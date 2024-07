Weil UNA Strassen kurzfristig erstmals in seiner Geschichte an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen darf, fällt das für Samstag geplante Testspiel des luxemburgischen Erstligisten in Burgen (bei Wittlich) gegen den FK Pirmasens aus.

Die Uefa ließ Swift Hesperange und Jeunesse Esch aus wirtschaftlichen Gründen nicht für die Conference League zu, und daher rutschte Strassen als Sechster der vergangenen Saison in die erste Qualifikationsrunde. Dort erreichte der bisherige Verein von FKP-Rückkehrer Mike Andreas am Donnerstag gegen Kuopion Palloseura ein 0:0 und bestreitet am kommenden Donnerstag das Rückspiel in Finnland. Dazwischen wollte Strassen nicht noch gegen Pirmasens antreten. „Ersatz haben wir in der Kürze der Zeit nicht gefunden. Deshalb haben wir nun zwei Tage trainingsfrei, Montag geht’s weiter“, sagte FKP-Coach Daniel Paulus am Freitag.

Karlsruher SC sagt auch ab

Ob sein Team kommenden Donnerstag beim Sportfest des TV Hauenstein spielt, ist noch offen. Denn der eigentliche Gegner, der Karlsruher SC II, sagte ab. Die junge Reserve des Zweitbundesligisten habe nicht genügend Personal. Paulus: „Wir suchen noch einen Ersatzgegner.“