ zu ergattern.

Tolle Tanzszenen plus Bettgeschichten

Der versuchte Mord, dessen Ausgang bis kurz vor Schluss ungewiss bleibt, entpuppt sich bei der zehnteiligen Netflix-Serie als Randnotiz. Im Fokus stehen vielmehr die Teenager, die in einem von Korruption bestimmten System wortwörtlich ums Überleben kämpfen. Dabei zuzusehen, wie die jungen Menschen die Normen der Tanzgesellschaft hinterfragen und daran wachsen, ist äußerst unterhaltsam – tolle Tanzszenen und allerlei Bettgeschichten tun da ihr Übriges.

Spiegelbild der Diversität

Erfreulich ist ebenfalls, dass das Drehbuchautoren-Team mit Vorurteilen aufräumt. Homo- sowie heterosexuelle Liebe werden gleichermaßen dargestellt, ebenso der religiöse Glaube und die Herkunftsländer der vielschichtigen Charaktere. Ein dramatischer Cliffhanger weckt die Neugier auf eine Fortsetzung. Bislang hat sich die produzierende Streamingplattform dazu nicht offiziell geäußert. Ein Argument dafür: Literarisch gibt es mit „Shiny Broken Pieces“ bereits ein Sequel.

Info

„Dein letztes Solo“ (Originaltitel: Tiny Pretty Things), Netflix, eine Staffel mit 10 Episoden (in Deutschland im Dezember 2020 gestartet)