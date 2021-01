Volkan Yaman aus Ludwigshafen isst gerne Nutella. Woher wir das wissen? Nicht von ihm selbst, denn mit der Presse spricht der Künstler, der unter dem Namen Apache 207 firmiert, nicht. Persönliche Anekdoten wie seine Vorliebe für schokoladigen Brotaufstrich teilt der Deutschrapper äußerst selten mit der Öffentlichkeit und ausschließlich über seinen eigenen Instagram-Kanal.

“Angst“ wird erste Nummer eins des Jahres

Nicht einmal für das Verlagshaus von Apaches „Hood“ gibt es da eine Ausnahme, wie uns sein neues Label Sony auf Anfrage mitteilt. Der 23-Jährige macht sich gerne rar und avancierte damit zum Star, der Rekorde bricht. Am 1. Januar 2021 veröffentlicht der Superstar seine erste Single in diesem Jahr – und landet kurz nach der Veröffentlichung seines Debütalbums „Treppenhaus (Juli 2020) wieder mal einen Hit. Das Video zu „Angst“ generiert innerhalb von 48 Stunden zwei Millionen Klicks und platziert sich nach wenigen Tagen als erste Nummer Eins in den deutschen Singlecharts des Jahres.

Ein Feuerwerk zu Lockdown-Zeiten

Am Silvester-Abend, vor dem offiziellen Release, sorgt „Angst“ inklusive Video in einem Livestream für einen Kracher. 725 Pyroelemente lässt Apache in einem stillgelegten Kasernengelände im hessischen Babenhausen zünden. Gar keine schlechte Idee zu Lockdown-Zeiten, wenn alle zuhause sitzen und öffentliche Feuerwerke verboten sind. Wer nicht live dabei war, kann sich das Werk nachträglich auf Apaches Youtube-Kanal ansehen und -hören.

Es hagelt Preise und Auszeichnungen

Was der Zwei-Meter-Hüne auch anfasst, wird zu Gold (14 Mal) – oder Platin (4) und Diamant, wie sein wohl bekanntestes fünftes Lied „Roller“. Garanten für den Erfolg seines Deutschraps mit House- und Eurodance-Einflüssen sind Apaches markante Stimme (er singt auch), originelle eingängige Beats, metaphorische Texte und kreative Videos. Auch wenn er aus der „Platte“ (Titel der acht Songs umfassenden Debüt-EP 2019) kommt, rappt er nicht (nur) von Straßenthemen. Der Abiturient punktet mit Tiefgang, Authentizität und Emotionen. Wie im Nutella-Post. Darin teilt Apache die Freude darüber, dass er seiner Mutter mit einem der ersten Gehaltschecks den Traum vom Neuwagen erfüllt. Ein Mercedes Cabriolet. Das fuhr an den beiden vorbei als er zwölf Jahre alt war und vor Schreck das frisch gekaufte Nutella-Glas fallen ließ. Damals musste sich seine Mama dafür drei Euro von der Nachbarin leihen.

Info

Apaches Silvester Live-Performance gibt es auf seinem Kanal unter youtube.com/watch?v=PBbgNIAn5_4