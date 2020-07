Alles beginnt im frühen Jahre des Herrn 780. Damals schenkt der fränkische Adlige Amicho einen Wald in „Linunga marca“ dem Kloster Lorsch – womit der Name Leiningen erstmals erwähnt ist. Das steht in einer hochmittelalterlichen Urkundensammlung des Klosters, die man allemal nach ihrer Zuverlässigkeit befragen darf. Denn keine einzige der hier verzeichneten Urkunden ist im Original erhalten.

Nehmen wir die Nachricht als gegeben, dann haben wir den Ort und den Namen Amicho – später Emich. So heißen auch, egal wie man ihre Reihe beginnen lassen will, die ersten unbezweifelbaren Leininger Grafen. Sollte ein Zusammenhang bestehen? Die Annahme liegt verführerisch nahe. Dazu kommt, dass es zwischen diesen beiden Emichen gar nicht weit noch eine ganze Anzahl Träger des gleichen Namens gibt: 13 Mal werden zwischen 960 und 1065 Nahegaugrafen – also königliche Statthalter – dieses Namens genannt. Sollte es sich um Angehörige einer einzigen Familie handeln, aus der schließlich die Leininger Grafen hervorgingen? Schließlich dürfte die Ansammlung einer solchen Besitz- und Machtfülle, wie sie die Leininger schließlich hatten, einige Generationen gedauert haben. Das sind verlockende Vermutungen; einen Zusammenhang hieb- und stichfest zu beweisen, vermochte kein darum bemühter Historiker.

Vielleicht war auch Gaugraf Emich der Kreuzfahrer ein Leininger. Er initiierte 1096 schreckliche Judenpogrome am Rhein. In Zeiten, in denen man so was für nicht allzu schlimm hielt, zählte man ihn als Emich I. gerne zur Stammreihe der Leininger hinzu, die neuere Forschung nimmt davon eher Abstand – zumal es keinen Beweis dafür gibt, dass Emich in unserer Gegend etwas zu tun hatte. Das einzige Argument ist erneut die Namensgleichheit einerseits mit dem Amicho von 780, andererseits mit Emich II., der vielleicht eher Emich I. zu nennen wäre. Von ihm weiß man, dass er kurz nach 1100 Burg Altleiningen bauen ließ und um 1120 das dazugehörige Hauskloster in Höningen stiftete. Papst Calixt II. bestätigte diese Stiftung. Er regierte von 1119 bis 1124. Dies ist die einzige belastbare Zeitangabe.

Wie aber sind die Leininger überhaupt nach Leiningen gekommen? Der Grund ist höchstwahrscheinlich die uralte Fernstraße, die vom Rhein durchs Leininger Tal über den Schorlenberg und Kaiserslautern nach Metz führte. Die Leininger dürften vom König damit beauftragt worden sein, diese Straße zu sichern und Reisenden bewaffneten Geleitschutz zu geben, auch wenn sich dieser Sachverhalt erst recht spät urkundlich fassen lässt. Dies dürfte den Burgbau weit hinten im Tal motiviert haben. Es war wahrscheinlich eine recht kleine Burg – es ist von ihr nicht viel mehr als eine in zeittypischen Buckelquadern ausgeführte Bergfried-Ecke übrig geblieben.

Das Geschlecht wurde wohlhabend, hatte Besitz bis weit in die Südpfalz und Einfluss am königlichen Hof. Emich II. und Emich III. unterzeichnen als Zeugen kaiserliche Urkunden – unter Konrad III. ebenso wie unter Friedrich I. Barbarossa. Manchmal stehen sie auch auf der Seite der Gegner des Kaisers. So beteiligte sich Emich II. an einer Revolte des Pfalzgrafen gegen Barbarossa. Der verurteilte beide wegen Landfriedensbruchs dazu, einen Hund an den Hinterfüßen eine Meile weit zu tragen: eine zeichenhafte, entehrende Strafe.

Südflügel nie vollendet

Graf Friedrich I. von Leiningen, Dichter und Kreuzfahrer, regiert wahrscheinlich ab 1189. In vollem Ritterornat kämpft er auf der stilisierten Darstellung aus der großen Heidelberger Liederhandschrift gegen den „Heid“. Ein Kreuzzugsbild. Der Graf begleitete Kaiser Barbarossa 1190 auf dem ersten Kreuzzug, von dem er, anders als der Kaiser, lebend wieder zurückkehrte. Von Graf Friedrich I. überliefert die Manessische Liederhandschrift präzis ein einziges Minnegedicht – konventionell, aber hübsch.

Friedrich I. starb 1220 kinderlos; damit erlosch die erste Leininger Linie. Die Nachfolger aus dem Geschlecht der Zweibrücker Grafen bauten eine neue Burg und Stadt: Neuleiningen, das erst blühte und dann zur Hälfte an den Wormser Bischof fiel. Wahrscheinlich haben sich die Grafen, als 1508 mitten durch Burg und Stadt eine Besitz- und Regierungsgrenze gezogen wurde, wieder auf ihre Stammburg konzentriert. In der Folge entstanden in Altleiningen nämlich jene zwei massiven Bauflügel, die heute, in den 1960er Jahren wieder unter Dach gebracht, die Jugendherberge beherbergen, 1620 der Verbindungsbau mit den Bogenfenstern.

365 Fenster soll dieses Renaissanceschloss gehabt haben, erzählt der Volksmund. Etwa die Hälfte kann man am noch Vorhandenen feststellen. Es scheint aber, dass zumindest der Südflügel nie vollendet wurde – zu zusammenhanglos stoßen seine Wände auf älteres Mauerwerk, das wahrscheinlich hätte abgerissen werden sollen. Noch 1670 wurde gebaut. Dann ließ der französische König Ludwig XIV. 1689/90 im Pfälzischen Erbfolgekrieg Schlösser und Städte der Pfalz planmäßig zerstören – auch die Leininger Burgen.

Römische Ansichten

Nach und nach öffnen diverse Ausflugsziele – unter Besucherzahlbeschränkung und Maskenpflicht – für abstandswahrende Besucher: Das immer sehenswerte Römermuseum in Homburg-Schwarzenacker – ein ausgegrabenes und teilrekonstruiertes antikes Landstädtchen – ist täglich von 9 bis 17 Uhr zugänglich (Info: 06848 730777).

Zu Burgen und Schlössern

Die Generaldirektion kulturelles Erbe hat außer den Landesmuseen in Koblenz, Mainz und Trier folgende Schlösser im Landesbesitz wieder geöffnet: den Trifels, die Hardenburg, die Festung Ehrenbreitstein und Schloss Stolzenfels bei Koblenz sowie die Römerbauten in Trier (Di-So 10-18 Uhr, Info: www.gdke.rlp.de). Auch das Hambacher Schloss ist wieder täglich von 10 bis 18 Uhr besuchbar; die Gastronomie serviert von 12 bis 16 Uhr (Tel. 06321 926290).

Natur im Frühling

Auch organisierte Naturerlebnisse sind wieder möglich: Sowohl das Biosphärenhaus mit Baumwipfelpfad in Fischbach (täglich 9.30-17 Uhr, 14 Uhr Falknereivorführungen, Info unter www.wipfelpfad.de) als auch das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz (So-Fr 10-17 Uhr, www.hdn-pfalz.de) sind wieder offen.