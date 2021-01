Fridays for Future – klingelt da noch was? Dass Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gingen, scheint lange her zu sein. Statt abschmelzender Eisschilde und Gletscher treiben uns seit fast einem Jahr nur noch Infektionszahlen um.

Dabei lehrt uns doch gerade die Covid-Pandemie, wie fragil unsere menschliche Ordnung ist, wie schnell unser Leben ausgehebelt werden kann von so einem winzigen Ding wie einem Virus. Von daher täten wir gerade jetzt gut daran, das große Ganze, die drängenden Probleme der globalen Ökologie, nicht aus den Augen zu verlieren.

Gedankenausstellung des ZKM Karlsruhe

Die Frage, wie es nach Corona mit dem Menschen auf dieser Erde weitergehen soll und ob man in einer zu erwartenden „neuen Normalität“ die alten Fehler wiederholen will, wird daher auch in den „Critical Zones“ des Karlsruher Zentrums für Kunst und Medien gestellt. Die in Zusammenarbeit mit dem französischen Philosophen und Soziologen Bruno Latour entwickelte „Gedankenausstellung“ basiert auf der Erkenntnis, dass der allem Kreatürlichen zur Verfügung stehende Lebensraum ein schmaler und prekärer ist. Der einzige Ort, an dem es jemals Leben gab, schreibt Latour, sei nicht mehr als ein Firnis, ein Biofilm, eine dünne Haut zwischen Erdinnerem und All.

Anthropozän in der Medienkunst

Um zu reflektieren, wie diese „kritische Zone“ auf das Handeln des Menschen reagiert, sind im ZKM Karlsruhe seit Mai vergangenen Jahres entsprechende Medienkunstwerke versammelt. Und weil die just bis 8. August verlängerte Schau von Anfang an von der Pandemie überschattet war, hat man parallel zur physischen Ausstellung gleich eine Online-Version konzipiert, was nun, im dauernd verlängerten kulturellen Shutdown, überaus nützlich ist.

Digitalplattform als autonomes Erlebnis

Die digitalen „Critical Zones“ sind dabei keineswegs ein virtueller Rundgang durch ZKM-Hallen, sondern ein ganz eigener, autonomer Erlebnisraum, der manche Arbeit vielleicht sogar intensiver wahrnehmen lässt als das physische Pendant vor Ort. Mit viel Muße und Kopfhörern im Ohr kann man am eigenen Bildschirm zum Beispiel jene „Soundscape“ durchstreifen, die Marcus Maeder mit Hilfe von Drohnen und Aufnahmegeräten dem Pfynwald im Schweizer Kanton Wallis abgelauscht hat. Man hört Vögel zwitschern, Wasser rauschen, seltsam sphärische Klänge – und kann, wenn man viel Zeit investiert, registrieren, wie sich zwischen Frühling und Herbst Hitze und Trockenheit auf die Klanglandschaft dieses Waldes auswirken.

Reale Katastrophen, virtuelles Ökosystem

Arbeiten wie „The Skin of Ruins“ entführen in künstliche digitale Welten, die man selbst mit einem Mouse-Klick überschatten kann, ohne dabei zu wissen, welchen Schaden das in diesem virtuellen Ökosystem anrichtet. Anderes bezieht sich dagegen auf real drohende ökologische Katastrophen, etwa auf das Absterben großer Korallenriffe und die daraus resultierende Notwendigkeit, Korallen in künstlicher Umgebung nachzuzüchten. Man kann sich mühelos „verlieren“ in dieser digitalen Welt der „kritischen Zonen“. In weiser Voraussicht haben die Schöpfer der Plattform im Menü einen Programmpunkt installiert, der es jedem erlaubt, seinen Weg durch die verschiedenen Sektionen zu rekapitulieren. Ergänzend offeriert man online Führungen auf der digitalen Plattform und diverse Workshops.

