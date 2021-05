Er liebt ihn, er liebt ihn nicht: Das amouröse Alltagsleben von vier schwulen jungen Männern in Berlin steht im Mittelpunkt der diversen Dramedy „All you need“. Die frivole Comedyserie ist quasi die homosexuelle Antwort auf „Sex and the City“.

Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist der sympathische Nachtschwärmer und Dauerstudent Vince (Benito Bause), der im Großstadtdschungel versucht, sein kompliziertes Liebesleben auf die Reihe zu kriegen. Die ARD zeigt den komischen und emotionalen queeren Sechsteiler über die urbane Schwulenclique vorerst ausschließlich in ihrer Mediathek (ab 7. Mai).

Vier schwule Kerle in Berlin

Die erste der 20-minütigen Episoden beginnt frech und unverblümt. Vince wird von seinen Freunden beim Masturbieren erwischt und geht danach in einen Club, wo ein buntes Völkchen die Nacht zum Tag macht. Er spricht den gut aussehenden Robbie (Frédéric Brossier) an und hat mit dem jungen Fremden schnellen Sex auf der Toilette. Aus dem One-Night-Stand wird rasch mehr. Robbie wünscht sich sogar eine feste Beziehung ohne Seitensprünge – doch mit der Treue hat Vince ein Problem, denn da gibt es ja noch Levo (Arash Marandi). Der hat sich lange mit Vince eine WG geteilt, aber jetzt ist er zum Familienvater Tom gezogen, der sich erst spät geoutet hat. Die vier Freunde verbringen Zeit miteinander, gehen gemeinsam in den Saunaclub oder auf Elternbesuch. Sie machen die unterschiedlichsten Erfahrungen mit Alltagsrassismus, Homophobie und Vorurteilen, beschäftigen sich aber auch mit Familienplanung, Großstadtleben und Identitätssuche. Dabei sind die Dialoge der Kerle locker und ungeniert („Hast du etwa ’ne Latte?“), die Bilder bleiben hingegen relativ brav.

Einsatz für mehr Diversität

Vier homosexuelle Charaktere als Serienhelden: Das ist auch im Jahr 2021 noch nicht selbstverständlich. „All you need“ schafft es, die Thematik ernst zu nehmen und zugleich heiter zu behandeln, ohne bemühte politische Korrektheit. Die Serie funktioniert als unverklemmter Spaß über Gefühle und Sexualität in Zeiten von Tinder beziehungsweise „Grindr“ – wie eine beliebte Dating-App für Schwule heißt. Stets schwingt aber die Einsicht mit: Die Suche nach Liebe und Geborgenheit ist zeitlos und unabhängig von sexueller Orientierung. Produziert wird „All you need“ übrigens von der Firma Ufa, die sich neulich öffentlichkeitswirksam eine Selbstverpflichtung auferlegte: Bis 2024 soll in den Produktionen der UFA die Diversität so abgebildet werden, wie es dem Zensus der Bundesrepublik entspricht – und zwar vor und hinter der Kamera.

Info

„All you need“ – ab Fr 7.5. auf der ARD-Mediathek, sechs Episoden