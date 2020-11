Sie ist ein Multitalent und Publikumsliebling am Pfalztheater in Kaiserslautern und war bereits für den Deutschen Musicalpreis nominiert. Die Bühne habe sie schon immer als zweites Zuhause empfunden, sagt Astrid Vosberg. Warum ihr der zweite Lockdown Sorgen bereitet und wie Sie in die Zukunft blickt, erzählt sie im LEO-Interview.

Die Theatersaison hatte gerade begonnen, jetzt ist wieder Zwangspause. Wie fühlen Sie sich dabei?



Natürlich verstehe ich die Notwendigkeit von Maßnahmen angesichts alarmierend gestiegener Infektionszahlen. Aber man schwankt schon zwischen Frust, Wut und Verzweiflung.

Frust, weil wir am Wochenende zur Premiere von „La clemenza di Tito“ endlich wieder mehr Zuschauer im Theater begrüßen durften und jetzt wieder von vorne anfangen. Wut, weil Menschen zu dieser Situation beigetragen haben, indem sie alle Verhaltensregeln bewusst missachteten. Auch wenn ich nachvollziehen kann, dass man genervt ist: Dieser Mangel an Solidaritätsbewusstsein zwingt jetzt alle, solidarisch die Einschränkungen mitzutragen. Verzweiflung empfinde ich angesichts der katastrophalen Folgen für meine freiberuflichen Künstler-Kollegen und Beschäftigten der Veranstaltungsbranche und der großen Anstrengungen, strenge Hygienepläne umzusetzen, um jetzt doch wieder schließen zu müssen. Auch wir mit festen Verträgen blicken in eine sehr unsichere Zukunft.

Wie gestaltet sich der neuerliche Lockdown für Sie und das Theater?



Im Gegensatz zum ersten Lockdown dürfen wir nun den Probenbetrieb unter Einhaltung der Hygieneregeln aufrechterhalten, um den Spielbetrieb im Dezember hoffentlich wieder aufnehmen zu können.

Sie hatten im September Aufführungen unter Corona-Regiment, etwa beim Eröffnungskonzert und einem Liederabend. Wie war das für Sie?



Es durften nur 90 bis 120 Karten pro Vorstellung verkauft werden, und es ist eine Herausforderung, in einen leer erscheinenden Zuschauerraum blicken zu müssen. Wir hatten den Eindruck, dass unsere Besucher froh waren, wieder Theater live erleben zu können, auch wenn die Kartennachfrage erst langsam anstieg. Ich verstehe die Vorsicht und habe öfters gehört, dass man sich noch nicht traue, ins Theater zu gehen.

Andere Projekte, an denen Sie mitwirken, fallen für eine Weile aus. Das ist sicher frustrierend, wenn man so viel Herzblut reingesteckt hat …



Ja, sicher. Allein für den neuen Generalmusikdirektor war es ein äußerst schwieriger Start. Aber so, wie alle Geduld und Ausdauer brauchen, müssen wir eben warten, um große Produktionen wie „Sunset Boulevard“ wieder aufnehmen zu können.

Man kennt Sie als „stimmgewaltige Allzweckwaffe“ auf der Bühne. Beim Musical „Tell me on a Sunday“ haben Sie als Regisseurin hinter die Kulissen gewechselt. Eine neue Berufung?



Ich habe schon lange den Wunsch verspürt, mit meiner Fantasie für mehr als meine Partie Verantwortung zu übernehmen. Mein Lehrauftrag für „Szenische Arbeit“ an der Uni Kassel, den ich meistens salopp als „Übewiese“ für meine Regieambitionen bezeichne, hat mir den Mut gegeben, den Schritt zu wagen. Für mich ist es ganz wichtig, in meinem Beruf neugierig zu bleiben. Ich habe mich in so viel Unterschiedlichem ausprobieren dürfen, dass das eigentlich eine logische Folge war. Ich fühle mich am richtigen Platz, auch wenn ich auf diesem Gebiet noch eine „Anfängerin“ bin.

Sie haben als Sopran nicht selten „Hosenrollen“. Ist das nicht eine besondere Herausforderung?



Ich brauche die Herausforderung, nur dann bleibe ich wach und neugierig in meinem Beruf und kann mich weiterentwickeln. Das betrifft mein Eintauchen in eine Rolle genauso wie das Suchen nach der entsprechenden „Stimme“. Mit am herausforderndsten war da sicher der Pegleg im „Black Rider“, denn ich wusste zu Beginn der Produktion noch nicht, wie ich wo lande. Aber diese Arbeit gehört zum Besten, was ich hier am Pfalztheater machen durfte.

Sie sind am Theater erfolgreich in die Fußstapfen Ihrer Mutter Wally getreten, die leider 2018 verstorben ist. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?



Ich bin sicher mit Talent in eine Theaterfamilie geboren worden und habe als Kleinkind mit einer Brezel in der Hand viel Zeit im Ballettsaal verbracht. Die Liebe zur Laugenbrezel besteht noch heute! Aber ich habe vor allem durch meine Mama gelernt, dass ich mit viel Disziplin an und mit meinen Begabungen arbeiten muss, damit es zum Können reicht. Dazu kamen Menschen wie meine Gesangslehrerin Viorica Lambrache und mein lieber Freund Peter Nüesch, die mir das restliche „Rüstzeug“ mitgegeben haben, um nur die wichtigsten zu nennen.

Ihre Wünsche für die Zukunft?



Ich wünsche mir, gesund und neugierig zu bleiben und dass unser Pfalztheater die Krise einigermaßen gut überlebt. Eine Gesellschaft ohne Kultur verroht! In diesem Sinne sind wir sogar sehr relevant!

